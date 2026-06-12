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Aerial Views of San Francisco Ahead of FIFA 2026 World CupGetty Images Sport
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WM 2026 San Francisco: Ihr Leitfaden für Tickets, Spielplan und das Levi’s Stadium

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Wenn Sie das Levi's Stadium zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besuchen, sind wir vorbereitet.

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 rückt näher: Die Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada richten das Turnier aus. Weltmeister Argentinien verteidigt seinen Titel gegen 47 andere Teams – es wird die größte Weltmeisterschaft der Geschichte.

Das Levi’s Stadium hat bereits Spiele der Copa América 2024 ausgerichtet und richtet sich nun auf eine noch größere Bühne aus. Zuvor hatte das Levi’s Stadium Partien der Copa América Centenario 2016 und das Gold-Cup-Finale 2017 ausgerichtet. 

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Egal, ob Sie ein Spiel während der Weltmeisterschaft besuchen oder das Stadion bei einem Stadtbummel sehen wollen – GOAL liefert alle Infos: von Übernachtungsmöglichkeiten und Anreise bis zu lokalen Sehenswürdigkeiten.

WEITERLESEN: Die teuersten WM-2026-Tickets im Ranking: WM-Finale, Argentinien-Tickets und VIP-Pakete im Vergleich

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Welche Spiele der Weltmeisterschaft 2026 finden im Levi’s Stadium statt?

    DatumSpielplanAustragungsortTickets
    Sa, 13. JuniKatar gegen die Schweiz (12 Uhr PT)Levi’s Stadium (Santa Clara)Tickets
    Di, 16. JuniÖsterreich gegen Jordanien (21 Uhr PT)Levi’s Stadium (Santa Clara)Tickets
    Fr, 19. JuniTürkei gegen Paraguay (21 Uhr PT)Levi’s Stadium (Santa Clara)Tickets
    Mo, 22. JuniJordanien gegen Algerien (20 Uhr PT)Levi’s Stadium (Santa Clara)Tickets
    Do, 25. JuniParaguay gegen Australien (19 Uhr PT)Levi’s Stadium (Santa Clara)Tickets
    Mi., 1. JuliAchtelfinale (17 Uhr PT)Levi’s Stadium (Santa Clara)Tickets

    Im Levi's Stadium finden während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 insgesamt sechs Spiele statt: fünf Gruppenspiele und ein Achtelfinale.

  • Wie kaufe ich Tickets für die Weltmeisterschaft im Levi’s Stadium in San Francisco?

    Mit dem heutigen Tag sind die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung – abgeschlossen.

    Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Zahl verfügbarer Primärtickets nun sehr niedrig.

    Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

    • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor gibt es keine Verlosung mehr: Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
    • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
    • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

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  • Levi's Field of JeansGetty Images Entertainment

    Levi’s Stadium im Überblick

    Kapazität68.500
    Eröffnungsjahr2014
    MieterSan Francisco 49ers (NFL)
    Adresse4900 Marie P DeBartolo Way, Santa Clara, CA 95054, USA
    TicketsTickets
  • Aerial Views of San Francisco Ahead of FIFA 2026 World CupGetty Images Sport

    Die Geschichte des Levi's Stadium

    Das Levi's Stadium zählt nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern weltweit zu den beliebtesten Stadien. Es bietet Platz für 68.500 Zuschauer. Bauarbeiter errichteten es zwischen 2012 und 2014 für geschätzte 1,3 Milliarden Dollar.

    Das erste offizielle Spiel fand am 2. August 2014 statt: ein MLS-Duell zwischen den San Jose Earthquakes und den Seattle Sounders.

    Die Open-Air-Arena hat seit ihrer Eröffnung 2014 viele große Events gesehen. Dazu zählen Konzerte von Taylor Swift, The Weeknd, Ed Sheeran und Beyoncé. 2015 fand hier WrestleMania 31 statt, außerdem trägt dort das NFL-Team der San Francisco 49ers seine Heimspiele aus.

    Neben American Football und Konzerten fanden im Stadion auch zahlreiche Fußballspiele statt. Dazu gehören zwei Auflagen der Copa América in den Jahren 2016 und 2024, das Gold-Cup-Finale 2017 sowie mehrere internationale Freundschaftsspiele und Vereinsbegegnungen.

    Das Levi’s Stadium zählt zwar nicht zu den zwölf Gastgeberorten der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2025, soll aber bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sechs Partien ausrichten: fünf Gruppenspiele und eine Begegnung der K.o.-Runde.

  • San Francisco 49ers v Tampa Bay BuccaneersGetty Images Sport

    Welche Mannschaften spielen im Levi's Stadium?

    Das Levi’s Stadium ist derzeit die Heimspielstätte des NFL-Teams San Francisco 49ers. 

    Die USMNT gastiert nicht regelmäßig im Levi’s Stadium und hat dort bisher erst zwei Spiele absolviert. Das jüngste war das Gold-Cup-Finale 2017, das sie 2:1 gegen Jamaika gewannen. 

  • Kansas City Chiefs v San Francisco 49ersGetty Images Sport

    So gelangen Sie zum Levi's Stadium

    Anfahrt zum Levi's Stadium mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

    Das Levi's Stadium erreichen Fans bequem mit verschiedenen öffentlichen Verkehrsmitteln. Die zuverlässigste und meistgenutzte Option ist die VTA-Stadtbahn. Sowohl die Orange Line als auch die Green Line halten an der Station Great America/Levi's Station, nur 0,2 Meilen vom Stadion entfernt.

    Viele Einheimische empfehlen, mit dem Caltrain bis Mountain View zu fahren und dort in die Orange Line der VTA-Stadtbahn umzusteigen, um die Great America Station zu erreichen. An Spieltagen und bei Großveranstaltungen setzt ACE (Altamont Corridor Express) Sonderzüge ein, die die nahegelegenen Bahnhöfe bedienen.

    VerkehrsmittelStrecke
    ZugVTA-Stadtbahn (orangefarbene und grüne Linie), ACE-Züge, Caltrain 

    Anfahrt zum Levi's Stadium mit dem Auto

    Wer lieber mit dem Auto anreist, kann zwischen mehreren Routen wählen. Das Levi’s Stadium liegt an der Interstate 880, der US 101, der CA-87 und der I-680; der Tasman Drive führt direkt zum Stadion.

    Das Stadion bietet ausreichend Parkplätze. Der Veranstalter empfiehlt jedoch, Parkausweise im Voraus zu kaufen, um Verfügbarkeit und einen reibungslosen Ablauf an Veranstaltungstagen zu sichern.

  • Führungen durch das Levi's Stadium

    Im Levi's Stadium gibt es zwei Arten von Führungen: 

    Öffentliche Führungen

    Das Levi's Stadium bietet täglich öffentliche Führungen an, außer an Tagen mit Großveranstaltungen, Konzerten oder Spielen der San Francisco 49ers. Die Touren starten am Intel Plaza in der nordwestlichen Ecke des Stadions und laufen von 10:00 bis 16:30 Uhr; alle 30 Minuten beginnt eine neue Gruppe. 

    Private Führungen

    Private Führungen im Levi's Stadium müssen im Voraus reserviert werden. Private Führungen beinhalten oft Überraschungs-Extras und bieten besonderen Zugang. Für weitere Informationen und Vorabbuchungen besuchen Sie bitte tours@49ers.com 

  • Restaurants und Cafés nahe dem Levi’s Stadium

    Wie die meisten modernen Stadien weltweit bietet auch das Levi’s Stadium den Fans vor oder nach dem Spiel viele gastronomische Angebote. An den Imbissständen gibt es lokale Pizza, mexikanische Küche und beliebte Streetfood-Gerichte. Wer lieber im Sitzen isst, kann das im Stadion gelegene "Bourbon Steak & Pub" besuchen, das täglich zum Mittag- und Abendessen geöffnet ist.

    Curry Up Now zählt zu den Favoriten der Fans, vor allem für Liebhaber indischen Street Foods. Butter & Zeus serviert herzhafte Waffel-Sandwiches, die sich ebenfalls lohnen.

    Wer mehr Zeit hat, findet in Santa Clara weitere Restaurants, die einen Besuch lohnen. Reservieren Sie am besten vorab, besonders an Spieltagen, weil die Gegend dann voll wird.