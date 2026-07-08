WM 2026 Power-Ranking: Frankreich vorn, England stark, Argentinien mit Schwächen

Das nenne ich eine Steigerung im Turnierverlauf! Belgien überstand die Gruppenphase nur mühsam und lag im Spiel der Runde der letzten 32 vier Minuten vor Schluss 0:2 gegen Senegal zurück. Trotzdem erreichte die Mannschaft das Viertelfinale, weil sie gerade noch rechtzeitig ihre Form fand.

Die "Roten Teufel" bauten auf ihren Comeback-Sieg gegen Senegal auf, zeigten ihre beste Leistung des Sommers und schickten die USA nach Hause, womit Trainer Rudi Garcia für seinen mutigen Schachzug belohnt wurde, Kevin De Bruyne und Jeremy Doku auf die Bank zu setzen. Charles De Ketelaere zeigte verspätet, dass er die Sturmspitze übernehmen kann, während Romelu Lukaku weiterhin nur kurze Einsätze von der Bank bekam.

Belgien muss seine Leistung noch steigern, wenn es im Viertelfinale gegen Spanien eine Chance haben will, doch das Vertrauen in die Zukunft des belgischen Fußballs ist zurück.