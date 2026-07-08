WM 2026 Toronto: Der Ticketguide für BMO Field – Spielplan, Preise, Kanada-Spiele

Das BMO Field in Toronto zählt zu den zwölf Gastgeberorten der Weltmeisterschaft 2026. Die Arena richtet sechs Partien aus: Gruppenspiele, K.o.-Spiele und das Auftaktspiel des kanadischen Teams.

Das BMO Field ist seit langem die Heimspielstätte des Toronto FC in der Major League Soccer und der Toronto Argonauts in der Canadian Football League. Das Jahr 2026 markiert ein neues Kapitel in der Geschichte des Stadions.

Obwohl das Stadion derzeit Platz für fast 30.000 Zuschauer bietet, plant MLSE Modernisierungen und den Aufbau von temporären Sitzplätzen, um die WM-Spiele austragen zu können.

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