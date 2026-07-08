So erreichen Sie das Estadio Banorte mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Das Estadio Banorte ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Die von Einheimischen am meisten empfohlene Option ist die Fahrt mit U-Bahn und Stadtbahn. U-Bahn-Linie 2 (blaue Linie) bringt Sie zur Station Tasquena, wo Sie in die Stadtbahnlinie Xochimilco umsteigen. Diese Linie hält am Estadio Azteca, direkt vor dem Stadion.

Buslinien verbinden Tasquena mit dem Stadiongebiet, wobei die genauen Routen von Ihrem Startpunkt abhängen.

Anfahrt zum Estadio Banorte mit dem Auto

Die wichtigsten Straßen sind Calzada de Tlalpan, Acoxpa, Periférico und Circuito Azteca. Am Stadion gibt es Parkplätze, doch Experten raten an Veranstaltungstagen wegen Staus und langer Ausfahrtszeiten zu öffentlichen Verkehrsmitteln.