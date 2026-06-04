Liverpool statt Leverkusen: Der zuvor auch bei Bayer gehandelte Andoni Iraola wird neuer Teammanager des englischen Rekordmeisters und damit auch von Nationalspieler Florian Wirtz. Fünf Tage nach der Trennung von Arne Slot gaben die Reds die Verpflichtung des 43 Jahre alten Basken bekannt, dessen Abschied vom Premier-League-Kontrahenten AFC Bournemouth bereits feststand.
Wunschkandidat wird Nachfolger von Arne Slot: FC Liverpool hat neuen Trainer gefunden
"Ich freue mich riesig. Liverpool ist einer der größten Vereine der Welt. Da braucht es nicht viel, damit man sich angezogen fühlt", wird Iraola in einer Mitteilung des Klubs zitiert: "Liverpool ist Liverpool."
Vorgänger Slot, der Liverpool im Sommer 2024 als Nachfolger von Jürgen Klopp übernommen und zur 20. Meisterschaft geführt hatte, musste nach Platz fünf in seiner zweiten Saison gehen.
An Iraola war auch Bayer Leverkusen interessiert gewesen. Angesichts des aufkommenden starken Interesses von der Anfield Road schwenkte der Bundesligist aber um und präsentierte ebenfalls am Donnerstag den Spanier Carles Martínez (FC Toulouse) als Nachfolger für Kasper Hjulmand.
Ex-Profi Iraola (zwei Länderspiele für Spanien) hatte in Bournemouth mit vergleichsweise geringen Mitteln großen Erfolg. Mit schnellem, attraktivem Fußball landete der AFC auf Rang sechs der Premier League - nur drei Punkte und einen Platz hinter Liverpool.
Häufig gestellte Fragen
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.
Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.
Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.
Der Liverpool FC gehört mit 52 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.
Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.
Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.
Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub.
Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.
Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.
Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.