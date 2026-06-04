Wunschkandidat wird Nachfolger von Arne Slot: FC Liverpool hat neuen Trainer gefunden

"Ich freue mich riesig. Liverpool ist einer der größten Vereine der Welt. Da braucht es nicht viel, damit man sich angezogen fühlt", wird Iraola in einer Mitteilung des Klubs zitiert: "Liverpool ist Liverpool."

Vorgänger Slot, der Liverpool im Sommer 2024 als Nachfolger von Jürgen Klopp übernommen und zur 20. Meisterschaft geführt hatte, musste nach Platz fünf in seiner zweiten Saison gehen.

An Iraola war auch Bayer Leverkusen interessiert gewesen. Angesichts des aufkommenden starken Interesses von der Anfield Road schwenkte der Bundesligist aber um und präsentierte ebenfalls am Donnerstag den Spanier Carles Martínez (FC Toulouse) als Nachfolger für Kasper Hjulmand.

Ex-Profi Iraola (zwei Länderspiele für Spanien) hatte in Bournemouth mit vergleichsweise geringen Mitteln großen Erfolg. Mit schnellem, attraktivem Fußball landete der AFC auf Rang sechs der Premier League - nur drei Punkte und einen Platz hinter Liverpool.