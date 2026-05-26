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WM-2026-Tickets in Monterrey: Spielplan des Estadio BBVA, Spielinformationen und alles über den Austragungsort

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Wenn Sie das Estadio BBVA während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besuchen wollen, sind Sie bei uns richtig

Das Estadio BBVA, Heimstadion des CF Monterrey und auch als "El Gigante de Acero" (der Stahlriese) bekannt, ist neben dem historischen Estadio Azteca und dem Estadio Akron, der Heimstätte von Chivas, eines der drei mexikanischen Stadien für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026.

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Aufgrund von Sponsoring-Bestimmungen trägt die Arena während des Turniers den Namen Estadio Monterrey.

Das moderne Stadion hat schon viele Spiele von Monterrey und der mexikanischen Nationalmannschaft gesehen und schreibt 2026 ein neues Kapitel.

Im Estadio BBVA finden insgesamt vier WM-Spiele statt, darunter Gruppenspiele und K.o.-Spiele.

Planen Sie einen Besuch im Stadion, unterstützt GOAL Sie mit allen wichtigen Infos. 

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  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Welche Spiele der Weltmeisterschaft 2026 finden im Estadio BBVA statt?

    DatumSpielplanAustragungsortTickets
    So, 14. JuniSchweden gegen Tunesien (20:00 Uhr CT)Estadio BBVA (Monterrey)Tickets
    Sa, 20. JuniTunesiens Duell mit Japan beginnt um 22:00 Uhr CT im Estadio BBVA in Monterrey.Estadio BBVA (Monterrey)Tickets
    Mi, 24. JuniSüdafrika gegen Südkorea (19 Uhr CT)Estadio BBVA (Monterrey)Tickets
    Mo, 29. JuniAchtelfinale (19:00 Uhr CT)Estadio BBVA (Monterrey)Tickets

    Das Estadio BBVA richtet während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 insgesamt vier Spiele aus: drei Gruppenspiele und ein Match der Runde der letzten 32.

  • Wie kaufe ich Tickets für die Weltmeisterschaft in Monterrey im Estadio BBVA?

    Mit dem heutigen Tag sind die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung) offiziell abgeschlossen.

    Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Ersttickets nun extrem gering.

    Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

    • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor ist das keine Verlosung mehr. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Das ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
    • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
    • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

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  • Monterrey v Tijuana - Final Copa MX 2020Getty Images Sport

    Übersicht über das Estadio BBVA

    Kapazität53.500
    Eröffnungsjahr2015
    MieterCF Monterrey (Liga MX)
    Adressev. Pablo Livas 2011, La Pastora, 67140 Guadalupe, N.L., Mexiko
    TicketsTickets
  • Monterrey v Queretaro - Torneo Clausura 2018Getty Images Sport

    Geschichte des Estadio BBVA

    Das Estadio BBVA, das 2015 ursprünglich als Estadio BBVA Bancomer eröffnet wurde, ist seitdem die neue Heimstätte des CF Monterrey und löste das seit 1950 bestehende historische Estadio Tecnológico ab.

    Im ersten Spiel besiegte Monterrey den portugiesischen Verein Benfica 3:0. Das Stadion gilt als Meisterwerk moderner Architektur und überzeugt mit klarer Optik und guter Ausstattung.

    Neben den Heimspielen von Monterrey fanden im Estadio BBVA bereits Endspiele der Copa MX, der CONCACAF Champions League sowie Spiele der mexikanischen Nationalmannschaft statt.

    Das Stadion nimmt auch große Kulturveranstaltungen in Mexiko auf, etwa Konzerte von Coldplay, The Weeknd, Shakira und weiteren Stars.

    Bei der Weltmeisterschaft 2026 finden im Estadio BBVA vier Spiele statt: drei Gruppenspiele und ein Match der Runde der letzten 32.

  • Borussia Dortmund v CF Monterrey: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Welche Mannschaften spielen im Estadio BBVA

    Der Liga-MX-Verein CF Monterrey ist der einzige Nutzer des Estadio BBVA 
    MannschaftLiga
    CF MonterreyLiga MX
  • Monterrey v Tigres UANL - Final Torneo Clausura 2019 Liga MX FemenilGetty Images Sport

    So gelangen Sie zum Estadio BBVA

    Anfahrt zum Estadio BBVA mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

    Um zum Estadio BBVA zu gelangen, nutzen Sie die Metrorrey-Linie 1 (L01). Die Linie hält an der Station Exposición, von dort sind es etwa zehn Minuten zu Fuß zum Stadion.

    Mehrere Buslinien halten ebenfalls in der Nähe des Stadions, darunter die Linien 214, 223, TME und 093. Die Haltestelle Pablo Livas (Estadio BBVA) liegt nur wenige Gehminuten vom Stadion entfernt.

    Anfahrt zum Estadio BBVA mit dem Auto 

    Die Avenida Constitución (Autobahn 85D) und die Carretera Miguel Alemán (Autobahn 54D) führen zum Estadio BBVA. An Veranstaltungstagen weisen klare Schilder an den Abfahrten Avenida Pablo Livas und La Pastora den Weg zum Stadion.

  • Erleben Sie das Estadio Banorte bei exklusiven Führungen

    Obwohl das Estadio Banorte wegen Renovierungsarbeiten vorübergehend keine Stadionführungen anbietet, können Fans das ganze Jahr über an der "Azteca Tour" teilnehmen.

    Bei der Führung betreten Besucher das Spielfeld, sehen die Umkleideräume, gehen durch Pressetribüne und Marathontunnel und betrachten Gedenktafeln und Abzeichen.

    An Veranstaltungstagen oder Spieltagen endet die Führung sechs Stunden vor Anpfiff.

  • Restaurants und Cafés nahe Estadio Banorte

    Rund um das Estadio Banorte gibt es viele Gastronomiebetriebe. Im Stadion verkaufen Stände und Händler Snacks und Getränke. In den Vierteln Coapa und San Lorenzo Huipulco finden Besucher Restaurants, Taco-Stände und Lokale mit traditioneller mexikanischer Küche.

    Nach den Events gehen viele Fans in kleine Restaurants oder Taco-Läden in der Nähe. Diese Lokale sind zwar nicht gehoben, servieren aber authentisches mexikanisches Street Food.

    Wer lieber sitzt, findet im Restaurante Parque Asturias, im Cachito de Cuba und im Lucrecia Coyoacan Platz, besonders für Gruppen.