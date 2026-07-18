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Filip Knopp

WM 2030: Findet die nächste Weltmeisterschaft wieder mit 48 oder noch mehr Teilnehmern statt?

Weltmeisterschaft

Erst die WM 2026 wurde auf 48 Teilnehmer erweitert. Im Raum steht nun aber schon die nächste Aufstockung. So viele Teams könnten es bei der WM 2030 sein.

Nach sieben Weltmeisterschaften mit jeweils 32 Teilnehmern hat die FIFA das Turnier zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko erstmals auf 48 Nationen erweitert. Doch schon jetzt wird über den nächsten Schritt diskutiert - eine weitere Aufstockung könnte schon bei einer der kommenden Endrunden folgen. 

Die Vergrößerung des Teilnehmerfeldes hat auch Auswirkungen auf den Turniermodus. Erstmals beginnt die K.o.-Phase mit einem Sechzehntelfinale, ehe es anschließend ins Achtelfinale geht. Die Zahl der Mannschaften zum Start der K.o.-Runde entspricht damit exakt der Gesamtzahl der Teilnehmer, die bis einschließlich der WM 2022 in Katar beim Turnier vertreten waren.

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Doch damit könnte die Entwicklung noch längst nicht abgeschlossen sein. Bereits nach der ersten WM mit 48 Teilnehmern steht die nächste Erweiterung im Raum. Bei der WM 2030, die überwiegend in Spanien, Portugal und Marokko ausgetragen wird und mit je einem Eröffnungsspiel in Argentinien, Uruguay und Paraguay beginnt, könnten noch mehr Nationalmannschaften an den Start gehen.

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    WM 2030: Findet die nächste Weltmeisterschaft wieder mit 48 oder noch mehr Teilnehmern statt?

    Konkret wird derzeit über eine erneute Aufstockung des Teilnehmerfeldes von 48 auf 64 Nationen diskutiert. Damit würden bei einer Weltmeisterschaft künftig doppelt so viele Teams an den Start gehen wie noch bei der WM 2022 in Katar. 

    FIFA-Präsident Gianni Infantino steht einer solchen Erweiterung offenbar offen gegenüber. Im Gespräch mit dem Schweizer Sender blue Sport erklärte der 56-Jährige: "Das ist auf jeden Fall ein Thema, das man nach dieser WM anschauen und in den Gremien diskutieren wird. Jede Nation soll davon träumen dürfen, bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein. Man sieht, dass die Qualität der Teams extrem hoch ist – und sie wird immer höher, überall auf der Welt."

    Als Beleg verweist Infantino auf die aus seiner Sicht erfolgreiche Erweiterung von 32 auf 48 Teilnehmer: "Jedes Team hat top gespielt. Von jedem Kontinent haben Mannschaften Tore geschossen und mindestens einen Punkt geholt. Neun von zehn afrikanischen Teams haben die K.o.-Phase erreicht. An der letzten WM waren nur fünf Teams aus Afrika dabei. Das zeigt doch, dass es wichtig ist, alle Mannschaften einzubeziehen. Dass man ihnen diese Möglichkeit gibt, teilzunehmen."

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    WM 2030: Findet die nächste Weltmeisterschaft wieder mit 48 oder noch mehr Teilnehmern statt? - Kritik an Idee

    Beschlossen ist eine weitere Aufstockung bislang allerdings nicht. Nach aktuellem Stand werden auch bei der WM 2030 weiterhin 48 Nationen teilnehmen. 

    Zu den Kritikern einer erneuten Erweiterung zählt UEFA-Präsident Aleksander Ceferin. Der Slowene sprach sich bereits beim UEFA-Kongress im April 2025 deutlich gegen die Idee aus: "Ich halte das für eine schlechte Idee, sowohl für die WM selbst als auch für unseren Qualifikationswettbewerb. Deshalb unterstütze ich das nicht. Ich weiß nicht, woher die Idee kommt. Aber es ist seltsam, dass wir von diesem Vorschlag im FIFA-Rat nichts wussten." Wenig später kam auch aus dem nord- und mittelamerikanischen Verband CONCACAF Kritik an dem Vorhaben. 

    Tatsächlich hätte eine Aufstockung auf 64 Teilnehmer weitreichende Folgen. Schon die Erweiterung von 32 auf 48 Teams verlängerte die WM von rund vier Wochen auf knapp fünfeinhalb Wochen. Gleichzeitig stieg die Zahl der Spiele von 64 auf 104. 

    Mit 64 Nationen würde das Turnier nochmals deutlich anwachsen: Dann wären insgesamt 128 Partien nötig, die WM würde sich auf etwa sieben Wochen erstrecken. Die WM 2030 ist derzeit vom 8. Juni bis zum 21. Juli angesetzt. Das hätte unweigerlich Auswirkungen auf den internationalen Vereinsfußball. 

    Um den ohnehin dicht gedrängten Kalender einzuhalten, müssten zusätzliche englische Wochen eingeplant werden. Für die Profis würde das eine weitere körperliche Belastung bedeuten - zumal ihnen im Sommer üblicherweise nur drei bis vier Wochen Erholungszeit bleiben, auf die sich kaum verzichten lässt.

  • WM 2030: Findet die nächste Weltmeisterschaft wieder mit 48 oder noch mehr Teilnehmern statt? - Infos zum Turnier

    TurnierFIFA Weltmeisterschaft 2026
    Teilnehmer48 (aktueller Stand)
    Eröffnung8. Juni 2030
    Finale21. Juli 2030
    HauptgastgeberSpanien, Portugal, Marokko
    Weitere Austragungsländer zum 100-jährigen WM-JubiläumArgentinien, Uruguay, Paraguay
    Geplante Städte in SpanienMadrid, Barcelona, Bilbao, San Sebastian, Sevilla, Valencia, Vigo, Saragossa, Las Palmas
    Geplante Städte in PortugalLissabon, Porto
    Geplante Städte in MarokkoCasablanca, Rabat, Tanger, Marrakesch, Fes, Agadir
    Geplante Stadt in ArgentinienBuenos Aires
    Geplante Stadt in UruguayMontevideo
    Geplante Stadt in ParaguayAsuncion

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