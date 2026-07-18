WM 2030: Findet die nächste Weltmeisterschaft wieder mit 48 oder noch mehr Teilnehmern statt?

Nach sieben Weltmeisterschaften mit jeweils 32 Teilnehmern hat die FIFA das Turnier zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko erstmals auf 48 Nationen erweitert. Doch schon jetzt wird über den nächsten Schritt diskutiert - eine weitere Aufstockung könnte schon bei einer der kommenden Endrunden folgen.

Die Vergrößerung des Teilnehmerfeldes hat auch Auswirkungen auf den Turniermodus. Erstmals beginnt die K.o.-Phase mit einem Sechzehntelfinale, ehe es anschließend ins Achtelfinale geht. Die Zahl der Mannschaften zum Start der K.o.-Runde entspricht damit exakt der Gesamtzahl der Teilnehmer, die bis einschließlich der WM 2022 in Katar beim Turnier vertreten waren.

Doch damit könnte die Entwicklung noch längst nicht abgeschlossen sein. Bereits nach der ersten WM mit 48 Teilnehmern steht die nächste Erweiterung im Raum. Bei der WM 2030, die überwiegend in Spanien, Portugal und Marokko ausgetragen wird und mit je einem Eröffnungsspiel in Argentinien, Uruguay und Paraguay beginnt, könnten noch mehr Nationalmannschaften an den Start gehen.