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America v Chivas - Playoffs Torneo Clausura 2024 Liga MXGetty Images Sport
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WM 2026 Mexiko-Stadt: Der Ticket-Guide für das Estadio Azteca – Spielplan, Gruppenspiele und mehr

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Wenn Sie das Estadio Banorte zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besuchen wollen, sind Sie bei uns richtig.

Im Estadio Banorte finden bei der Weltmeisterschaft 2026 insgesamt fünf Spiele statt, darunter das Eröffnungsspiel. Damit haben alle mexikanischen Spielorte ihre Aufgabe als Austragungsorte erfüllt.

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WEITERLESEN: So kaufen Sie Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Vorverkaufstermine, Preise, dynamische Preisgestaltung und mehr

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    Welche Spiele der Weltmeisterschaft 2026 finden im Estadio Banorte statt?

    DatumSpielplanErgebnis/Tickets
    Do., 11. JuniWM-Eröffnungsspiel: Mexiko gegen Südafrika (13:00 Uhr CT)2:0
    Mi., 17. JuniUsbekistan gegen Kolumbien (20:00 Uhr CT)1:3
    Mi., 24. JuniTschechien gegen Mexiko (19:00 Uhr CT)0:3
    Di., 30. JuniRunde der letzten 32: Mexiko gegen Ecuador (19:00 Uhr CT)2:0
    So, 5. JuliAchtelfinale: Mexiko gegen England (18:00 Uhr CT)2:3

    Im Estadio Banorte fanden während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 insgesamt fünf Spiele statt. 

    Dazu zählten drei Gruppenspiele, ein Spiel der Runde der letzten 32 und ein Achtelfinale.

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  • WM-Tickets für Mexiko-Stadt im Estadio Banorte kaufen

    Mit dem heutigen Tag enden die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der "Early Ticket Draw"-Verlosung und der anschließenden Zufallsauswahl).

    Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt nun extrem gering.

    Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

    • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor gibt es keine Verlosung mehr. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
    • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
    • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

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  • FBL-MEXICO-WC2026-AZTECA-STADIUMAFP

    Übersicht über das Estadio Banorte

    Kapazität87.523
    Eröffnungsjahr1966
    VereineClub América, Cruz Azul (Liga MX)
    AdresseCalz. de Tlalpan 3465, Sta. Úrsula Coapa, Coyoacán, 04650 Mexiko-Stadt, CDMX, Mexiko
    TicketsTickets

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  • San Francisco 49ers v Arizona CardinalsGetty Images Sport

    Geschichte des Estadio Banorte

    Das Estadio Azteca hat eine lange Geschichte und steht eng mit dem Fußball verbunden. Seit der Eröffnung 1966 modernisierte man das Stadion mehrfach; die erste Sanierung folgte direkt nach der WM 1986. Weitere Umbauten gab es 1999, 2013 und 2016.

    Vor der Weltmeisterschaft 2026 modernisiert man das Stadion erneut; danach zählt es zu den wichtigsten Orten des Turniers. Offiziell heißt die Arena Estadio Banorte, weil die Banorte-Bank die Namensrechte hält. Während der FIFA-Weltmeisterschaft nennen alle das Stadion wegen der Sponsoringregeln meist wieder Estadio Azteca.

    Schon jetzt fasst das Stadion mehr als 87.000 Zuschauer. Nach Abschluss der Arbeiten wird das Estadio Banorte zur Weltmeisterschaft mit rund 90.000 Plätzen wiedereröffnet.

  • D.C. United v Club América - International FriendlyGetty Images Sport

    Welche Mannschaften spielen im Estadio Banorte

    Der Liga-MX-Verein Club América nutzt das Estadio Banorte als Hauptmieter. Auch Cruz Azul spielt dort seine Heimspiele, ebenso wie die mexikanische Nationalmannschaft. 
    MannschaftLiga
    Club AméricaLiga MX
    Cruz AzulLiga MX
  • Cruz Azul v Leon - Torneo Apertura 2023 Liga MXGetty Images Sport

    Anreise zum Estadio Banorte

    So erreichen Sie das Estadio Banorte mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

    Das Estadio Banorte ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Die von Einheimischen am meisten empfohlene Option ist die Fahrt mit U-Bahn und Stadtbahn. U-Bahn-Linie 2 (blaue Linie) bringt Sie zur Station Tasquena, wo Sie in die Stadtbahnlinie Xochimilco umsteigen. Diese Linie hält am Estadio Azteca, direkt vor dem Stadion.

    Buslinien verbinden Tasquena mit dem Stadiongebiet, wobei die genauen Routen von Ihrem Startpunkt abhängen.

    Anfahrt zum Estadio Banorte mit dem Auto 

    Die wichtigsten Straßen sind Calzada de Tlalpan, Acoxpa, Periférico und Circuito Azteca. Am Stadion gibt es Parkplätze, doch Experten raten an Veranstaltungstagen wegen Staus und langer Ausfahrtszeiten zu öffentlichen Verkehrsmitteln.

  • Führungen durch das Estadio Banorte

    Wegen laufender Renovierungsarbeiten bietet das Estadio Banorte derzeit keine Stadionführungen an. Normalerweise können Fans das ganze Jahr über bei der "Azteca Tour" vorbeischauen.

    Dabei betreten die Gäste das Spielfeld, erkunden die Umkleideräume, gehen durch die Pressetribüne und den Marathontunnel und sehen Gedenktafeln und Abzeichen.

    An Veranstaltungstagen oder Spieltagen endet die Führung sechs Stunden vor Anpfiff.

  • Restaurants und Bars nahe dem Estadio Banorte

    Rund um das Estadio Banorte gibt es viele Essensmöglichkeiten. Im Stadion verkaufen Stände und Händler Snacks und Getränke. In den Vierteln Coapa und San Lorenzo Huipulco finden Besucher Restaurants, Taco-Stände und Lokale mit traditioneller mexikanischer Küche.

    Nach den Events kehren viele Fans in die kleinen Restaurants oder Taco-Läden der Umgebung ein. Die Lokale sind zwar nicht gehoben, doch sie servieren authentisches mexikanisches Streetfood.

    Wer lieber in Ruhe essen möchte, findet im "Restaurante Parque Asturias", im "Cachito de Cuba" und im "Lucrecia Coyoacán" passende Angebote – besonders für Gruppen.