WM 2026 Guadalajara: Der ultimative Ticket-Guide für das Estadio Akron

Das Estadio Akron in Guadalajara ist ein architektonisches Meisterwerk und dient derzeit als Heimstadion des Liga-MX-Vereins CD Guadalajara, besser bekannt als Chivas.

Das Estadio Akron gehört zu den Spielorten der FIFA-Weltmeisterschaft 2026, der bislang größten Ausgabe des Turniers, bei der 48 Teams einen Monat lang gegeneinander antreten.

Aktuell läuft eine Modernisierung, die bis zum Anpfiff abgeschlossen sein soll. Dann gibt es neue Beleuchtung, ein stärkeres Soundsystem, größere Bildschirme und einen frischen Rasen.

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