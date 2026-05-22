Die Argumente waren zwar offensichtlich, aber Lars Ricken hatte trotzdem noch einmal mächtig die Werbetrommel gerührt. "Julian Nagelsmann kennt natürlich seine Schnelligkeit. Und ich glaube: Wenn du 26 Mann mit zur WM nehmen kannst, dann kannst du auch Spezialisten mitnehmen. Spieler, die eine ganz besondere Waffe haben", hatte der Sport-Geschäftsführer von Borussia Dortmund zur Bild zuletzt gesagt.
WM ohne Karim Adeyemi: Bei diesen Zahlen war auch das Trommeln von BVB-Boss Lars Ricken vergebens
Gemeint war Karim Adeyemi, bei dem das Wort "Waffe" seit einiger Zeit ja bekanntermaßen auch eine andere Konnotation aufweist. Auf das Tempo des 24-Jährigen, diese "herausragende Qualität, die du in einem Turnier immer mal gut gebrauchen kannst", wie Ricken argumentierte, verzichtet der Bundestrainer nun. Denn dieses bringen ja auch Maximilian Beier und Jamie Leweling mit, für die sich Nagelsmann statt Adeyemi entschieden hat.
Eine Überraschung war die Nichtnominierung in keiner Weise. Selbst BVB-Trainer Niko Kovac hatte auf Adeyemis Fähigkeiten ja immer weniger gesetzt, was nicht nur mit dem zwischenzeitlichen Muskelfaserriss im April zu tun hatte.
Es ist ein wahrlich eklatanter Absturz, den der elfmalige Nationalspieler im Jahr 2026 hingelegt hat. Ausgerechnet in dem Zeitraum also, der für eine WM-Teilnahme besonders relevant ist. Denn dass Adeyemi eine starke Hinrunde spielte und mit neun Torbeteiligungen (sechs Treffer, drei Vorlagen) Dortmunds konstantester Spieler im Angriff war, ist vielen heute gar nicht mehr so richtig bewusst.
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Karim Adeyemi: Keine 600 Spielminuten im Jahr 2026
Während er in der Hinrunde noch 16-mal in der Startelf stand, war dies im neuen Jahr nur noch sechsmal der Fall. 17 Pflichtspieleinsätze standen da für ihn zu Buche, doch dabei durfte Adeyemi nur 582 Minuten mitkicken. Das sind durchschnittlich knapp 34 Minuten pro Partie - viel zu wenig, um Ansprüche Richtung WM-Endrunde anzumelden.
Adeyemis Ausbeute im Vergleich zum ersten Halbjahr blieb mit sieben Torbeteiligungen (vier Treffer, drei Vorlagen) zwar fast konstant, doch als Joker - also in genau der Rolle, die er laut Ricken bei der WM innehaben sollte - hinterließ er kaum Eindruck. Für den ohnehin nicht gerade wechselwilligen Kovac gab es so wenig Grund, an Adeyemis Bankplatz etwas zu verändern.
Zwischen den beiden herrscht sowieso eine besondere Beziehung, wenn man dem Kroaten Glauben schenkt. Mit keinem anderen Spieler habe er in seiner Dortmunder Amtszeit mehr gesprochen, sagte Kovac kürzlich im Bild-Podcast "Phrasenmäher". Der Coach outete sich als Fan des Menschen Adeyemi, "weil er als Typ einzigartig gut" sei. Kovac weiter: "Ein toller Junge, kein schlechter Mensch - im Gegenteil: Manchmal ist er ein zu guter Junge meines Erachtens. Er hat nichts Böses."
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Kovac über Adeyemi: "Muss mir noch mehr glauben"
Doch ein netter Kerl zu sein, überzeugt ein Arbeitstier wie Kovac in sportlicher Hinsicht freilich kein bisschen. Adeyemi fehlt in seiner gesamten Karriere schon der richtige Biss und sicherlich auch die hundertprozentige Professionalität, damit aus einem zweifelsfrei begnadeten Talent ein seriöser Seniorenfußballer wird, der konstant höchstes Niveau erreicht.
"Ich gehe felsenfest davon aus, dass er ein ganz großer Fußballer werden kann, wenn er gewisse Sachen anpasst. Aber dafür muss er mir noch ein bisschen mehr glauben", sagte Kovac und zählte auf, woran es bei Adeyemi hapert: "Er muss an seiner Genauigkeit arbeiten, seiner Akribie. Er hat ein Riesentalent bekommen, jetzt geht es um die Arbeit, Details und Nuancen zu verändern, die ihn nach vorne bringen. Dazu muss er jede Trainingsminute nutzen."
Alles Themen, die Adeyemi seit jeher begleiten. Schon vor knapp drei Jahren fällte der damalige Co-Trainer Armin Reutershahn ein ähnliches, aber deutlicheres Urteil: "Karim hat alle Fähigkeiten, die man haben kann und haben muss, um ein Topspieler in Europa zu werden. Er ist noch keiner, aber er kann es werden. Aber manchmal fehlt mir die Seriosität. Er ist sehr locker manchmal im Training, und ich würde mir wünschen, dass er noch ernsthafter an die Sache herangeht."
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Karim Adeyemi und seine zahlreichen Verfehlungen
Ex-Chefcoach Edin Terzic stimme Reutershahn umgehend zu. "Ich kann Achim da komplett unterstützen", sagte er. "Wir wissen, dass da eine Form von Konstanz und Effektivität dazukommen muss, die haben wir in Angriff genommen - auch mit Karim." Entscheidende Schritte vorangekommen ist Adeyemi in diesem Entwicklungsprozess allerdings bislang nicht.
Wasser auf die Mühlen der Kritiker, die nicht an Adeyemis großen Durchbruch auf internationalem Top-Niveau glauben, sind zusätzlich natürlich die zahlreichen Episoden abseits des Platzes. Er hat schon einiges auf dem Kerbholz, doch die Verfehlungen während der Hinserie dürften gewiss auch eine Rolle gespielt haben, weshalb Adeyemi in Dortmund und beim DFB einen schwierigen Stand hat.
Ein Flaschenwurf Richtung Ersatzbank nach einer Auswechslung, der Versuch, während des laufenden Spiels vorzeitig in die Kabine zu verschwinden, eine unnötige angefachte Rudelbildung und als Sahnehäubchen der Mystery-Box-Strafbefehl - all dies spielte sich innerhalb von nur wenigen Wochen ab. Als hätte der mit einer Rapperin verheiratete Adeyemi nicht schon zuvor als Laissez-faire-Spieler mit fragwürdiger Einstellung zu seinem Beruf und zu hoher Social-Media-Präsenz in einer Schublade gesteckt.
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Hat Adeyemi eine Zukunft beim BVB?
Spannend wird die Frage sein, wie es nun weitergeht mit ihm beim BVB. Rickens Trommeln für Adeyemi dürfte auch mit der Hoffnung verbunden gewesen sein, dass eine Teilnahme an der WM seinen Marktwert noch einmal in die Höhe treibt. Adeyemi ist begehrt, er hat Angebote, auch zur Verlängerung bei der Borussia.
Geschehen ist bislang nichts, eine Entscheidung sollte aber idealerweise in Bälde fallen. Ein Verkauf - mindestens 40 Millionen Euro Ablöse dürften für Adeyemi drin sein - würde Dortmunds Spielraum auf dem Transfermarkt erheblich erhöhen. Ricken und Co. müssen in der Sommerpause nun andere gut gemeinte Worte finden, damit sich die offene Zukunftsfrage bei Adeyemi klärt.
Karim Adeyemis Leistungsdaten beim BVB
Pflichtspiele Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten 146 36 25 27 1 1
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.