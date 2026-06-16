"Zu vernünftigen Konditionen": FC Bayern beendet wohl langwierigen Vertragspoker

Seit acht Monaten ziehen sich die Verhandlungen zwischen Laimer und den Bayern nun schon, die Gespräche wurden aufgrund der Gehaltsvorstellungen des 29-Jährigen zwischenzeitlich sogar auf Eis gelegt.

Zu diesem Zeitpunkt sei der Double-Sieger auch dazu bereit gewesen, Laimer "im Zweifelsfall abzugeben", schreibt der kicker. Der Österreicher soll ein Gehalt um die 15 Millionen Euro pro Jahr gefordert haben. Als die kolportierten Zahlen, die der Spieler selbst später ins Reich der Fabeln verwies, an die Öffentlichkeit kamen, polterte Ehrenpräsident Uli Hoeneß in aller Öffentlichkeit vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen PSG los.

"Wenn man liest, was angeblich über sein Gehalt und seine Forderungen berichtet wird, dann muss man das auch einordnen: Konny ist ein Spieler, den ich sehr schätze. Er ist für die Mannschaft extrem wichtig, genauso für die Außendarstellung des Vereins. Er arbeitet unheimlich viel für das Team. Aber er ist eben nicht Maradona", sagte Hoeneß damals bei DAZN: "Was er aktuell verdient, können nur sehr wenige Vereine in Europa überhaupt anbieten. Ich weiß nicht, was Max (Eberl, Anm. d. Red.) und Christoph (Freund, Anm. d. Red.) ihm konkret angeboten haben, aber es wird sicher nicht das gewesen sein, was seine Berater zu Beginn gefordert haben."