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WM 2026: Wofür steht das Kürzel CIV bei der Elfenbeinküste?

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Warum ist CIV das Kürzel für Elfenbeinküste und wofür stehen die Buchstaben?

Wenn unter anderem Deutschland bei der WM 2026 auf die Elfenbeinküste trifft, wird in der Fernsehübertragung beim Spielstand nicht etwa ein "ELF" als Kürzel für die Westafrikaner zu sehen sein. Stattdessen: "CIV".

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Aber warum eigentlich "CIV"? GOAL erklärt das Kürzel der Elfenbeinküste - und wofür die Buchstaben stehen.

  • elfenbeinküste civGetty Images

    WM 2026: Wofür steht das Kürzel CIV bei der Elfenbeinküste?

    Wer die Gruppen der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) verfolgt, wird bei der Elfenbeinküste auf eine Besonderheit stoßen. Während viele Länderabkürzungen auf den ersten Blick leicht zu verstehen sind – etwa GER für Deutschland, FRA für Frankreich oder BRA für Brasilien – wirkt das Kürzel CIV zunächst etwas rätselhaft.

    Der Grund liegt darin, dass die internationalen Sportverbände nicht die deutschen Ländernamen verwenden, sondern sich häufig an den offiziellen oder international gebräuchlichen Bezeichnungen eines Staates orientieren. Im Fall der Elfenbeinküste lautet der französische Name "Côte d'Ivoire". Daraus leitet sich die Abkürzung CIV ab. Die drei Buchstaben stehen somit für Côte d'Ivoire.

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  • WM 2026: Wofür steht das Kürzel CIV bei der Elfenbeinküste? - Hintergrund

    Das Land hat bereits seit den 1980er-Jahren darum gebeten, weltweit möglichst nur noch unter dieser französischen Bezeichnung geführt zu werden. Hintergrund war der Wunsch, Missverständnisse durch unterschiedliche Übersetzungen in verschiedenen Sprachen zu vermeiden. So hieß das Land je nach Sprache beispielsweise Ivory Coast, Costa de Marfil oder Elfenbeinküste. Mit der einheitlichen Verwendung von Côte d'Ivoire sollte die internationale Identität des Staates gestärkt werden.

    Auch die FIFA, das Internationale Olympische Komitee (IOC) und viele andere Sportverbände verwenden deshalb die Abkürzung CIV. Bei Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen oder Kontinentalturnieren erscheint die Mannschaft regelmäßig unter diesem Kürzel auf Anzeigetafeln, Spielplänen und Tabellen.

  • WM 2026: Wofür steht das Kürzel CIV bei der Elfenbeinküste? - Vergleich

    Interessant ist, dass die Abkürzungen im internationalen Sport nicht immer mit den deutschen Namen übereinstimmen. Deutschland tritt beispielsweise als GER auf, was sich vom englischen beziehungsweise lateinischen Namen Germany ableitet. Spanien wird als ESP geführt und die Schweiz als SUI. Die Elfenbeinküste ist also keineswegs der einzige Fall, bei dem das Kürzel auf den ersten Blick ungewöhnlich wirkt.

    Bei der WM 2026 wird die Elfenbeinküste daher offiziell überall als CIV geführt. Kurz gesagt: CIV steht für Côte d'Ivoire, den offiziellen französischen Namen der Elfenbeinküste. 

    Die Buchstaben haben also nichts mit der deutschen Bezeichnung des Landes zu tun, sondern spiegeln den international bevorzugten Staatsnamen wider. Dadurch bleibt die Kennung weltweit einheitlich – egal, in welcher Sprache über das Land berichtet wird.

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    WM 2026: Wofür steht das Kürzel CIV bei der Elfenbeinküste? - Spielplan der Afrikaner in Gruppe E

    TerminSpielSpielortÜbertragung TV und Stream
    Montag, 15. Juni, 1 UhrElfenbeinküste - EcuadorPhiladelphia (USA)MagentaTV / ARD, sportschau.de
    Samstag, 20. Juni, 22 UhrDeutschland - ElfenbeinküsteToronto (Kanada)MagentaTV / ZDF, sportstudio.de
    Donnerstag, 25. Juni, 22 UhrCuracao - ElfenbeinküstePhiladelphia (USA)MagentaTV exklusiv
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