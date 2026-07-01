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Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

WM 2026: Warum spielt Romelu Lukaku bei Belgien nicht? Verletzung, Sperre oder Ersatzbank?

Weltmeisterschaft
Belgien - Senegal
Belgien
Senegal
R. Lukaku

Wenn Belgien im Sechzehntelfinale der WM 2026 auf Senegal trifft, steht Romelu Lukaku nicht von Beginn an auf dem Platz. Warum spielt er nicht?

Romelu Lukaku ist einer der besten Mittelstürmer, die Belgien jemals hatte. Im Sechzehntelfinale der WM 2026 gegen Senegal am Mittwoch spielt der 33-Jährige allerdings zunächst nicht.


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Warum fehlt Lukaku in der Startelf von Belgien heute? Steckt eine Verletzung dahinter? Ist der Torjäger gesperrt? Oder hat Trainer Rudi Garcia ihn schlichtweg auf die Ersatzbank gesetzt? GOAL liefert im nächsten Abschnitt die Antwort.

  • WM 2026: Warum spielt Romelu Lukaku bei Belgien nicht? Verletzung, Sperre oder Ersatzbank?

    Lukaku ist nicht verletzt und auch nicht gesperrt. Er wäre theoretisch also bereit, gegen Senegal von Beginn an zu spielen. Doch das tut er nicht und der Grund dafür ist schlichtweg, dass Trainer Garcia sich dazu entschieden hat, seinen Stürmerstar zunächst auf der Ersatzbank zu lassen. Charles de Ketelaere beginnt dafür im belgischen Sturmzentrum.

    Schon im ersten Gruppenspiel gegen Ägypten (1:1) und zum Vorrundenabschluss gegen Neuseeland (5:1) hatte Lukaku in Belgiens Startelf gefehlt. Der Angreifer von der SSC Neapel hat eine verletzungsgeplagte Saison hinter sich, fiel zweimal lange aus und konnte lediglich fünf Serie-A-Spiele absolvieren.

    Deshalb ist Lukaku im belgischen Nationalteam bei der WM in Nordamerika nicht gesetzt, was er bei vier der vergangenen fünf großen Turniere noch gewesen war. Insgesamt hat Lukaku bereits 129 Länderspiele absolviert, in denen ihm satte 91 Tore gelungen sind.

    Bei der WM 2026 hatte Trainer Garcia Lukaku bisher nur beim 0:0 gegen Iran im zweiten Gruppenspiel von Anfang an gebracht. Spuren hinterließ der bullige Torjäger zweimal als Joker: Kurz nach seiner Einwechslung gegen Ägypten erzwang er das Eigentor der Nordafrikaner zum 1:1-Endstand. Und beim 5:1 gegen Neuseeland kam er erst fünf Minuten vor Schluss aufs Feld, dann gelangen Lukaku aber noch ein Tor und ein Assist.

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  • USA WC26 SEATTLE SOCCER RED DEVILS PRESS CONFERENCEAFP

    WM 2026: Warum spielt Romelu Lukaku bei Belgien nicht? Verletzung, Sperre oder Ersatzbank? Lukakus Länderspielkarriere in Zahlen


    Länderspiele

    129

    Tore

    91

    Länderspieldebüt

    3. März 2010 (0:1-Testspielniederlage gegen Kroatien)

    Erstes Länderspieltor

    17. November 2010 (2:0-Testspielsieg gegen Russland)

    Große Turniere

    WM 2014 (4 Einsätze, 1 Tor, Viertelfinale), EM 2016 (5 Einsätze, 2 Tore, Viertelfinale), WM 2018 (6 Einsätze, 4 Tore, Dritter), EM 2021 (5 Einsätze, 4 Tore, Viertelfinale), WM 2022 (2 Einsätze, 0 Tore, Vorrunde), EM 2024 (4 Einsätze, 0 Tore, Achtelfinale)

    WM 2026

    Bisher 3 Einsätze (1 Tor, 1 Assist)