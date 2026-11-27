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Wann ist Anstoß bei Waldhof Mannheim gegen den VfB Stuttgart II?

Waldhof Mannheim empfängt in der 3. Liga den VfB Stuttgart II. Beide Klubs stehen im Tabellenmittelfeld, zwei Plätze trennen sie.

Mannheim hat unter Trainer Rui Mota zuletzt Rückschläge erlebt. Auf das 2:1 gegen Fortuna Köln folgte eine 0:3-Niederlage bei Alemannia Aachen.

Schon zuvor hatte Waldhof gegen Saarbrücken und die Würzburger Kickers verloren. Mit dem 4:1 gegen Hoffenheim II gelang aber auch ein deutlicher Erfolg.

Stuttgart II reist mit Rückenwind an. Die Mannschaft von Nico Willig gewann zuletzt 5:0 gegen Ingolstadt und hat in den vergangenen fünf Ligaspielen drei Siege geholt.

Auch das 1:0 gegen den SC Verl und das 0:1 bei Fortuna Köln gingen an die Schwaben. Nur gegen Aachen gab es eine 1:2-Niederlage.

Für Mannheim ist es die Gelegenheit, die Serie zu stoppen und im Tabellenmittelfeld wieder Boden gutzumachen. Wie und wo ihr die Partie verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Was war bei Waldhof Mannheim und dem VfB Stuttgart II zuletzt los?

Waldhof Mannheim holte aus den letzten fünf Ligaspielen zwei Siege bei drei Niederlagen. Zuletzt verlor das Team 0:3 gegen Alemannia Aachen, davor gab es ein 2:1 gegen Fortuna Köln und ein 4:1 gegen Hoffenheim II. Mannheim erzielte dabei sieben Tore und kassierte neun. Stuttgart II steht bei drei Siegen, einem Remis und einer Niederlage. Zuletzt gewann die Mannschaft 5:0 gegen Ingolstadt, zuvor trennte sie sich 3:3 vom MSV Duisburg. Die Schwaben schossen elf Tore, ließen fünf zu und blieben dreimal ohne Gegentor.

Mit welchen Aufstellungen gehen Mannheim und Stuttgart II ins Spiel?

In welcher Form sind Waldhof Mannheim und der VfB Stuttgart II?

Wie sieht die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen beide Teams in der Tabelle?