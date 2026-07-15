WM 2026: Wann und wie oft war Spanien schon Weltmeister?

Die Reise des Europameisters geht weiter - und die des vermeintlichen Top-Favoriten führt nur noch in das unbeliebte Spiel um Platz drei: Spanien hat Frankreich am Dienstag, für viele durchaus überraschend, im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2026 ausschalten können.

Im AT&T Stadium in Arlington nahe Dallas (USA) feierten die Iberer einen 2:0-Erfolg gegen ein enttäuschendes Ensemble rund um das Top-Trio bestehend aus Kylian Mbappe, Ousmane Dembele und Michael Olise.

Lamine Yamal holte in der ersten Halbzeit gegen Lucas Digne einen Foulelfmeter heraus, den Spaniens Mittelstürmer Mikel Oyarzabal verwandelte (22.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Rechtsverteidiger Pedro Porro (58.). Die Franzosen rannten verzweifelt an, letztlich gelang ihnen nicht einmal mehr der Anschluss.