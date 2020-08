1860 München vs. Jahn Regensburg heute live im TV und im LIVE-STREAM - so wird das Testspiel übertragen

1860 München empfängt am Samstag den SSV Jahn Regensburg zum Testspiel. Hier findet Ihr alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Vorbereitung in der 2. und der : empfängt am eigenen Trainingsgelände den Zweitligisten . Anpfiff ist um 15 Uhr an der Grünwalder Straße.

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen den beiden Klubs aus Bayern hatte es in sich. In der Relegation unterlag 1860 im Jahr 2017 dem SSV mit 1:3 (1:1; 0:2) nach Hin- und Rückspiel und musste anschließend wegen finanzieller Probleme den Gang in die Regionalliga antreten.

Mittlerweile trennt die Klubs nur noch eine Liga und die Münchner Löwen werden umso motivierter sein, dem Jahn Paroli zu bieten. Den ersten Test gegen den Viertligisten SpVgg Bayreuth konnten sie dabei zuletzt mit 2:0 gewinnen.

1860 München vs. Jahn Regensburg: Goal verrät Euch, wie Ihr das Testspiel heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem findet Ihr hier die Aufstellungen beider Teams, sobald diese bekannt sind.

1860 München vs. Jahn Regensburg heute live: Das Testspiel im Überblick

Duell 1860 München - Jahn Regensburg Anpfiff Samstag, 22. August 2020 | 15 Uhr Spielort 1860-Trainingsgelände, München

1860 München vs. Jahn Regensburg: Läuft das Testspiel heute live im TV?

Sommerzeit ist Vorbereitungszeit: Drei Wochen vor dem Saisonstart treten 1860 München und Jahn Regensburg zum Testspiel an. Doch wird das Duell im TV übertragen?

Die schlechte Nachricht zuerst: Kein TV-Sender hat sich die Rechte an dem Match zwischen den bayrischen Kontrahenten gesichert.

Das bedeutet aber nicht, dass Ihr den Test verpassen müsst, denn die Löwen übertragen die Partie live auf Ihrem YouTube-Kanal . Wie Ihr die Partie dort verfolgen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

1860 München vs. Jahn Regensburg: Das Testspiel heute im LIVE-STREAM verfolgen

Im TV läuft das Spiel also nicht, doch dank eines LIVE-STREAMS könnt Ihr 1860 vs. Regensburg heute live und kostenlos verfolgen. In Zusammenarbeit mit "Die Ligen" übertragen die Münchner Löwen das Duell live auf Löwen-TV.

Beginn der Übertragung ist dabei fünf Minuten vor Anpfiff - also um 14.55 Uhr. Als Kommentatoren begleiten dabei Felix Hiller und Rainer Kmeth für Euch das Spielgeschehen. Hier kommt Ihr zum LIVE-STREAM .

1860 München vs. Jahn Regensburg: Die Aufstellungen

1860 München vs. Jahn Regensburg: Das Testspiel heute LIVE im Ergebnisticker

Ihr könnt das Testspiel heute nicht im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen? Dann empfehlen wir Euch den Ergebnisticker von Goal .

Dort bleibt Ihr stets über den aktuellen Spielstand zwischen 1860 München und Jahn Regensburg. Hier geht's direkt zum TICKER.

1860 München vs. Jahn Regensburg: Die 1860-Testspiele im Überblick

15. August, 15 Uhr: 1860 München - SpVgg Bayreuth 2:0

1860 München - SpVgg Bayreuth 2:0 22. August, 15 Uhr: 1860 München - Jahn Regensburg

1860 München - Jahn Regensburg 30. August, 15 Uhr: Juniors Oberösterreich - 1860 München

1860 München vs. Jahn Regensburg: Die Jahn-Testspiele im Überblick