WM 2026: Entscheidet Direkter Vergleich oder Torverhältnis, wenn zwei oder mehr Mannschaften nach der Gruppenphase punktgleich sind?

Sollte es in der Dreier-Tabelle dann auch zu Punktgleichheit kommen, wird das Torverhältnis zurate gezogen.

Ebenso stellt sich die Sachlage bei zwei punktgleichen Mannschaften dar. Bringt der direkte Vergleich keine Entscheidung, da man sich unentschieden voneinander getrennt hat, zählt als nächsthöheres Kriterium die Tordifferenz. Ist man auch hier gleichauf, entscheidet die höhere Anzahl erzielter Tore. Ein Torverhältnis von 5:3 ist also beispielsweise besser als ein Torverhältnis von 4:2.

Fällt auch bei der Anzahl erzielter Tore keine Entscheidung - als Beispiel: Deutschland und Ecuador haben sich 1:1 voneinander getrennt und haben nach der Gruppenphase jeweils sieben Punkte und 7:2 Tore - wird sich als nächstes die Fairplay-Wertung der Vorrunde angeschaut. Wer hier über Gelbe (1 Punkt), Gelb-Rote (3 Punkte), Rote (4 Punkte) oder einzelne Gelbe plus später im Spiel Rote Karte (5 Punkte) in der Gruppenphase weniger Punkte gesammelt hat, liegt dann vorne. Wichtig hier: Auch Karten für Teamoffizielle oder Einwechselspieler, die ihren Gelben oder Roten Karton auf der Bank sitzend erhalten haben, fließen in die Fairplay-Wertung mit ein.

Sollte auch in der Fairplay-Wertung Gleichstand herrschen, gilt als letzte Instanz die bessere Platzierung in der aktuellen FIFA-Weltrangliste als Entscheidungskriterium. Einen Losentscheid wird es bei der WM 2026 nicht geben.