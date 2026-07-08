WM 2026 Power-Ranking: Frankreich vorn, England stark, Argentinien mit Schwächen

Ob Englands spannender Sieg gegen Mexiko, Argentiniens Comeback gegen Ägypten oder Belgiens klarer Erfolg gegen die Vereinigten Staaten – das Achtelfinale bot jedem etwas. Erling Haaland dominierte weiter seine erste Weltmeisterschaft und erzielte beide Tore Norwegens beim Sieg gegen Brasilien, doch wir verabschiedeten uns von einer weiteren Fußballikone, als Cristiano Ronaldos Traum vom Titel mit der knappen Niederlage Portugals gegen Spanien endete.
Nun geht es auf die entscheidende Phase zu: Wer hat die besten Chancen, am 19. Juli in New Jersey den wichtigsten Pokal des Fußballs in die Höhe zu stemmen? GOAL stellt die verbleibenden acht Teams im Folgenden vor...
Letztes Update: 4. Juli 2026. Im Achtelfinale ausgeschiedene Mannschaften: Kanada, Paraguay, Brasilien, Mexiko, Portugal, USA, Ägypten und Kolumbien.