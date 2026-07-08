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Houston Dynamo v Toronto FCGetty Images Sport

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WM 2026 Toronto: Der Ticketguide für BMO Field – Spielplan, Preise, Kanada-Spiele

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Wenn Sie das BMO Field zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besuchen wollen, finden Sie hier alle wichtigen Informationen.

Das BMO Field in Toronto zählt zu den zwölf Gastgeberorten der Weltmeisterschaft 2026. Die Arena richtet sechs Partien aus: Gruppenspiele, K.o.-Spiele und das Auftaktspiel des kanadischen Teams.

Das BMO Field ist seit langem die Heimspielstätte des Toronto FC in der Major League Soccer und der Toronto Argonauts in der Canadian Football League. Das Jahr 2026 markiert ein neues Kapitel in der Geschichte des Stadions. 

Obwohl das Stadion derzeit Platz für fast 30.000 Zuschauer bietet, plant MLSE Modernisierungen und den Aufbau von temporären Sitzplätzen, um die WM-Spiele austragen zu können.

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  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Welche Spiele der Weltmeisterschaft 2026 finden im BMO Field statt?

    DatumSpielplanDurchschnittlicher WiederverkaufspreisTickets
    Mi., 17. JuniGhana gegen Panama (19:00 Uhr ET)160–750 $1:0
    Sa., 20. JuniDeutschland gegen die Elfenbeinküste (16:00 Uhr ET)300 $ – 1.300 $2:1
    Di., 23. JuniPanama gegen Kroatien (19:00 Uhr ET)220 $ – 950 $0:1
    Fr., 26. JuniSenegal gegen Irak (15:00 Uhr ET)150 $ – 700 $5:0
    Do., 2. JuliAchtelfinale: Portugal gegen Kroatien (19:00 Uhr ET)450 $ – 1.750 $2:1

    Im BMO Field finden während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 insgesamt sechs Partien statt: fünf Gruppenspiele und ein K.o.-Spiel der Runde der letzten 32.

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  • WM-Tickets für BMO Field in Toronto kaufen

    Mit dem heutigen Tag sind die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der "Early Ticket Draw"-Verlosung und der nach der Verlosung stattfindenden Zufallsauswahl) offiziell abgeschlossen.

    Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeitet haben, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt nun extrem gering.

    Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

    • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor gibt es keine Verlosung mehr. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt den Kauf sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
    • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
    • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

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  • MLS Cup Media Availability- FC DallasGetty Images Sport

    BMO Field – Überblick

    Kapazität28.180
    Eröffnungsjahr2010
    NutzerToronto Argonauts (CFL), Toronto FC (MLS)
    Adresse170 Princes’ Blvd, Toronto, ON M6K 3C3, Kanada
    TicketsEintrittskarten

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  • Chivas USA v Toronto FCGetty Images Sport

    Die Geschichte des BMO Field

    Das BMO Field eröffnete 2007 auf dem Gelände des Old Exhibition Stadium, um die Infrastruktur für die FIFA-U-17-Weltmeisterschaft 2007 zu verbessern und dem Toronto FC aus der Major League Soccer ein neues Heimstadion zu bieten. 2016 zogen die Toronto Argonauts in die Arena um, nachdem Bauarbeiter sie so umgestaltet hatten, dass dort sowohl Fußball- als auch Canadian-Football-Spiele stattfinden können.

    Die Arena startete mit etwas mehr als 20.000 Plätzen und durchlief seitdem mehrere Umbauten. Heute finden rund 30.000 Zuschauer Platz, und aktuelle Arbeiten sollen die Kapazität für die Weltmeisterschaft 2026 auf 45.000 erhöhen.

    Neben den Heimspielen des Toronto FC richtete das BMO Field die MLS-Cup-Finals 2010, 2016 und 2017 aus.

    Im Jahr 2026 richtet das Stadion fünf Gruppenspiele aus, darunter das Eröffnungsspiel Kanadas sowie ein Achtelfinale.

  • Charlotte FC v Toronto FCGetty Images Sport

    Welche Mannschaften spielen im BMO Field?

    Das BMO Field ist seit seiner Eröffnung im Jahr 2007 die Heimspielstätte des Toronto FC in der Major League Soccer und wurde 2016 zur Heimspielstätte der Toronto Argonauts in der Canadian Football League.
    MannschaftLiga
    Toronto ArgonautsCFL
    Toronto FCMLS
  • Orlando City SC v Toronto FCGetty Images Sport

    Anreise zum BMO Field

    Anfahrt zum BMO Field mit öffentlichen Verkehrsmitteln

    Die empfehlenswerteste Möglichkeit, das BMO Field mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, ist GO Transit. Die GO-Station "Exhibition" neben dem Exhibition Place liegt nur 2–5 Gehminuten vom Stadion entfernt und verbindet über die Lakeshore GO-Linie direkt mit der Union Station.

    Auch Straßenbahnen und Busse der TTC halten in der Nähe. Die Linien 509 Harbourfront und 511 Bathurst bringen Fahrgäste in Gehweite des Stadions.

    Anfahrt zum BMO Field mit dem Auto

    Autofahrer nutzen meist den Gardiner Expressway oder den Lake Shore Boulevard und folgen den Schildern zum BMO Field. In der Umgebung stehen Parkplätze zur Verfügung, doch an Veranstaltungstagen müssen Besucher mit Stau und hohem Verkehrsaufkommen rechnen.

  • Führungen durch das BMO Field

    Auf der Website von BMO Field gibt es keinen Hinweis auf eine offizielle Führung. Das Stadion öffnet aber manchmal seine Türen für spezielle Rundgänge, bei denen Fans einen Blick hinter die Kulissen werfen können.

    Tickets dafür sollten Fans nur über vertrauenswürdige Drittanbieter kaufen. Die neuesten Informationen finden Sie auf den offiziellen Seiten des BMO Field und des Toronto FC.

  • Restaurants und Bars nahe BMO Field

    Im BMO Field finden Besucher Imbissstände, die Snacks und Getränke anbieten. Rund um das Stadion gibt es viele Orte, an denen Sie sich entspannen und essen können, besonders wenn Sie in einer Gruppe unterwegs sind.

    Liberty Village, Mildred’s Temple Kitchen sowie die Bars und Restaurants an der King West bieten sich an, um sich vor oder nach dem Spiel zu treffen. Aktuelle Informationen und Reservierungen für Veranstaltungstage finden Sie auf Plattformen wie OpenTable oder TripAdvisor.