WM 2026: Warum spielt Romelu Lukaku bei Belgien nicht? Verletzung, Sperre oder Ersatzbank?

Lukaku ist nicht verletzt und auch nicht gesperrt. Er wäre theoretisch also bereit, gegen Senegal von Beginn an zu spielen. Doch das tut er nicht und der Grund dafür ist schlichtweg, dass Trainer Garcia sich dazu entschieden hat, seinen Stürmerstar zunächst auf der Ersatzbank zu lassen. Charles de Ketelaere beginnt dafür im belgischen Sturmzentrum.

Schon im ersten Gruppenspiel gegen Ägypten (1:1) und zum Vorrundenabschluss gegen Neuseeland (5:1) hatte Lukaku in Belgiens Startelf gefehlt. Der Angreifer von der SSC Neapel hat eine verletzungsgeplagte Saison hinter sich, fiel zweimal lange aus und konnte lediglich fünf Serie-A-Spiele absolvieren.

Deshalb ist Lukaku im belgischen Nationalteam bei der WM in Nordamerika nicht gesetzt, was er bei vier der vergangenen fünf großen Turniere noch gewesen war. Insgesamt hat Lukaku bereits 129 Länderspiele absolviert, in denen ihm satte 91 Tore gelungen sind.

Bei der WM 2026 hatte Trainer Garcia Lukaku bisher nur beim 0:0 gegen Iran im zweiten Gruppenspiel von Anfang an gebracht. Spuren hinterließ der bullige Torjäger zweimal als Joker: Kurz nach seiner Einwechslung gegen Ägypten erzwang er das Eigentor der Nordafrikaner zum 1:1-Endstand. Und beim 5:1 gegen Neuseeland kam er erst fünf Minuten vor Schluss aufs Feld, dann gelangen Lukaku aber noch ein Tor und ein Assist.