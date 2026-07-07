Das GEHA Field im Arrowhead Stadium in Kansas City zählt zu den zwölf Spielorten der FIFA-Weltmeisterschaft 2026. Dort steht nur noch ein Spiel an: Norwegen gegen England.

Im GEHA Field finden während der Weltmeisterschaft sechs Partien statt, darunter Gruppenspiele und K.o.-Runden-Begegnungen.

Obwohl das Stadion nicht als Fußballarena bekannt ist, fand dort während der Copa América 2024 bereits ein Gruppenspiel zwischen den USA und Uruguay statt.

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