Das BMO Field in Toronto zählt zu den zwölf Austragungsorten. Die Arena richtet sechs Spiele aus: Gruppenspiele, K.o.-Spiele und das Auftaktspiel der kanadischen Nationalmannschaft.

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 richten die USA, Mexiko und Kanada gemeinsam aus; 48 Teams nehmen an dem einmonatigen Turnier teil.

Das BMO Field ist seit Jahren Heimspielstätte des Toronto FC aus der Major League Soccer und der Toronto Argonauts aus der Canadian Football League. 2026 beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte des Stadions. Der Veranstaltungsort bietet aktuell Platz für fast 30.000 Zuschauer, doch die MLSE plant Modernisierungen und den Aufbau temporärer Sitzplätze, um die WM-Spiele auszurichten.

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