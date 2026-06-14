WM 2026: Wofür steht das Kürzel CIV bei der Elfenbeinküste?

Interessant ist, dass die Abkürzungen im internationalen Sport nicht immer mit den deutschen Namen übereinstimmen. Deutschland tritt beispielsweise als GER auf, was sich vom englischen beziehungsweise lateinischen Namen Germany ableitet. Spanien wird als ESP geführt und die Schweiz als SUI. Die Elfenbeinküste ist also keineswegs der einzige Fall, bei dem das Kürzel auf den ersten Blick ungewöhnlich wirkt.

Bei der WM 2026 wird die Elfenbeinküste daher offiziell überall als CIV geführt. Kurz gesagt: CIV steht für Côte d'Ivoire, den offiziellen französischen Namen der Elfenbeinküste.

Die Buchstaben haben also nichts mit der deutschen Bezeichnung des Landes zu tun, sondern spiegeln den international bevorzugten Staatsnamen wider. Dadurch bleibt die Kennung weltweit einheitlich – egal, in welcher Sprache über das Land berichtet wird.