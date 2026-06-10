WM 2026, Sperren: Ab wie vielen Gelben Karten wird ein Spieler gesperrt?

Diese Weltmeisterschaft wird besonders - weil sie eine historische ist. Erstmals überhaupt in der Geschichte des Interkontinental-Turniers nehmen nicht mehr wie zuletzt 32 Nationen teil, sondern gleich 48. Gespielt wird 2026 vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko, dabei findet die Vorrunde bis einschließlich den 28. Juni statt.

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Und weil eben noch mehr Länder bei der WM vertreten sind, geht es danach nicht wie zuletzt mit dem Achtelfinale weiter. Dazwischen wartet noch eine weitere K.o.-Runde - ähnlich wie man es neuerdings aus der Champions League kennt, in der es zwischen Ligaphase und der K.o.-Phase, wie man sie normalerweise kannte, ja mit den Playoffs noch eine Zwischenrunde gibt.

Bei der Weltmeisterschaft ist es fortan ganz simpel das Sechzehntelfinale. Das bedeutet wiederum, dass die Finalisten sowie die Teilnehmer am Spiel um Platz drei am Ende acht statt sieben Einsätze bestritten haben werden.

Ändert sich dadurch auch etwas an der Regelung mit der Anzahl an Gelben Karten, die zu einer Sperre führen? GOAL erklärt es.