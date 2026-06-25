WM 2026: Warum spielt Nathaniel Brown bei Deutschland (DFB) heute nicht? Verletzt, gesperrt oder geschont?

Nathaniel Brown fehlt Deutschland im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador (Donnerstag, 25. Juni) aufgrund von leichten Adduktorenproblemen. Am Mittwoch hatte der 23-Jährige daher nicht mit der Mannschaft trainiert und konnte lediglich individuell eine Laufeinheit absolvieren.

Dass Brown gegen Ecuador nicht für das ohnehin bereits als Gruppensieger feststehende DFB-Team spielt, dürfte allerdings lediglich eine Vorsichtsmaßnahme sein. Was den Ausfall für Bundestrainer Julian Nagelsmann zudem verschmerzbar macht: Im Vorfeld war ohnehin darüber spekuliert worden, ob er Brown im rein sportlich gesehen nicht mehr ganz so bedeutenden Duell mit den Ecuadorianern eine Verschnaufpause gönnt und dafür David Raum in die Startelf rückt.

Der Linksverteidiger von RB Leipzig nimmt gegen Ecuador nun tatsächlich Browns Platz links in der Viererkette ein. Raum war in der WM-Qualifikation absoluter Stammspieler links hinten gewesen, bei der WM hat bisher allerdings Brown die Nase vorne, der unmittelbar vor einem Wechsel aus Frankfurt zum FC Bayern steht.

Die Aufstellung von Deutschland gegen Ecuador: