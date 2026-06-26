WM-Geschichte geschrieben und Fluch beendet: Leroy Sane als Lichtblick bei der WM-Pleite gegen Ecuador

Generell war Sane nach zwei schwachen Spielen gegen Curacao und die Elfenbeinküste zum Vorrunden-Abschluss gegen die Südamerikaner einer der wenigen Lichtblicke bei einem ansonsten durchaus bedenklichen Auftritt des DFB-Teams. Deutschland verspielte Sanes frühe Führung am Ende fahrlässig und verlor zum Abschluss der Gruppenphase mit 1:2.

Anschließend widersprachen sich Bundestrainer Julian Nagelsmann und einige Spieler in ihren Analysen des Spiels auf bemerkenswerte Art und Weise. Während Nagelsmann es als "Quatsch" abtat, dass es womöglich angesichts des bereits feststehenden Gruppensiegs ein Motivationsproblem bei den Spielern gegeben habe, sagten Deniz Undav und Joshua Kimmich genau das Gegenteil.

"Ich hatte das Gefühl, dass sie es mehr wollten als wir", sagte Undav. Kimmich pflichtete ihm "definitiv" bei. "Das ist das, was mich am meisten ärgert", befand der Kapitän mit Blick auf die fehlende Emotionalität und Entschlossenheit des DFB-Teams gar: "Das darf uns unabhängig von der Konstellation nicht passieren."