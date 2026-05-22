WM ohne Karim Adeyemi: Bei diesen Zahlen war auch das Trommeln von BVB-Boss Lars Ricken vergebens

Gemeint war Karim Adeyemi, bei dem das Wort "Waffe" seit einiger Zeit ja bekanntermaßen auch eine andere Konnotation aufweist. Auf das Tempo des 24-Jährigen, diese "herausragende Qualität, die du in einem Turnier immer mal gut gebrauchen kannst", wie Ricken argumentierte, verzichtet der Bundestrainer nun. Denn dieses bringen ja auch Maximilian Beier und Jamie Leweling mit, für die sich Nagelsmann statt Adeyemi entschieden hat.

Eine Überraschung war die Nichtnominierung in keiner Weise. Selbst BVB-Trainer Niko Kovac hatte auf Adeyemis Fähigkeiten ja immer weniger gesetzt, was nicht nur mit dem zwischenzeitlichen Muskelfaserriss im April zu tun hatte.

Es ist ein wahrlich eklatanter Absturz, den der elfmalige Nationalspieler im Jahr 2026 hingelegt hat. Ausgerechnet in dem Zeitraum also, der für eine WM-Teilnahme besonders relevant ist. Denn dass Adeyemi eine starke Hinrunde spielte und mit neun Torbeteiligungen (sechs Treffer, drei Vorlagen) Dortmunds konstantester Spieler im Angriff war, ist vielen heute gar nicht mehr so richtig bewusst.