WM 2026 Guadalajara: Ihr Ticket- und Spielplan-Guide für das Estadio Akron

Das in Guadalajara gelegene Estadio Akron ist ein Meisterwerk der Ingenieurskunst und dient derzeit als Heimstadion des Liga-MX-Vereins CD Guadalajara, besser bekannt als Chivas.

Das Estadio Akron gehört zu den Gastgebern der FIFA-Weltmeisterschaft 2026, der bislang größten Ausgabe mit 48 teilnehmenden Teams.

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