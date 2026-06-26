Im 15. Spiel bei einer Welt- oder Europameisterschaft für die deutsche Nationalmannschaft war es endlich so weit: Sane erzielte mit seinem 15. Schuss endlich sein erstes Tor bei einem großen Länderturnier und schrieb damit sogleich noch ein kleines Kapitel deutsche WM-Geschichte.
WM-Geschichte geschrieben und Fluch beendet: Leroy Sane als Lichtblick bei der WM-Pleite gegen Ecuador
Nur ein Deutscher traf jemals früher bei der WM als Leroy Sane
Als er auf Vorlage von Florian Wirtz und unter höchst diskutablen Umständen (Aleksandar Pavlovics hohes Bein hätte abgepfiffen werden müssen) zur deutschen Führung gegen Ecuador einnetzte, waren gerade einmal 110 Sekunden gespielt.
Damit gelang Sane der zweitschnellste Treffer der deutschen WM-Geschichte. Nur Ernst Lehner war laut Datendienstleister Opta bei der WM 1934 noch schneller. Beim 3:2-Sieg über Österreich im Spiel um Platz drei klingelte es schon in der ersten Minute.
- AFP
DFB-Team offenbart gegen Ecuador riesige Probleme
Generell war Sane nach zwei schwachen Spielen gegen Curacao und die Elfenbeinküste zum Vorrunden-Abschluss gegen die Südamerikaner einer der wenigen Lichtblicke bei einem ansonsten durchaus bedenklichen Auftritt des DFB-Teams. Deutschland verspielte Sanes frühe Führung am Ende fahrlässig und verlor zum Abschluss der Gruppenphase mit 1:2.
Anschließend widersprachen sich Bundestrainer Julian Nagelsmann und einige Spieler in ihren Analysen des Spiels auf bemerkenswerte Art und Weise. Während Nagelsmann es als "Quatsch" abtat, dass es womöglich angesichts des bereits feststehenden Gruppensiegs ein Motivationsproblem bei den Spielern gegeben habe, sagten Deniz Undav und Joshua Kimmich genau das Gegenteil.
"Ich hatte das Gefühl, dass sie es mehr wollten als wir", sagte Undav. Kimmich pflichtete ihm "definitiv" bei. "Das ist das, was mich am meisten ärgert", befand der Kapitän mit Blick auf die fehlende Emotionalität und Entschlossenheit des DFB-Teams gar: "Das darf uns unabhängig von der Konstellation nicht passieren."
Nächster DFB-Gegner bei der WM steht zu 99 Prozent fest
Für die deutsche Nationalmannschaft geht es trotz allem am Montagabend (MEZ) mit dem Sechzehntelfinale weiter. Gegner wird dann aller Voraussicht nah Paraguay sein. Das hat die Plattform "Football meets Data" mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent berechnet.
Das Team aus Südamerika hat die Gruppe D hinter den USA und Australien als Dritter abgeschlossen und gehört Stand Freitagmorgen deutscher Zeit mit vier Punkten und einem Torverhältnis von 2:4 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu den acht besten Gruppendritten.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".