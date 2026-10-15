Der FC Bayern München interessiert sich angeblich stark für den 17-jährigen Brasilianer Eduardo Pape von Cruzeiro. Das berichtet die Tageszeitung tz. Demnach haben die Münchner den Mittelfeldspieler zuletzt beim internationalen U18-Turnier in Nyon in der Schweiz vor Ort genau unter die Lupe genommen. Ende September bis Anfang Oktober war Eduardo Pape mit Brasiliens Junioren-Nationalmannschaft dort.

Dem Bericht zufolge stechen die Spielintelligenz, die Ruhe am Ball und die Fähigkeit, die Kugel sicher an die Mitspieler zu verteilen, beim Sechser heraus. Von Experten wird er deshalb angeblich gerne mit Sergio Busquets, dem legendären defensiven Mittelfeldspieler des FC Barcelona aus der Messi-Ära, verglichen.

Die Qualitäten Eduardo Papes sollen allerdings nicht ausschließlich dem FC Bayern aufgefallen sein. Sein Name fiel auch schon im Zusammenhang mit vielen weiteren Vereinen: Bereits im Frühling wurden Real und Atletico Madrid, Villarreal, Chelsea, Manchester City, Bournemouth und Monaco gehandelt. "Ich habe mit Mitarbeitern dieser Klubs gesprochen. Alle haben Interesse gezeigt und gesagt, dass sie dieses Vorhaben prüfen werden", berichtete damals Robson Ramos, der Präsident von Azuriz FC bei UOL Esporte. Nun kommt offenbar auch noch der FC Bayern dazu.

Wie viel Geld muss ein Klub für Eduardo Pape auf den Tisch legen?

Dem kleinen Klub Azuriz FC gehören 20 Prozent der Transferrechte an Eduardo Pape - und deshalb wittert der Präsident ein ganz großes Geschäft. Berichten aus Brasilien zufolge ruft Cruzeiro nämlich mit 40 Millionen Euro eine stattliche Ablösesumme für den Teenager auf, was angesichts der zahlreichen Interessenten nicht einmal deutlich überzogen erscheint.

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In Brasiliens U17-Nationalmannschaft glänzte Eduardo Pape mit sechs Toren in acht Duellen. In Nyon feierte er nun sein Debüt in der U18 der Selecao.