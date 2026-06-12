"Zur Klarstellung": Berater redet nach Transfergerüchten um BVB-Torjäger Serhou Guirassy Klartext

Trotz des Dementis ist an der Strobelallee längst kein Aufatmen angesagt. Dass der Knipser seine Optionen sondiert, unterstreicht die prekäre Lage für die Borussia.

Guirassy, der seit seinem Wechsel im Sommer 2024 mit Abstand der beste Torschütze des BVB war, steht im Fokus der europäischen Elite. Neben Fenerbahce klopfen laut Informationen des Bezahlsenders namhafte Schwergewichte wie Aston Villa, Tottenham Hotspur und Atletico Madrid an.

Die Dortmunder Chefetage ist sich der enormen Bedeutung des Angreifers bewusst. Um den möglichen Verlust des Stürmers abzuwenden, haben die Bosse bereits die Initiative ergriffen.