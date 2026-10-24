Muss sich Borussia Dortmund Sorgen über einen Winter-Abschied von Leistungsträger Felix Nmecha machen?

"Es stimmt, dass Manchester United an Felix Nmecha interessiert ist", bestätigte Transferexperte Gianluca Di Marzio im Interview mit wettfreunde.net, dass unter anderem United bei Nmecha anklopft. Di Marzio schränkte dabei ein, dass die unklare Zukunft auf der Trainerbank der Red Devils allerdings zunächst geklärt werden müsse, ehe etwaige konkrete Bemühungen um den BVB-Star starten würden. Der aktuelle Chefcoach Michael Carrick steht nach einem schwachen Saisonstart in der Kritik, sein Stuhl wackelt bedenklich. Als potenzieller Nachfolger wird unter anderem Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann gehandelt.

Neben United wurden in den vergangenen Monaten auch der FC Liverpool und allen voran Newcastle United immer wieder mit Nmecha in Verbindung gebracht. Di Marzio nennt mit der AS Rom nun auch einen italienischen Topklub als Nmecha-Interessent. "Die AS Roma schätzt ihn sehr, und die AS Roma versucht, im Januar einen Spieler für die Offensive zu verpflichten. Es hängt davon ab, was er selbst vorhat. Ob er im Januar wechseln möchte oder lieber im Sommer, um eine neue Ära zu beginnen", so der Transferexperte.

Sowohl United als auch die Roma loten jedenfalls die Möglichkeiten für eine Nmecha-Verpflichtung im anstehenden Wintertransferfenster aus. Allerdings sei völlig offen, ob der BVB überhaupt bereit wäre, den Mittelfeldspieler schon im Januar ziehen zu lassen.

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Wie lange steht Felix Nmecha beim BVB unter Vertrag?

Nmecha ist schließlich ein zentraler Baustein für Trainer Niko Kovac, der Vertrag des 26-Jährigen läuft noch bis 2030. Dementsprechend müssten interessierte Vereine eine Mega-Ablöse bieten, um überhaupt eine Chance zu haben, Dortmund zu einem Verkauf Nmechas zu bewegen. Für den kommenden Sommer wäre dem Vernehmen nach eine Summe um die 80 Millionen Euro fällig.

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Nmecha, 2023 für 30 Millionen Euro Ablöse vom VfL Wolfsburg nach Dortmund gewechselt, hat diese Saison bisher wettbewerbsübergreifend elf Einsätze absolviert. Dabei gelangen ihm zwei Tore.