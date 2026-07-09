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SaibariGetty Images
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WM 2026: Warum steht Ismael Saibari bei Marokko gegen Frankreich nicht in der Startelf? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung?

Weltmeisterschaft
Frankreich - Marokko
Frankreich
Marokko
I. Saibari
Bayern München

Im Viertelfinale der WM 2026 gegen Frankreich muss Marokko auf Neuzugang Ismael Saibari vom FC Bayern München verzichten. Warum spielt der Angreifer nicht? Hier erfahrt Ihr die wichtigsten Hintergründe und alle relevanten Informationen.

Im ersten Viertelfinale der WM 2026 treffen am Freitag (9. Juli) Marokko und Frankreich aufeinander. Die Nordafrikaner müssen dabei allerdings auf Ismael Saibari verzichten. Der Neuzugang des FC Bayern München steht gegen den Weltmeister nicht in der Startelf.

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Ist Saibari gesperrt? Liegt eine Verletzung vor? Oder muss er schlichtweg die Bank drücken? Hier bekommt Ihr die Antwort.

  • WM 2026: Warum steht Ismael Saibari bei Marokko gegen Frankreich nicht in der Startelf? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung?

    Fest steht: Saibari wird im Viertelfinale gegen Frankreich – der Neuauflage des WM-Halbfinals von 2022 (2:0 für Frankreich) – keine Rolle spielen. Der Offensivspieler sitzt nicht einmal auf der Ersatzbank, sondern fehlt verletzungsbedingt komplett im Kader. Im Achtelfinale gegen Kanada (3:0) hatte sich der 25-Jährige eine Muskelverletzung zugezogen.

    Nationaltrainer Mohamed Ouahbi erklärte bereits am Mittwoch, dass nur Spieler zum Einsatz kämen, die "hundertprozentig fit" seien. Für die Partie gegen Frankreich komme Saibari daher "noch zu früh". Gleichzeitig zeigte sich der Coach optimistisch: "Ich hoffe, dass er nicht für den Rest des Turniers ausfällt."

    Der Ausfall wiegt für Marokko schwer. Saibari hatte in der Gruppenphase in jedem der drei Spiele jeweils einen Treffer erzielt und gehörte zu den Leistungsträgern des Teams. Im Achtelfinale gegen die Niederlande blieb er zwar ohne Tor, überzeugte jedoch erneut mit seiner Offensivpräsenz.

    Abgesehen von Saibari kann Marokko personell aus dem Vollen schöpfen. Seine Position in der Startelf dürfte Soufiane Rahimi übernehmen. Der Angreifer war bereits gegen Kanada eingewechselt worden und erzielte dort den Treffer zum 3:0-Endstand.

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  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    WM 2026: Warum steht Ismael Saibari bei Marokko gegen Frankreich nicht in der Startelf? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung? Übertragung im Free-TV und Livestream

    Das Viertelfinale zwischen Marokko und Frankreich wird live bei MagentaTV übertragen, wo alle Spiele der WM 2026 zu sehen sind. Wer die Partie lieber im Free-TV verfolgen möchte, hat ebenfalls eine Alternative.

    Die ARD zeigt das Duell live im Fernsehen. Zudem steht ein kostenloser Livestream auf sportschau.de sowie in der ARD-Mediathek zur Verfügung.

    Marokko vs. Frankreich live im Free-TV und Livestream: Die Übertragung in der Übersicht
    Übertragungsbeginn21 Uhr
    Anstoß22 Uhr
    Moderation ARDEsther Sedlaczek
    Moderation MagentaTVJohannes B. Kerner, Laura Wontorra
    Experte ARDBastian Schweinsteiger
    Experten MagentaTVJürgen Klopp, Mats Hummels, Patrick Ittrich 
    Kommentator ARDPhilipp Sohmer 
    Kommentator MagentaTVWolff Fuss

  • WM 2026: Warum steht Ismael Saibari bei Marokko gegen Frankreich nicht in der Startelf? Angeschlagen, gesperrt oder taktische Entscheidung? Bilanz von Saibari für Marokko

    Länderspieldebüt12. September 2023 (1:0 gegen die Elfenbeinküste in einem Freundschaftsspiel)
    Länderspiele35
    Tore12
    Assists1
    Erstes Länderspieltor15. November 2024 (5:1 gegen Gabun in der Afrika-Cup-Quali)
    Große TurniereAfrika Cup 2026, WM 2026 (bisher 5 Einsätze, 3 Tore)

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