Wunschkandidat zum Schnäppchenpreis? BVB arbeitet wohl an speziellem Deal

Ein fixer Wechsel wäre allerdings für die Dortmunder viel zu teuer, da Real angeblich rund 60 Millionen Euro als Ablösesumme für den 22-Jährigen aufruft. Deshalb könnte es viel eher zu einer Leihe kommen - oder einem festen Wechsel, bei dem die Madrilenen eine Rückkaufklausel besitzen. Dem Bericht zufolge könnte damit die Ablösesumme auf 20 Millionen Euro gedrückt werden. Real müsste demnach 35 Millionen Euro zahlen, falls die Spanier den Angreifer zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder zurück haben möchten.

Eine weitere Option sei eine Weiterverkaufsbeteiligung für Real, die bei der Hälfte der Transfersumme liegen könnte.