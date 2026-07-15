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Filip Knopp

WM 2026: Wann und wie oft war Spanien schon Weltmeister?

Spanien

Spanien steht im Finale der WM 2026. Wie oft haben die Iberer schon am Endspiel der Weltmeisterschaft teilgenommen und wie oft wurden sie dabei Weltmeister? Ein Blick in das Geschichtsbuch.

Die Reise des Europameisters geht weiter - und die des vermeintlichen Top-Favoriten führt nur noch in das unbeliebte Spiel um Platz drei: Spanien hat Frankreich am Dienstag, für viele durchaus überraschend, im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2026 ausschalten können.

Im AT&T Stadium in Arlington nahe Dallas (USA) feierten die Iberer einen 2:0-Erfolg gegen ein enttäuschendes Ensemble rund um das Top-Trio bestehend aus Kylian Mbappe, Ousmane Dembele und Michael Olise. 

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Lamine Yamal holte in der ersten Halbzeit gegen Lucas Digne einen Foulelfmeter heraus, den Spaniens Mittelstürmer Mikel Oyarzabal verwandelte (22.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Rechtsverteidiger Pedro Porro (58.). Die Franzosen rannten verzweifelt an, letztlich gelang ihnen nicht einmal mehr der Anschluss.

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    WM 2026: Wann und wie oft war Spanien schon Weltmeister?

    Spanien nimmt somit am WM-Finale am Sonntag, den 19. Juli teil. Es steigt im MetLife Stadium in East Rutherford, nicht weit entfernt von New York City. Gegner ab 21 Uhr deutscher Zeit ist England oder Argentinien. Erst im EM-Finale 2024 im Berliner Olympiastadion gab es das Duell zwischen Spanien und England, dabei gewann die Seleccion 2:1.

    Dem Team von Luis de la Fuente bietet sich die Möglichkeit, Spanien den zweiten WM-Titel in der Historie zu verschaffen. La Roja stand bisher nur einmal im Endspiel – und gewann direkt. Und dieser Triumph ist auch gar nicht mal so lange her: 2010 in Südafrika.

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    WM 2026: Wann und wie oft war Spanien schon Weltmeister? - Der Titelgewinn 2010

    Bei jener Weltmeisterschaft bekam Spanien es im Finale mit der Niederlande zu tun. 90 Minuten lang fand sich kein Sieger, weil auf keiner Seite ein Treffer gefallen ist. 

    Es schien sogar ein Elfmeterschießen notwendig zu sein, um den Gewinner zu ermitteln. Doch dann, in der 116. Minute, schrieb Andres Iniesta mit einem Tor zum entscheidenden 1:0 Geschichte. Iberischer Jubel im Soccer City in Johannesburg.

    In der Vorrunde war Spanien bei der WM 2010 mit einer 0:1-Niederlage gegen die Schweiz gestartet. Dann folgten nur noch Siege: 2:0 gegen Honduras, 2:1 gegen Chile, 1:0 im Achtelfinale gegen Portugal, 1:0 im Viertelfinale gegen Paraguay, 1:0 im Halbfinale gegen Deutschland - und dann die Krönung im Endspiel. Vier 1:0-Siege in der K.o.-Phase führten zum großen Coup.

    Niederlande - Spanien0:1 n. V.
    Datum11. Juli 2010
    StadionSoccer City, Johannesburg
    Zuschauer84.490
    Tore0:1 Iniesta (116.)
    NiederlandeStekelenburg - van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, van Bronckhorst (105. Braafheid) - van Bommel, N. de Jong (99. van der Vaart) - Robben, Sneijder, Kuyt (71. Elia) - van Persie / Trainer: van Marwijk
    SpanienCasillas - Ramos, Pique, Puyol, Capdevila - Busquets, Alonso (87. Fabregas) - Ineista, Xavi, Pedro (60. Navas) - Villa (106. Torres) / Trainer: Del Bosque
    SchiedsrichterHoward Webb (England)

  • WM 2026: Wann und wie oft war Spanien schon Weltmeister? – Die spanische WM-Historie

    Spanien nahm bis dato 15 Mal an einer WM teil, das Turnier 2026 eingeschlossen. Die beste Platzierung vor dem Titelgewinn in 2010 sprang tatsächlich vor einer geraumen Zeit heraus: 1950 wurde die Seleccion Vierter, woraufhin es jahrzehntelang maximal für das Viertelfinale reichte. 

    Die Zeit um 2010 herum war die bisher goldenste der spanischen Nationalmannschaftsgeschichte. 2008 entschied das damalige Team rund um Fernando Torres, Xavi, Iniesta und Co. die Europameisterschaft für sich, 2012 gelang bei der EM die Titelverteidigung. Mit der WM gab es also drei große Erfolge in Serie. Historisch.

    Nun ist Spanien wieder kurz davor, das Kunststück zu vollbringen, nach einer EM direkt auch eine WM zu gewinnen. Am Sonntag wird es sich zeigen.

    Spanien: WM-Historie der spanischen Nationalmannschaft

    JahrAbschneiden
    2026Finale
    2022Achtelfinale
    2018Achtelfinale
    2014Vorrunde
    2010TITEL (1)
    2006Achtelfinale
    2002Viertelfinale
    1998Vorrunde
    1994Viertelfinale
    1990Achtelfinale
    1986Viertelfinale
    19822. Finalrunde
    19781. Finalrunde
    1974keine Teilnahme
    1970keine Teilnahme
    1966Vorrunde
    1962Vorrunde
    1958keine Teilnahme
    1954keine Teilnahme
    19504. Platz
    1946WM fand nicht statt
    1942WM fand nicht statt
    1938keine Teilnahme
    1934keine Teilnahme
    1930keine Teilnahme

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