1860 München vs. Dynamo Dresden: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute im TV und LIVE STREAM?

1860 München empfängt Dynamo Dresden. GOAL verrät Euch alle Infos zur Übertragung des Spiels der 3. Liga im TV und LIVE-STREAM.

Heute Abend (30. Januar 2023) trifft 1860 München in der 3. Liga auf Dynamo Dresden. Die Partie wird um 19 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße in München angepfiffen.

Der TSV 1860 München konnte keines seiner Testspiele vor Beginn der Rückrunde gewinnen. Auch das erste Pflichtspiel 2023 ging mit 1:3 gegen Mannheim verloren. Trotzdem schlug man im zweiten Drittligaspiel des neuen Jahres dann den FSV Zwickau mit 3:1. Dresden konnte sich 2023 bereits ein Unentschieden gegen Meppen und einen Sieg gegen Oldenburg holen. In der Tabelle stehen die Löwen allerdings immer noch vor Dresden. 1860 München findet man auf dem fünften Platz wieder, während sich Dynamo aktuell mit dem achten Tabellenplatz zufriedengeben muss.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung von 1860 München vs. Dynamo Dresden im TV und LIVE-STREAM.

1860 München vs. Dynamo Dresden: Die Partie auf einen Blick

Begegnung 1860 München vs. Dynamo Dresden Wettbewerb 3. Liga Anpfiff 30. Januar - 19 Uhr Spielort Stadion-an-der-Grünwalder-Straße (München)

1860 München vs. Dynamo Dresden: Wird das Spiel im TV übertragen?

Manche Spiele der 3. Liga werden in den Dritten Programmen übertragen, das heutige Spiel gehört leider nicht dazu und ist dementsprechend auch nicht im Free-TV zu sehen. Verfolgen könnt Ihr die Partie nur bei MagentaTV.

Hierbei handelt es sich um einen Pay-TV-Sender der Telekom, der alle Spiele der 3. Liga im Bezahlfernsehen zeigt. Neben der 3. Liga könnt Ihr bei MagentaSport übrigens auch noch die deutsche Eishockey- und Basketball-Bundesliga sehen sowie die Frauen-Bundesliga.

Wie bei jedem Pay-TV-Sender müsst Ihr für das Zusehen bei MagentaSport aber auch bezahlen. Ein Monatsabo kostet Euch dort 16,95 Euro monatlich und für das Jahresabo werden pro Monat 9,95 Euro fällig.

MagentaSport bietet allerdings auch vergünstigte Preise für alle diejenigen an, die bereits Kunde bei der Telekom sind. Dann verringern sich die Preise auf 9,95 Euro pro Monat für das Monatsabo und 4,95 Euro monatlich für das Jahresabo.

Sobald Ihr dann ein Abo abgeschlossen habt, könnt ihr das Spiel dort live und in voller Länge sehen. Mehr nachlesen zu MagentaSport könnt Ihr hier.

Getty Images

1860 München vs. Dynamo Dresden: Die 3. Liga im LIVE-STREAM sehen

Falls Ihr lieber per LIVE-STREAM zusehen wollt, dann habt Ihr sogar zwei Möglichkeiten, wie Ihr zu einer Übertragung kommt.

1860 München vs. Dynamo Dresden: Der LIVE-STREAM bei MagentaSport

Den direkten LIVE-STREAM von MagentaSport findet Ihr auf der Website des Pay-TV-Senders. Dort braucht Ihr Euch nur mit euren Zugangsdaten des Bezahlsenders anzumelden und schon könnt Ihr den LIVE-STREAM der Partie 1860 München vs. Dynamo Dresden sehen.

Voraussetzung für das Zusehen ist neben einem gültigen MagentaSport-Abo natürlich auch ein internetfähiges Endgerät für den LIVE-STREAM.

1860 München vs. Dynamo Dresden: Mit OneFootball und MagentaSport zum LIVE-STREAM

Die Sport-Plattform OneFootball hat eine Kooperation mit MagentaSport gestartet, mit der Ihr einzelne Spiele der 3. Liga per LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Das Ganze nennt sich Pay-per-View-Verfahren und bedeutet, dass Ihr Euch auf der OneFootball-Website ein Spiel aussuchen könnt und dann nach dem Bezahlen von 2,99 Euro Zugang zum LIVE-STREAM dieser Partie bei MagentaSport bekommt.

Somit könnt Ihr also ganz bequem die Spiele eures Lieblingsteams bei MagentaSport im STREAM sehen und müsst dafür aber kein langfristiges Abonnement abschließen. Genauere Infos dazu findet Ihr übrigens hier.

1860 München vs. Dynamo Dresden: Der LIVE-TICKER von GOAL

GOAL stellt Euch auch einen LIVE-TICKER für die 3. Liga bereit. Dort werdet Ihr fast in Echtzeit über alles Wichtige informiert, das auf dem Platz passiert und bleibt somit 90 Minuten lang up-to-date.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

1860 München vs. Dynamo Dresden: Die Startformationen der Teams

Sobald beide Mannschaften ihre Aufstellungen eine Stunde vor Anpfiff bekanntgegeben haben, werden sie hier von uns veröffentlicht.