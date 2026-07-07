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Inter Miami CF v Sporting Kansas CityGetty Images Sport

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WM 2026 Kansas City: Tickets, Spielplan und Viertelfinale Norwegen gegen England

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Wenn Sie das GEHA Field im Arrowhead Stadium zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besuchen, finden Sie hier alle wichtigen Informationen.

Das GEHA Field im Arrowhead Stadium in Kansas City zählt zu den zwölf Spielorten der FIFA-Weltmeisterschaft 2026. Dort steht nur noch ein Spiel an: Norwegen gegen England.

Im GEHA Field finden während der Weltmeisterschaft sechs Partien statt, darunter Gruppenspiele und K.o.-Runden-Begegnungen. 

Tickets für die Weltmeisterschaft in Kansas City buchenTickets buchen

Obwohl das Stadion nicht als Fußballarena bekannt ist, fand dort während der Copa América 2024 bereits ein Gruppenspiel zwischen den USA und Uruguay statt.

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    Welche Spiele der Weltmeisterschaft 2026 finden im GEHA Field im Arrowhead Stadium statt?

    DatumSpielplanDurchschnittlicher WiederverkaufspreisTickets
    Di, 16. JuniArgentinien gegen Algerien (20:00 Uhr CT)450–1.900 $3:0
    Sa., 20. JuniEcuador gegen Curaçao (19:00 Uhr CT)180 $ – 750 $0:0
    Do., 25. JuniTunisia gegen Niederlande (18:00 Uhr CT)280 $ – 1.200 $1–3
    Sa., 27. JuniAlgerien gegen Österreich (21:00 Uhr CT)200 $ – 850 $3:3
    Fr., 3. JuliRunde der letzten 32: Kolumbien gegen Ghana (20:30 Uhr CT)450 $ – 1.600 $1:0
    Sa., 11. JuliViertelfinale: Norwegen gegen England (20:00 Uhr CT)800 $ – 3.200 $Tickets

    Im GEHA Field finden während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 insgesamt sechs Spiele statt: vier Gruppenspiele, ein Spiel der Runde der letzten 32 und ein Viertelfinale.

  • Wie kaufen Sie Tickets für die Weltmeisterschaft in Kansas City im Arrowhead Stadium?

    Mit dem heutigen Tag enden die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der "Early Ticket Draw"-Verlosung und der nach der Verlosung stattfindenden Zufallsauswahl).

    Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeitet haben, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt nun extrem gering.

    Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

    • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor gibt es keine Verlosung mehr. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt den Kauf sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
    • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
    • Fans können auch auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

    Tickets für die WM in Kansas City buchenTickets buchen

  • Houston Texans v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    Übersicht über das GEHA Field im Arrowhead Stadium

    Kapazität76.416
    Eröffnungsjahr1972
    Heimteam(s)Kansas City Chiefs (NFL)
    Adresse1 Arrowhead Dr, Kansas City, MO 64129, USA
    TicketsEintrittskarten

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  • Detroit Lions v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    Die Geschichte des GEHA-Feldes im Arrowhead Stadium

    Seit der Eröffnung 1972 nutzen ausschließlich die Kansas City Chiefs aus der NFL das Stadion. Das GEHA Field fasst mehr als 70.000 Zuschauer und gilt dank seiner lautstarken Fans als Heimspiel-Festung.

    Zwischen 2013 und 2014 stellte GEHA Field zweimal den Guinness-Weltrekord für das lauteste Stadion der Welt auf: zuerst mit 137,5 Dezibel, dann mit 142,2 Dezibel.

    Neben großen Sportveranstaltungen traten auch einige der weltweit größten Künstler im GEHA Field auf. Ed Sheeran, Taylor Swift, Kenny Chesney und viele andere spielten bereits auf der Bühne dieses legendären Veranstaltungsortes.

  • Kansas City Chiefs v Los Angeles ChargersGetty Images Sport

    Welche Mannschaften spielen im Geha Field im Arrowhead Stadium?

    Seit seiner Einweihung im Jahr 1972 dient das Stadion als Heimspielstätte des NFL-Teams Kansas City Chiefs
    TeamLiga
    Kansas City ChiefsNFL
  • Baltimore Ravens v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    Anreise zum GEHA Field im Arrowhead Stadium

    Anfahrt zum GEHA Field im Arrowhead Stadium mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

    Das GEHA Field im Arrowhead Stadium erreichen Sie mit Bus oder Stadtbahn. Nutzen Sie die RideKC-Busse 28, 29 oder 47; jede Haltestelle liegt rund zehn Gehminuten vom Stadion entfernt. Die nächste Stadtbahnhaltestelle liegt etwa 25 Gehminuten entfernt und ist daher vor allem an Veranstaltungstagen weniger praktisch.

    Anfahrt zum GEHA Field im Arrowhead Stadium mit dem Auto 

    Das GEHA Field liegt im Truman Sports Complex. Autofahrer erreichen es über die I-70 oder die I-435. Auf der I-435 nehmen Sie Ausfahrt 63C. Auf der I-70 wählen Sie Ausfahrt 9 oder 7B. Alle Routen führen direkt zum Stadion.

  • Führungen durch das GEHA Field im Arrowhead Stadium

    GEHA Field bietet drei Führungen für Gäste-Fans an. Jede Führung bietet eigene Erlebnisse. 

    Öffentliche Führung

    Die öffentliche Führung durch GEHA Field führt zur Pressetribüne, auf die Club-Ebene, in die Hall of Honor und in die Umkleideräume. Die Tour dauert rund 90 Minuten. Tickets für die Stadionführung buchen Sie vorab auf der Website des Stadions. 

    Private Führung

    Das Paket für die private Führung umfasst im Wesentlichen dieselben Bereiche wie die öffentliche Führung. Die Führung ist jedoch ganz auf Sie oder Ihre Gruppe zugeschnitten und bietet mehr Flexibilität, individuelle Betreuung sowie ein besseres Verständnis für die Geschichte und die Besonderheiten des Stadions.

    Tour am Spieltag

    Spieltagstouren bieten auswärtigen Fans ein besonderes Erlebnis, darunter 60 Minuten Zugang vor Spielbeginn. Die Führung umfasst das Penthouse, die "Hall of Honor" und 20 Minuten am Spielfeldrand – kurz vor dem Anpfiff eines Spiels der Kansas City Chiefs.

  • Restaurants und Bars nahe dem GEHA Field im Arrowhead Stadium

    Das GEHA Field bietet Fans mehrere Essensoptionen. Dazu gehört "Tailgating": Kurz vor den Spielen der Kansas City Chiefs grillen die Besucher Rippchen, Steaks und mehr. LC’s Bar-B-Q und Jack Stack sind beliebte Adressen für das Essen nach dem Spiel mit Ihrer Gruppe.

    Joe’s Kansas City ist eine weitere gute Adresse, dort herrscht jedoch wegen der großen Beliebtheit oft Hochbetrieb. Reservieren Sie deshalb frühzeitig, wenn Sie dort essen möchten.