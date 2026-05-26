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WM 2026 Guadalajara: Ihr Ticket- und Spielplan-Guide für das Estadio Akron

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Wenn Sie das Estadio Akron während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besuchen wollen, finden Sie hier alle wichtigen Informationen.

Das in Guadalajara gelegene Estadio Akron ist ein Meisterwerk der Ingenieurskunst und dient derzeit als Heimstadion des Liga-MX-Vereins CD Guadalajara, besser bekannt als Chivas.

Das Estadio Akron gehört zu den Gastgebern der FIFA-Weltmeisterschaft 2026, der bislang größten Ausgabe mit 48 teilnehmenden Teams. 

Tickets für die Weltmeisterschaft in Guadalajara buchenTicketsbuchen

Planen Sie einen Besuch während der WM, ist dieser Leitfaden für Sie. GOAL liefert alle Infos, die Sie vor dem Besuch brauchen.

WEITERLESEN: Die teuersten WM-2026-Tickets im Ranking: WM-Finale, Argentinien-Tickets und VIP-Pakete im Vergleich

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Welche Spiele der Weltmeisterschaft 2026 finden im Estadio Akron statt?

    Das Estadio Akron richtet während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vier Gruppenspiele aus, darunter eine Partie der mexikanischen Nationalmannschaft. 

    DatumSpielpaarungAustragungsortTickets
    Do, 11. JuniSüdkorea – Tschechien (20:00 Uhr CT)Estadio Akron (Guadalajara)Tickets
    Do, 18. JuniMexiko vs. Südkorea (19:00 Uhr CT)Estadio Akron (Guadalajara)Tickets
    Di, 23. JuniKolumbien gegen DR Kongo (20:00 Uhr CT)Estadio Akron (Guadalajara)Tickets
    Fr, 26. JuniUruguay gegen Spanien (18 Uhr CT)Estadio Akron (Guadalajara)Tickets

  • Wie kaufen Sie im Estadio Akron Tickets für die Weltmeisterschaft in Guadalajara?

    Mit dem heutigen Tag sind die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der "Early Ticket Draw"-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung – abgeschlossen.

    Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt nun extrem knapp.

    Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

    • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor gibt es keine Verlosung mehr: Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
    • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
    • Fans können auch auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

    Guadalajara-WM-Tickets buchenTicketsbuchen

  • FBL-WC-2026-MEX-VENUEAFP

    Überblick über das Estadio Banorte

    Kapazität49.813
    Eröffnungsjahr2010
    MieterCD Guadalajara
    AdresseCto. J.V.C. 2800, El Bajío, 45014 Zapopan, Jal., Mexiko
    TicketsTickets
  • FBL-WC-2026-MEX-VENUEAFP

    Geschichte des Estadio Akron

    Das Estadio Akron eröffnete 2010 und dient seitdem als Heimstadion des CD Guadalajara in der Liga MX. Ursprünglich hieß es Estadio Omnilife. 2011 fanden dort Spiele der FIFA-U-17-Weltmeisterschaft statt, die Mexiko gewann. Neben den Partien von Guadalajara richtete das Estadio Akron mehrere Endspiele der Copa MX aus.

    2016 hieß die Arena kurzzeitig Estadio Chivas, bevor Akron 2017 die Namensrechte übernahm.

    Im nächsten Jahr richtet die Arena erstmals eine FIFA-Weltmeisterschaft aus und zeigt vier Gruppenspiele, darunter eine Partie mit Mexiko.

  • America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MXGetty Images Sport

    Welche Mannschaften spielen im Estadio Akron?

    Das Estadio Akron ersetzte 2010 beim Start das Estadio Jalisco als Spielstätte von Chivas.
    MannschaftLiga
    CD GuadalajaraLiga MX
  • FBL-WC-2026-MEX-VENUEAFP

    So gelangen Sie zum Estadio Akron

    Anfahrt zum Estadio Akron mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

    Mehrere Buslinien halten in der Nähe der Arena, vor allem die Linien A12, T02, T01 und C109.

    Auch die BRT-Linie Mi Macro Periferico bringt Sie bequem zum Stadion, denn die Haltestelle Estadio Chivas liegt in nächster Nähe.

    Anfahrt zum Estadio Akron mit dem Auto 

    Reisende aus der Innenstadt von Guadalajara nutzen die Av. Vallarta (Autobahn 15D), folgen den Schildern nach Zapopan/Nogales und fahren anschließend über die Av. del Bosque bis zum Stadion.

    Reisende vom Flughafen nehmen dieCarretera Guadalajara–Chapala Richtung Nordwesten, biegen auf den Periférico Manuel Gómez Morín ab und folgen den Schildern zum Stadion.

  • Führungen durch das Estadio Akron

    Planen Sie einen Besuch im Estadio Akron, können Sie auf der offiziellen Website des Stadions eine Führung buchen, um die Geschichte und Kultur von Chivas hautnah zu erleben.

    Die 90-minütige Führung führt Besucher durch die Umkleideräume, die Pressetribüne, den Spielertunnel und den "Palco del Campeonismo", ein Museum mit Erinnerungsstücken und der Geschichte des CD Guadalajara.

    Die Führungen finden das ganze Jahr über statt; an Veranstaltungstagen passen die Betreiber die Öffnungszeiten an.

  • Restaurants und Cafés nahe dem Estadio Akron

    Im Estadio Akron bieten Stände und Verkäufer Snacks und Getränke an, die Preise liegen jedoch meist höher. Vor dem Stadion verkaufen Straßenhändler Tacos, Tortas und weitere Snacks, die in Mexiko vor dem Spiel gefragt sind.

    Wer sitzen und eine komplette Mahlzeit essen will, findet in Zapopan rund um das Stadion mehrere Restaurants. Auch die Restaurants an der Av. Vallarta und an anderen nahen Hauptstraßen bieten weitere Speisemöglichkeiten.