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WM 2026 Guadalajara: Der ultimative Ticket-Guide für das Estadio Akron

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Wenn Sie das Estadio Akron während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besuchen, finden Sie hier alle wichtigen Informationen

Das Estadio Akron in Guadalajara ist ein architektonisches Meisterwerk und dient derzeit als Heimstadion des Liga-MX-Vereins CD Guadalajara, besser bekannt als Chivas.

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Das Estadio Akron gehört zu den Spielorten der FIFA-Weltmeisterschaft 2026, der bislang größten Ausgabe des Turniers, bei der 48 Teams einen Monat lang gegeneinander antreten. 

Aktuell läuft eine Modernisierung, die bis zum Anpfiff abgeschlossen sein soll. Dann gibt es neue Beleuchtung, ein stärkeres Soundsystem, größere Bildschirme und einen frischen Rasen.

Planen Sie einen Besuch während der WM, ist dieser Leitfaden für Sie. GOAL liefert alle Infos, die Sie vor dem Einlass brauchen.

WEITERLESEN: Die teuersten Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 im Ranking: Weltmeisterschaftsfinale, Tickets für Argentinien und VIP-Pakete im Vergleich

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    Welche Spiele der Weltmeisterschaft 2026 finden im Estadio Akron statt?

    Im Estadio Akron finden während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vier Gruppenspiele statt, darunter eine Partie der mexikanischen Nationalmannschaft. 

    DatumSpielpaarungAustragungsortTickets
    Do, 11. JuniRepublik Korea gegen Tschechien (20:00 Uhr CT)Estadio Akron (Guadalajara)Tickets
    Do, 18. JuniMexiko gegen Republik Korea (19:00 Uhr CT)Estadio Akron (Guadalajara)Tickets
    Di, 23. JuniKolumbien gegen DR Kongo (20:00 Uhr CT)Estadio Akron (Guadalajara)Tickets
    Fr, 26. JuniUruguay gegen Spanien (18:00 Uhr CT)Estadio Akron (Guadalajara)Tickets

  • WM-Tickets für Guadalajara im Estadio Akron kaufen

    Mit dem heutigen Tag sind die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung – abgeschlossen.

    Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Zahl verfügbarer Primärtickets nun sehr niedrig.

    Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

    • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in den vorherigen Runden findet keine Verlosung statt. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
    • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
    • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

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    Estadio Banorte: Überblick

    Kapazität49.813
    Eröffnungsjahr2010
    MieterCD Guadalajara
    AdresseCto. J.V.C. 2800, El Bajío, 45014 Zapopan, Jal., Mexiko
    TicketsTickets
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    Geschichte des Estadio Akron

    Das Estadio Akron eröffnete 2010 und dient seitdem als Heimstadion des CD Guadalajara in der Liga MX. Ursprünglich hieß es Estadio Omnilife. 2011 richtete es Spiele der FIFA-U-17-Weltmeisterschaft aus, die Mexiko gewann. Neben den Partien von Guadalajara fanden im Estadio Akron mehrere Endspiele der Copa MX statt.

    2016 hieß die Arena kurzzeitig Estadio Chivas, bevor Akron 2017 die Namensrechte übernahm.

    Im nächsten Jahr richtet die Arena erstmals eine FIFA-Weltmeisterschaft aus und zeigt vier Gruppenspiele, darunter eine Partie mit Mexiko.

  • America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MXGetty Images Sport

    Welche Mannschaften spielen im Estadio Akron

    Das Estadio Akron ersetzte 2010 das Estadio Jalisco als Heimstadion von Chivas.
    MannschaftLiga
    CD GuadalajaraLiga MX
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    So gelangen Sie zum Estadio Akron

    Anfahrt zum Estadio Akron mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

    Mehrere Buslinien halten in der Nähe des Stadions, darunter die Linien A12, T02, T01 und C109.

    Auch die BRT-Linie Mi Macro Periferico bringt Sie nah ans Stadion, die Haltestelle Estadio Chivas liegt in unmittelbarer Nähe.

    Anfahrt zum Estadio Akron mit dem Auto 

    Reisende aus der Innenstadt von Guadalajara nehmen die Av. Vallarta (Autobahn 15D), folgen den Schildern nach Zapopan/Nogales und biegen dann auf die Av. del Bosque zum Stadion ab.

    Reisende vom Flughafen nehmen dieCarretera Guadalajara–Chapala Richtung Nordwesten, wechseln auf den Periférico Manuel Gómez Morín und folgen den Schildern zum Stadion.

  • Erleben Sie das Estadio Akron bei exklusiven Führungen

    Wenn Sie das Estadio Akron besuchen möchten, buchen Sie auf der offiziellen Website des Stadions eine Führung, um die Geschichte und Kultur von Chivas hautnah zu erleben.

    Die 90-minütige Führung führt Besucher durch die Umkleideräume, die Pressetribüne, den Spielertunnel und den "Palco del Campeonismo", ein Museum mit Erinnerungsstücken und der Geschichte des CD Guadalajara.

    Die Führungen finden das ganze Jahr über statt; an Veranstaltungstagen passen die Betreiber die Öffnungszeiten an.

  • Restaurants und Cafés in der Nähe des Estadio Akron

    Im Estadio Akron verkaufen Stände und Händler Snacks und Getränke, die Preise liegen jedoch oft höher. Vor dem Stadion bieten Straßenverkäufer Tacos, Tortas und weitere Snacks an, die in Mexiko vor dem Spiel beliebt sind.

    Wer sitzen und eine komplette Mahlzeit essen will, findet in Zapopan rund um das Stadion mehrere Restaurants. Lokale Restaurants an der Av. Vallarta und an anderen nahen Hauptstraßen bieten weitere Gastronomieoptionen.