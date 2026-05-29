Zwei Fronten und Trainer-Hammer bei RB Leipzig? Zweifel in Jürgen Klopps Team an Ole Werner sollen wachsen

Denn die Ausgangslage müsste eigentlich klar für Werner sprechen. Auf die schlechteste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte 2024/25, in deren Folge RB das internationale Geschäft gänzlich verpasste, folgte unter Werner eine der besten Spielzeiten der Leipziger. Es fehlten lediglich zwei Punkte zum Bestwert aus der ersten Saison 2016/17.

Auch Werner selbst ist mit einem Punkteschnitt von 1,95 pro Spiel bei 38 Pflichtspielen aktuell ganz weit vorne in der Trainer-Historie der Leipziger. Und das, obwohl der 38-Jährige einen radikalen Umbruch bei RB unter großem sportlichen Druck zu verwalten hatte. Denn in Benjamin Sesko, Xavi Simons und Lois Openda verlor RB die drei besten Scorer der Mannschaft in der Vorsaison. Zudem verließen in Yussuf Poulsen und Kevin Kampl zwei der wenigen Identifikationsfiguren den Klub.

Werner brachte die Mannschaft jedoch hinter sich, soll den Rückhalt der Spieler genießen und verhalf so manchen von ihnen auch sportlich auf die nächste Stufe. Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald und natürlich Top-Neuzugang Yan Diomande sind da nur drei Beispiele.

Und dennoch muss Werner offenbar von Konzernseite um seinen Job bangen. "Etwas Dusel hier, ein wenig Zufall dort, zu viel Diomande-Faktor da, keine vollends überzeugende Spielidee", heißt es in dem Sky-Bericht über die große Skepsis beim "Global Team" in der Werner-Frage.