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Filip Knopp

WM 2026, Sperren: Ab wie vielen Gelben Karten wird ein Spieler gesperrt?

Weltmeisterschaft

Ab wie vielen Gelben Karten wird ein Spieler bei der WM 2026 gesperrt? GOAL klärt auf.

Diese Weltmeisterschaft wird besonders - weil sie eine historische ist. Erstmals überhaupt in der Geschichte des Interkontinental-Turniers nehmen nicht mehr wie zuletzt 32 Nationen teil, sondern gleich 48. Gespielt wird 2026 vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko, dabei findet die Vorrunde bis einschließlich den 28. Juni statt. 

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Und weil eben noch mehr Länder bei der WM vertreten sind, geht es danach nicht wie zuletzt mit dem Achtelfinale weiter. Dazwischen wartet noch eine weitere K.o.-Runde - ähnlich wie man es neuerdings aus der Champions League kennt, in der es zwischen Ligaphase und der K.o.-Phase, wie man sie normalerweise kannte, ja mit den Playoffs noch eine Zwischenrunde gibt. 

Bei der Weltmeisterschaft ist es fortan ganz simpel das Sechzehntelfinale. Das bedeutet wiederum, dass die Finalisten sowie die Teilnehmer am Spiel um Platz drei am Ende acht statt sieben Einsätze bestritten haben werden.

Ändert sich dadurch auch etwas an der Regelung mit der Anzahl an Gelben Karten, die zu einer Sperre führen? GOAL erklärt es.

  • jonathan tah schiedsrichter dfbGetty Images

    WM 2026, Sperren: Ab wie vielen Gelben Karten wird ein Spieler gesperrt?

    Bei der letzten WM in Katar galt: Wenn ein Spieler zwei Gelbe Karten kassiert hat, muss er in der darauffolgenden Partie zusehen. Und dabei bleibt es auch 2026. 

    Sieht ein Akteur im ersten Gruppenspiel und im zweiten Gruppenspiel jeweils eine Gelbe Karte, darf er beim dritten Gruppenspiel nicht zum Zug kommen. 

    Die Regelung zieht sich dann auch durch die K.o.-Phase: Die zweite Gelbe Karte ist gleichbedeutend mit einer Ein-Spiel-Sperre.


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  • WM 2026, Sperren: Ab wie vielen Gelben Karten wird ein Spieler gesperrt? - Löschung Gelber Karten neu geregelt

    Nichtsdestotrotz gibt es zum Turnier in Nordamerika auch eine Neuerung. Die FIFA hat dahingehend eine Anpassung vorgenommen, dass alle Gelben Karten nun schon nach der Gruppenphase gelöscht werden. Wer es also beispielsweise mit einer Gelben Karte bis zum dritten Spieltag der Vorrunde geschafft hat, nimmt diese Verwarnung nicht mit in das Sechzehntelfinale. 

    So wie vor der Runde der letzten 32 werden die Karten dann wie üblich auch vor dem Halbfinale gestrichen. So soll vor dem Hintergrund der WM-Ausweitung auf die 48 Nationen bestmöglich verhindert werden, dass Akteure die besonders wichtigen Turnierspiele verpassen. 

  • WM 2026, Sperren: Ab wie vielen Gelben Karten wird ein Spieler gesperrt? - Mitnahme von Sperren

    Einen kleinen Kniff gibt es hinsichtlich der Karten aber noch. Denn: Die Gelben Karten werden zwar nach der Gruppenphase gelöscht, eine bereits verhängte Sperre bleibt jedoch bestehen. Erhält ein Spieler beispielsweise im ersten und im dritten Gruppenspiel jeweils eine Gelbe Karte, ist er aufgrund der zweiten Verwarnung für das folgende Sechzehntelfinale gesperrt. Die Karten selbst werden anschließend gestrichen, die Sperre muss jedoch trotzdem abgesessen werden. Danach startet der Spieler wieder ohne Vorbelastung.

    Ohne die neu geregelte Löschung nach der Gruppenphase würde einem Spieler mit einer aus der Vorrunde mitgenommenen Gelben Karte etwa eine Sperre im Achtelfinale oder Viertelfinale drohen, sollte er vom Schiedsrichter im Sechzehntelfinale oder Achtelfinale einen Karton sehen. Kurzum: Je weiter das Turnier fortgeschritten, desto mehr will die FIFA den potentiellen Sperren entgegenwirken.

    All das gilt natürlich nicht für Rote oder Gelb-Rote Karten. Werden diese verhängt, wird ein Spieler für die nächste Begegnung aus dem Verkehr gezogen - und sei es das Finale.

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    WM 2026, Sperren: Ab wie vielen Gelben Karten wird ein Spieler gesperrt? - Rahmentermine zum Turnier

    RundeTermin/ZeitraumTeilnehmer
    Vorrunde11. Juni - 28. Juni48
    Sechzehntelfinale28. Juni - 4. Juli32
    Achtelfinale4. Juli - 7. Juli16
    Viertelfinale9. Juli - 12. Juli8
    Halbfinale14. Juli und 15. Juli4
    Spiel um Platz 318. Juli, 22 Uhr2
    Finale19. Juli, 21 Uhr2