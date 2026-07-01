Belgien trifft im Sechzehntelfinale der WM 2026 auf Senegal. Das Spiel findet im Seattle Stadium in Seattle, Washington statt – einem der lautesten Stadien des Turniers.

Die Roten Teufel schlossen die Gruppenphase als Gruppensieger ab. Nach zwei enttäuschenden Unentschieden gegen Ägypten und Iran fanden Rudi Garcias Männer mit einem 5:1-Sieg gegen Neuseeland in die Spur zurück. Leandro Trossard war der überragende Mann auf dem Platz, Kevin De Bruyne traf ebenfalls, und Romelu Lukaku setzte kurz nach seiner Einwechslung per Kopf den Schlusspunkt – ein Befreiungsschlag für das belgische Lager.

Senegal qualifizierte sich über Gruppe I für die Runde der letzten 32. Pape Thiaws Mannschaft hatte einen schwierigen Start ins Turnier: Niederlagen gegen Frankreich (3:1) und Norwegen (3:2) ließen die Teranga-Löwen lange zittern. Erst ein überzeugender 5:0-Sieg gegen den Irak sicherte den Einzug in die K.o.-Runde.









Belgien gilt als Favorit, doch Senegal bringt explosive Umschaltqualitäten und eine beeindruckende physische Präsenz mit. Ismaila Sarr zeigte sich gegen Norwegen in bestechender Form und traf doppelt – er wird auch gegen die belgische Defensive eine ernsthafte Bedrohung darstellen.

Garcia verteidigte seine erfahrenen Spieler nach dem Neuseeland-Spiel vehement und wies Kritik an De Bruyne, Trossard und Lukaku als ungerechtfertigt zurück. Die drei haben geliefert – nun müssen sie es erneut tun.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu TV-Übertragung und Live-Stream. Das Spiel zwischen Belgien und Senegal beginnt am 01.07.2026 um 22 Uhr.

ARD, ZDF oder nur MagentaTV für Belgien vs. Senegal heute live: Wer zeigt / überträgt das Sechzehntelfinale der WM 2026 im Free-TV und Live Stream?





Ihr habt zwei Möglichkeiten, Belgien gegen Senegal live zu verfolgen. Das Sechzehntelfinale wird sowohl im Ersten als auch bei MagentaTV übertragen.

Bei MagentaTV könnt Ihr wie gewohnt alle WM-Spiele live sehen – darunter auch einige exklusive Partien. Zudem wartet der Anbieter mit einem hochkarätigen Expertenteam auf, zu dem unter anderem Jürgen Klopp, Mats Hummels und Thomas Müller gehören. Den Kommentar zu Belgien gegen Senegal übernimmt Christina Rann.

Im Ersten begleiten Philipp Sohmer und Almuth Schult die Partie. Zusätzlich könnt Ihr das Spiel kostenlos im Livestream auf sportschau.de sowie in der ARD-Mediathek verfolgen.

Anstoßzeit Belgien gegen Senegal

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Seattle Stadium

Belgien vs. Senegal: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Belgien kommt mit drei Siegen, zwei Unentschieden und keiner Niederlage aus den letzten fünf Spielen in dieses Sechzehntelfinale. Der jüngste Auftritt war das 5:1 gegen Neuseeland am 27. Juni – ein Ergebnis, das nach zwei torlosen Gruppenspielen dringend benötigt wurde. Zuvor gab es ein 0:0 gegen den Iran und ein 1:1 gegen Ägypten. In den Vorbereitungsspielen schlugen die Roten Teufel Tunesien mit 5:0 und Kroatien mit 2:0. Über diese fünf Spiele erzielte Belgien zwölf Tore und kassierte vier.

Senegal weist aus den letzten fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen vor. Zuletzt gewannen die Teranga-Löwen am 26. Juni mit 5:0 gegen den Irak – ein deutliches Statement nach den vorangegangenen Rückschlägen. Davor verloren sie 3:2 gegen Norwegen und 3:1 gegen Frankreich in der Gruppenphase. Im Freundschaftsspiel gegen Saudi-Arabien trennten sie sich 0:0, gegen die USA unterlagen sie 3:2. Senegal traf in diesen fünf Partien insgesamt elf Mal und ließ neun Gegentore zu.





Bilanz direkte Duelle

Für die letzten fünf direkten Duelle zwischen Belgien und Senegal liegen keine Daten vor. Das Achtelfinale im Seattle Stadium ist nach aktuellem Datenstand das erste dokumentierte Aufeinandertreffen beider Nationen auf dieser Turnierstufe.





Belgien vs. Senegal: Die Tabellen

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