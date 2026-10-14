Die vertraglich festgelegte Ausstiegsklausel bei Borussia Dortmunds Mittelfeld-Star Felix Nmecha ist angeblich nur bis Juni 2027 befristet. Das berichtet die Sport Bild. Demnach kann der 26-Jährige den BVB bis kurz nach Saisonende für die festgeschriebenen 80 Millionen Euro verlassen. Die Befristung dieser Exit-Möglichkeit spielt dem Bericht zufolge den Schwarz-Gelben sogar in die Karten, auch wenn sie im Falle eines Abgangs einen absoluten Leistungsträger und potenziellen DFB-Stammspieler verlieren würden.

Denn der BVB habe sich durch die Frist in eine komfortablere Position gebracht: Sollte Nmecha tatsächlich früh seinen Abschied bekanntgeben, hätte der Klub den Juli und August, um sich nach einem Nachfolger für die Sechser-Position umzusehen. Aktuell ist Nmecha dort eine feste Größe, während im zentralen Mittelfeld der Dortmunder mit Jobe Bellingham, Joey Veerman und Marcel Sabitzer die anderen Spieler meist durchgetauscht werden.

Ein weiterer Vorteil für den BVB wäre, dass die Ablösesumme für Nmecha nach Ablauf der Frist frei wieder verhandelbar ist. Sollte also ein europäischer Top-Klub im Juli oder August wegen Nmecha bei den Schwarz-Gelben anklopfen, könnten sie den Preis wieder selbst bestimmen. Dem Bericht zufolge stellen sich die Westfalen in diesem Fall eine Ablöse in Höhe von 100 Millionen Euro für Nmecha vor.

Wie viel zahlte der BVB für Felix Nmecha?

Dortmund verpflichtete Nmecha im Sommer 2023 für 30 Millionen Euro Ablöse vom VfL Wolfsburg. Nach einem durchwachsenen Start mit einigen Verletzungen etablierte sich der Mittelfeldspieler unter Trainer Niko Kovac im BVB-Zentrum und ist aktuell unverzichtbar. Für Deutschland hat er bislang 14 Länderspiele absolviert (3 Tore) und war auch bei der WM im Sommer unter Trainer Julian Nagelsmann Stammspieler.