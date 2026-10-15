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imago-sport-1084374401.jpgEibner
Daniel Buse

40 Millionen Euro werden aufgerufen: FC Bayern offenbar hinter Brasilien-Talent her

Bundesliga
Bayern München
E. Pape
Cruzeiro

Volljährig ist er noch nicht, doch schon jetzt stehen die interessierten Top-Klubs angeblich beim Mittelfeldspieler Schlange.

Der FC Bayern München interessiert sich angeblich stark für den 17-jährigen Brasilianer Eduardo Pape von Cruzeiro. Das berichtet die Tageszeitung tz. Demnach haben die Münchner den Mittelfeldspieler zuletzt beim internationalen U18-Turnier in Nyon in der Schweiz vor Ort genau unter die Lupe genommen. Ende September bis Anfang Oktober war Eduardo Pape mit Brasiliens Junioren-Nationalmannschaft dort.

Dem Bericht zufolge stechen die Spielintelligenz, die Ruhe am Ball und die Fähigkeit, die Kugel sicher an die Mitspieler zu verteilen, beim Sechser heraus. Von Experten wird er deshalb angeblich gerne mit Sergio Busquets, dem legendären defensiven Mittelfeldspieler des FC Barcelona aus der Messi-Ära, verglichen.

Die Qualitäten Eduardo Papes sollen allerdings nicht ausschließlich dem FC Bayern aufgefallen sein. Sein Name fiel auch schon im Zusammenhang mit vielen weiteren Vereinen: Bereits im Frühling wurden Real und Atletico Madrid, Villarreal, Chelsea, Manchester City, Bournemouth und Monaco gehandelt. "Ich habe mit Mitarbeitern dieser Klubs gesprochen. Alle haben Interesse gezeigt und gesagt, dass sie dieses Vorhaben prüfen werden", berichtete damals Robson Ramos, der Präsident von Azuriz FC bei UOL Esporte. Nun kommt offenbar auch noch der FC Bayern dazu.

Wie viel Geld muss ein Klub für Eduardo Pape auf den Tisch legen?

Dem kleinen Klub Azuriz FC gehören 20 Prozent der Transferrechte an Eduardo Pape - und deshalb wittert der Präsident ein ganz großes Geschäft. Berichten aus Brasilien zufolge ruft Cruzeiro nämlich mit 40 Millionen Euro eine stattliche Ablösesumme für den Teenager auf, was angesichts der zahlreichen Interessenten nicht einmal deutlich überzogen erscheint.

EDUARDO PAPE Instagram

In Brasiliens U17-Nationalmannschaft glänzte Eduardo Pape mit sechs Toren in acht Duellen. In Nyon feierte er nun sein Debüt in der U18 der Selecao.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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