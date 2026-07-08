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World Cup Power Rankings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis und Tom Maston

Übersetzt von

WM 2026 Power-Ranking: Frankreich vorn, England stark, Argentinien mit Schwächen

Power rankings
Weltmeisterschaft
England
Spanien
Argentinien
Frankreich
Norwegen
Belgien
Marokko
Schweiz
FEATURES

Wir sind jetzt in der Endphase! Mit nur noch acht Teams steuert die Weltmeisterschaft 2026 auf ihren Höhepunkt zu, und für jeden Viertelfinalisten steht viel auf dem Spiel. Auch die nächste Runde muss hohe Erwartungen erfüllen, nachdem dieses Turnier fast täglich für magische Momente gesorgt hat.

Ob Englands spannender Sieg gegen Mexiko, Argentiniens Comeback gegen Ägypten oder Belgiens klarer Erfolg gegen die Vereinigten Staaten – das Achtelfinale bot jedem etwas. Erling Haaland dominierte weiter seine erste Weltmeisterschaft und erzielte beide Tore Norwegens beim Sieg gegen Brasilien, doch wir verabschiedeten uns von einer weiteren Fußballikone, als Cristiano Ronaldos Traum vom Titel mit der knappen Niederlage Portugals gegen Spanien endete.

Nun geht es auf die entscheidende Phase zu: Wer hat die besten Chancen, am 19. Juli in New Jersey den wichtigsten Pokal des Fußballs in die Höhe zu stemmen? GOAL stellt die verbleibenden acht Teams im Folgenden vor...

Letztes Update: 4. Juli 2026. Im Achtelfinale ausgeschiedene Mannschaften: Kanada, Paraguay, Brasilien, Mexiko, Portugal, USA, Ägypten und Kolumbien.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Belgien ⬆️

    Das nenne ich eine Steigerung im Turnierverlauf! Belgien überstand die Gruppenphase nur mühsam und lag im Spiel der Runde der letzten 32 vier Minuten vor Schluss 0:2 gegen Senegal zurück. Trotzdem erreichte die Mannschaft das Viertelfinale, weil sie gerade noch rechtzeitig ihre Form fand.

    Die "Roten Teufel" bauten auf ihren Comeback-Sieg gegen Senegal auf, zeigten ihre beste Leistung des Sommers und schickten die USA nach Hause, womit Trainer Rudi Garcia für seinen mutigen Schachzug belohnt wurde, Kevin De Bruyne und Jeremy Doku auf die Bank zu setzen. Charles De Ketelaere zeigte verspätet, dass er die Sturmspitze übernehmen kann, während Romelu Lukaku weiterhin nur kurze Einsätze von der Bank bekam.

    Belgien muss seine Leistung noch steigern, wenn es im Viertelfinale gegen Spanien eine Chance haben will, doch das Vertrauen in die Zukunft des belgischen Fußballs ist zurück.

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  • Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Schweiz ⬆️

    Es war kein schöner Anblick, doch niemand erwartete ein Spiel für Fußball-Feinschmecker im Achtelfinale zwischen der Schweiz und Kolumbien. Beide Teams waren mit soliden, nicht mit spektakulären Auftritten nach Vancouver gelangt, also entschied ein schwaches Duell vom Punkt.

    Die Schweizer verdienten Anerkennung, weil sie ohne den verletzten Überraschungsspieler Johan Manzambi siegten, während Elfmeterschießen-Held Ruben Vargas nur fit genug für einen Einsatz von der Bank war. Im Viertelfinale gegen Argentinien geht die Schweiz zwar als klarer Außenseiter ins Rennen, schöpft aber Mut aus den schwachen Leistungen des Titelverteidigers in seinen letzten beiden Partien.

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Marokko ⬇️

    Jesse Marsch hielt Kanada im Achtelfinale gegen Marokko für die bessere Mannschaft, doch der US-Amerikaner irrte – wie so oft. Die Kanadier setzten die "Atlas-Löwen" unter Druck, dennoch gewann Marokko verdient; das 3:0 schmeichelte dem Team jedoch etwas.

    Als Nächstes trifft der Viertplatzierte der letzten Weltmeisterschaft auf die Mannschaft, die seine Siegesserie in Katar beendet hat: Frankreich wirkt jetzt sogar stärker als damals. Auch Marokko hat sich offensiv verbessert und freut sich auf die Chance zur Revanche, denn es hat nichts zu verlieren.

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  • ERLING HAALAND NORWAY Getty Images

    5Norwegen ⬆️

    Gibt es bei der WM 2026 eine Mannschaft, die mehr Spaß hat als Norwegen? Wir hatten schon vor dem Achtelfinale gegen Brasilien gewarnt: Die Skandinavier könnten für die "Seleção" ein Albtraum sein, weil sie befreit aufspielten. Ihr erstes Ziel bei der ersten WM seit 1998 hatten sie schon erreicht: den Einzug aus der Gruppenphase.

    Wir betonten auch, dass Stürmer Erling Haaland als Einzelkämpfer stark genug ist, um eines der besten Innenverteidiger-Paare der Welt zu knacken – und genau so kam es: Der lächelnde Torjäger erzielte in East Rutherford zwei Treffer. Norwegen geht auch im Viertelfinale gegen England als Außenseiter ins Spiel, was dem Team entgegenkommt. Der gesamte Druck liegt – wieder einmal – bei den Gegnern.

  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    4Argentinien ⬇️

    Ist Argentinien vom Glück begünstigt oder einfach nur zäh? Vielleicht ist es ein bisschen von beidem, denn das Glück war Lionel Scalonis Mannschaft gegen Ägypten zweifellos hold – und doch verdient sie auch enorme Anerkennung dafür, wie sie in einem unvergesslichen Achtelfinalspiel in Atlanta einen 0:2-Rückstand elf Minuten vor Schluss noch in einen 3:2-Sieg über die Pharaonen verwandeln konnte.

    Lionel Messi trieb die Aufholjagd voran: Der Kapitän glich seinen verschossenen Elfmeter aus, indem er zuerst Cristian Romero bediente und dann selbst traf, bevor Enzo Fernández in der Nachspielzeit nach einer Flanke von Lautaro Martínez den Sieg per Kopf sicherte.

    Im Viertelfinale wartet die Schweiz. Nach den knappen Siegen gegen Kap Verde und Ägypten stellt sich jedoch die Frage: Trifft der Titelverteidiger beim dritten Mal auf Pech?

  • Jude Bellingham England 2026 World Cup MexicoGetty

    3England ⬆️

    Englands härteste WM-Bewährungsprobe kam spät, holte aber das Beste aus der Mannschaft von Thomas Tuchel heraus. Im legendären Azteca-Stadion zeigte das Team gegen Mexiko genug Qualität und Charakter, um zu beweisen, dass es die lange Durststrecke ohne großen Titel im internationalen Fußball beenden kann.

    Jude Bellingham glänzte beim 3:2-Sieg über "El Tri", doch England zeigte in Mexiko-Stadt eine echte Mannschaftsleistung, die dem Selbstvertrauen vor dem Viertelfinale gegen Norwegen gutgetan haben dürfte. Natürlich muss niemand im Kader der "Three Lions" darüber aufgeklärt werden, welche Gefahr Erling Haaland für das Weiterkommen darstellt, doch Tuchel ist überzeugt, dass Bellingham und Harry Kane den Rest erledigen, sobald England die Zuspiele zum Stürmer unterbindet.

  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    2Spanien ↔️

    Auch wenn Spanien nicht ganz an die Leistung aus dem Sechzehntelfinale gegen Österreich anknüpfen konnte, gelang es der Mannschaft am Montag dennoch, ihre bislang härteste Prüfung gegen Portugal zu meistern. Mikel Merinos Treffer in der Nachspielzeit sicherte "La Roja" einen knappen Sieg über die asturischen Nachbarn, sodass Spanien weiterhin auf Kurs ist, dem 2024 errungenen Europameistertitel nun auch einen Weltmeistertitel hinzuzufügen.

    Lamine Yamal zeigte zwar einige starke Momente, doch viele Beobachter hatten mehr erwartet. Das Duell mit Belgien, dessen Abwehr Schwächen zeigt, könnte genau das sein, was Spaniens Teenager-Star braucht. Am Freitag folgt das Viertelfinale.

  • mbappe(C)Getty Images

    1Frankreich ↔️

    Paraguay gab alles, um Frankreich zu überraschen, doch Kylian Mbappé hatte das letzte Wort und traf vom Punkt zum einzigen Tor des Spiels. Mbappé sagte danach, die "Les Bleus" ließen sich von der harten Gangart der Gegner nicht beirren.

    Frankreich muss jedoch wieder zu seiner Bestform finden, um Marokko im Viertelfinale zu schlagen. Die Mannschaft von Didier Deschamps zeigte gegen Paraguay, dass sie auch "hässlich" gewinnen kann – deshalb bleibt sie Favorit auf den Titel.