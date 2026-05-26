Das Estadio BBVA, Heimstadion des CF Monterrey und auch als "El Gigante de Acero" (der Stahlriese) bekannt, ist neben dem historischen Estadio Azteca und dem Estadio Akron, der Heimstätte von Chivas, eines der drei mexikanischen Stadien für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026.

Aufgrund von Sponsoring-Bestimmungen trägt die Arena während des Turniers den Namen Estadio Monterrey.

Das moderne Stadion hat schon viele Spiele von Monterrey und der mexikanischen Nationalmannschaft gesehen und schreibt 2026 ein neues Kapitel.

Im Estadio BBVA finden insgesamt vier WM-Spiele statt, darunter Gruppenspiele und K.o.-Spiele.

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