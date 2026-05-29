Wie Sky berichtet, hätten sich innerhalb des Vereins zwei Fronten in der Trainer-Frage gebildet. Die eine werde unter anderem von Sportchef Marcel Schäfer angeführt, sei mit Werners Arbeit bei den Sachsen "hochzufrieden" und würde eine Verlängerung des bis 2027 laufenden Vertrags anstreben.
Zwei Fronten und Trainer-Hammer bei RB Leipzig? Zweifel in Jürgen Klopps Team an Ole Werner sollen wachsen
"Global Team" unter Jürgen Klopp soll an Werner zweifeln
Die andere Partei sei hingegen das "Global Team" des Konzerns, dessen Vorsitz Jürgen Klopp als Head of Global Soccer innehat. Dabei war es Klopp gewesen, der die Werner-Anstellung im vergangenen Sommer vorangetrieben hatte. Nun sollen aber zumindest in jenem "Global Team" trotz der faktisch guten Arbeit die Zweifel an Werner wachsen, heißt es in dem Bericht. Sogar eine Trennung im Sommer sei mittlerweile nicht mehr ausgeschlossen. Und das wäre eine dicke Überraschung.
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RB Leipzig trotzt XXL-Umbruch und kehrt in die CL zurück: Alles nur "Dusel"?
Denn die Ausgangslage müsste eigentlich klar für Werner sprechen. Auf die schlechteste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte 2024/25, in deren Folge RB das internationale Geschäft gänzlich verpasste, folgte unter Werner eine der besten Spielzeiten der Leipziger. Es fehlten lediglich zwei Punkte zum Bestwert aus der ersten Saison 2016/17.
Auch Werner selbst ist mit einem Punkteschnitt von 1,95 pro Spiel bei 38 Pflichtspielen aktuell ganz weit vorne in der Trainer-Historie der Leipziger. Und das, obwohl der 38-Jährige einen radikalen Umbruch bei RB unter großem sportlichen Druck zu verwalten hatte. Denn in Benjamin Sesko, Xavi Simons und Lois Openda verlor RB die drei besten Scorer der Mannschaft in der Vorsaison. Zudem verließen in Yussuf Poulsen und Kevin Kampl zwei der wenigen Identifikationsfiguren den Klub.
Werner brachte die Mannschaft jedoch hinter sich, soll den Rückhalt der Spieler genießen und verhalf so manchen von ihnen auch sportlich auf die nächste Stufe. Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald und natürlich Top-Neuzugang Yan Diomande sind da nur drei Beispiele.
Und dennoch muss Werner offenbar von Konzernseite um seinen Job bangen. "Etwas Dusel hier, ein wenig Zufall dort, zu viel Diomande-Faktor da, keine vollends überzeugende Spielidee", heißt es in dem Sky-Bericht über die große Skepsis beim "Global Team" in der Werner-Frage.
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Mintzlaff kritisiert Mannschaft von RB Leipzig schon während der Saison
Dass in Leipzig trotz der guten Punkteausbeute und Entwicklung im Vergleich zum desaströsen Vorjahr durchaus Unzufriedenheit herrscht, deutete sich schon im Februar an. Da sorgte nämlich Red-Bull-CEO Oliver Mintzlaff nach dem Pokal-Aus im Viertelfinale gegen den FC Bayern (0:2) mit brisanten Aussagen für Aufsehen.
Der Auftritt der Leipziger gegen die in diesem Jahr übermächtigen Bayern sei "ordentlich" gewesen. Allerdings verwies Mintzlaff anschließend sofort auf die vorangegangenen Fehlschläge in der Bundesliga, wo man aus Spielen gegen Mainz, St. Pauli und Köln nur vier Punkte holte.
"In der Liga war das nicht ansatzweise das, was wir wollen. Da nehme ich die Mannschaft in die Pflicht", wetterte Mintzlaff und erhöhte noch einmal den Druck auf Werner und Co. Eigentlich hatte man von Vereinsseite stets auf den XXL-Umbruch verwiesen und als Saisonziel lediglich die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb ausgewiesen. Mintzlaff aber stellte klar: "Ich will in die Champions League!" Ein Ziel, das damals aus seiner Sicht "machbar" war: "Der Mannschaft fehlt nicht Erfahrung, sondern in jedem Bundesligaspiel 90 Minuten das auf den Platz zu bringen, was sie kann." Bereits kurz darauf hatte die Bild berichtet, dass Werner bei RB immer mehr unter Druck gerate und die Stimmung "immer frostiger" werde.
Nun erreichte Werner aber mit einer runderneuerten Mannschaft das von Mintzlaff im Alleingang vorgegebene Ziel und muss dennoch offensichtlich um seinen Job bangen. Sollte die sportliche Führung um Schäfer das mächtige Red-Bull-Gremium um Mintzlaff nicht von Werner überzeugen können, könnte es tatsächlich eng werden.