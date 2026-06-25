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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

WM 2026: Warum spielt Nathaniel Brown bei Deutschland (DFB) heute nicht? Verletzt, gesperrt oder geschont?

Weltmeisterschaft
Ecuador - Deutschland
Deutschland
N. Brown

Nathaniel Brown spielt gegen Ecuador bei der WM 2026 heute nicht. Warum fehlt der Linksverteidiger dem DFB-Team? Ist er verletzt, ist er gesperrt oder wird er geschont?

Auf der Linksverteidigerposition zeigte Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt) in Deutschlands ersten beiden Gruppenspielen bei der WM 2026 gegen Curacao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) jeweils gute Leistungen. Zum Vorrundenabschluss gegen Ecuador fehlt Brown dem DFB-Team aber.


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Was dahinter steckt und wann Brown bei der WM wieder auflaufen kann, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

  • WM 2026: Warum spielt Nathaniel Brown bei Deutschland (DFB) heute nicht? Verletzt, gesperrt oder geschont?

    Nathaniel Brown fehlt Deutschland im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador (Donnerstag, 25. Juni) aufgrund von leichten Adduktorenproblemen. Am Mittwoch hatte der 23-Jährige daher nicht mit der Mannschaft trainiert und konnte lediglich individuell eine Laufeinheit absolvieren.

    Dass Brown gegen Ecuador nicht für das ohnehin bereits als Gruppensieger feststehende DFB-Team spielt, dürfte allerdings lediglich eine Vorsichtsmaßnahme sein. Was den Ausfall für Bundestrainer Julian Nagelsmann zudem verschmerzbar macht: Im Vorfeld war ohnehin darüber spekuliert worden, ob er Brown im rein sportlich gesehen nicht mehr ganz so bedeutenden Duell mit den Ecuadorianern eine Verschnaufpause gönnt und dafür David Raum in die Startelf rückt.

    Der Linksverteidiger von RB Leipzig nimmt gegen Ecuador nun tatsächlich Browns Platz links in der Viererkette ein. Raum war in der WM-Qualifikation absoluter Stammspieler links hinten gewesen, bei der WM hat bisher allerdings Brown die Nase vorne, der unmittelbar vor einem Wechsel aus Frankfurt zum FC Bayern steht.

    Die Aufstellung von Deutschland gegen Ecuador:

    • TOR: Manuel Neuer
    • ABWEHR: Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, David Raum
    • MITTELFELD: Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha - Leroy Sane, Florian Wirtz, Jamal Musiala
    • ANGRIFF: Kai Havertz
    • Werbung
  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    WM 2026: Warum spielt Nathaniel Brown bei Deutschland (DFB) heute nicht? Verletzt, gesperrt oder geschont? Comeback in der K.o.-Phase

    Dem Vernehmen nach ist es sehr wahrscheinlich, dass Brown schon im Sechzehntelfinale der WM 2026 am kommenden Montag (29. Juni) wieder spielen kann. Bis dahin sollten die leichten Adduktorenprobleme auskuriert sein. Und Brown wäre damit auch für einen möglichen Achtelfinalkracher gegen Frankreich wieder einsatzbereit.

    Auf wen Deutschland im Sechzehntelfinale trifft, ist derweil noch offen. In jedem Fall wird der Gegner einer der acht besten Gruppendritten sein, die wahrscheinlichsten Optionen sind aktuell Paraguay oder Australien.

  • WM 2026: Warum spielt Nathaniel Brown bei Deutschland (DFB) heute nicht? Verletzt, gesperrt oder geschont? Browns bisherige Länderspiele in der Übersicht


    Datum

    Wettbewerb

    Spiel

    Ergebnis

    Einsatzzeit in Minuten

    10. Oktober 2025

    WM-Qualifikation

    Deutschland vs. Luxemburg

    4:0

    8

    17. November 2025

    WM-Qualifikation

    Deutschland vs. Slowakei

    6:0

    18

    30. März 2026

    Testspiel

    Deutschland vs. Ghana

    2:1

    61

    31. Mai 2026

    Testspiel

    Deutschland vs. Finnland

    4:0

    90

    6. Juni 2026

    Testspiel

    USA vs. Deutschland

    1:2

    61

    14. Juni 2026

    WM 2026

    Deutschland vs. Curacao

    7:1

    73

    20. Juni 2026

    WM 2026

    Deutschland vs. Elfenbeinküste

    2:1

    90


  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    WM 2026: Warum spielt Nathaniel Brown bei Deutschland (DFB) heute nicht? Verletzt, gesperrt oder geschont? Mögliche Termine von Deutschland bis zum Finale

    Datum

    Anstoß (deutsche Zeit)

    Spiel

    Spielort

    Donnerstag, 25. Juni

    22 Uhr

    Deutschland vs. Ecuador (Gruppenphase, 3. Spieltag)

    New York/New Jersey (USA)

    Montag, 29. Juni

    22.30 Uhr

    Sechzehntelfinale

    Boston (USA)

    Samstag, 4. Juli

    23 Uhr

    Achtelfinale

    Philadelphia (USA)

    Donnerstag, 9. Juli

    22 Uhr

    Viertelfinale

    Boston (USA)

    Dienstag, 14. Juli

    21 Uhr

    Halbfinale

    Dallas (USA)

    Sonntag, 19. Juli

    21 Uhr

    Finale

    New York/New Jersey (USA)

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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