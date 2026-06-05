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Oliver Maywurm

WM 2026: Entscheidet Direkter Vergleich oder Torverhältnis, wenn zwei oder mehr Mannschaften nach der Gruppenphase punktgleich sind?

Weltmeisterschaft
Deutschland
Türkei
Bosnien und Herzegowina
Marokko
Kroatien
Österreich

Entscheidet Direkter Vergleich oder Torverhältnis bei Punktgleichheit nach der Vorrunde? Bei einer wichtigen Frage hat die FIFA für die WM 2026 umgedacht.

Sobald sich die Gruppenphase der WM 2026 ihrem Ende entgegen neigt, wird es auch bei diesem Turnier garantiert wieder die klassischen Rechenspiele geben: Wer qualifiziert sich für die K.o.-Phase, wenn zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Vorrunde punktgleich da stehen?


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Die Antwort darauf bekommt Ihr jetzt hier bei SPOX! Vorab: Gegenüber der WM 2022 in Katar müssen wir uns diesmal in den USA, Mexiko und Kanada umstellen.

  • WM 2026: Entscheidet Direkter Vergleich oder Torverhältnis, wenn zwei oder mehr Mannschaften nach der Gruppenphase punktgleich sind?

    Zählte bei dem Weltturnier vor dreieinhalb Jahren bei Punktgleichheit in der Gruppenphase noch zuerst das Torverhältnis, hat die FIFA ihr Regelwerk für die WM 2026 geändert. Bei der Weltmeisterschaft in diesem Sommer entscheidet nämlich primär der direkte Vergleich, wenn am Ende der Vorrunde zwei oder mehr Teams punktgleich sind.

    Bei Punktgleichheit zwischen zwei Mannschaften ist der Fall selbsterklärend: Wer das direkte Duell für sich entschieden hat, ist in der Gruppentabelle vorne und zieht in die K.o.-Phase ein. Sollten drei Mannschaften punktgleich sein, wird derweil eine eigene Tabelle erstellt, in der nur die Ergebnisse der Spiele unter diesen drei Teams berücksichtigt werden.

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  • Germany v Finland - International FriendlyGetty Images Sport

    WM 2026: Entscheidet Direkter Vergleich oder Torverhältnis, wenn zwei oder mehr Mannschaften nach der Gruppenphase punktgleich sind? Wichtige Erklärungen

    Sollte es in der Dreier-Tabelle dann auch zu Punktgleichheit kommen, wird das Torverhältnis zurate gezogen.

    Ebenso stellt sich die Sachlage bei zwei punktgleichen Mannschaften dar. Bringt der direkte Vergleich keine Entscheidung, da man sich unentschieden voneinander getrennt hat, zählt als nächsthöheres Kriterium die Tordifferenz. Ist man auch hier gleichauf, entscheidet die höhere Anzahl erzielter Tore. Ein Torverhältnis von 5:3 ist also beispielsweise besser als ein Torverhältnis von 4:2.

    Fällt auch bei der Anzahl erzielter Tore keine Entscheidung - als Beispiel: Deutschland und Ecuador haben sich 1:1 voneinander getrennt und haben nach der Gruppenphase jeweils sieben Punkte und 7:2 Tore - wird sich als nächstes die Fairplay-Wertung der Vorrunde angeschaut. Wer hier über Gelbe (1 Punkt), Gelb-Rote (3 Punkte), Rote (4 Punkte) oder einzelne Gelbe plus später im Spiel Rote Karte (5 Punkte) in der Gruppenphase weniger Punkte gesammelt hat, liegt dann vorne. Wichtig hier: Auch Karten für Teamoffizielle oder Einwechselspieler, die ihren Gelben oder Roten Karton auf der Bank sitzend erhalten haben, fließen in die Fairplay-Wertung mit ein.

    Sollte auch in der Fairplay-Wertung Gleichstand herrschen, gilt als letzte Instanz die bessere Platzierung in der aktuellen FIFA-Weltrangliste als Entscheidungskriterium. Einen Losentscheid wird es bei der WM 2026 nicht geben.

  • WM 2026: Entscheidet Direkter Vergleich oder Torverhältnis, wenn zwei oder mehr Mannschaften nach der Gruppenphase punktgleich sind? Alle Informationen in der Übersicht

    WM 2026: Was entscheidet bei Punktgleichheit nach der Gruppenphase?


    Rang

    Kriterium

    1

    Direkter Vergleich

    2

    Torverhältnis

    3

    Anzahl erzielter Tore

    4

    Fairplay-Wertung

    5

    Platzierung in der FIFA-Weltrangliste


  • Hakan Calhanoglu TurkeyGetty Images

    WM 2026: Entscheidet Direkter Vergleich oder Torverhältnis, wenn zwei oder mehr Mannschaften nach der Gruppenphase punktgleich sind? Übertragung der WM im Free TV und Livestream

    Wer sich alle 104 Spiele der WM 2026 anschauen will, braucht ein Abo bei MagentaTV. Nur der Pay-TV-Sender überträgt sämtliche WM-Spiele live, 44 davon exklusiv. Unter anderem laufen die drei Gruppenspiele der Türkei bei der Weltmeisterschaft allesamt ausschließlich bei MagentaTV und nicht live im Free-TV.

    Insgesamt 60 Spiele der WM 2026 sind aber neben der Übertragung bei MagentaTV auch live und frei empfangbar im Free-TV zu sehen. ARD und ZDF zeigen die entsprechenden Partien im Wechsel, unter anderem könnt Ihr alle WM-Spiele der deutschen Nationalmannschaft live im Free-TV bei ARD oder ZDF sehen. Auch beide Halbfinals und das WM-Finale - unabhängig von deutscher Beteiligung - werden in jedem Fall frei empfangbar bei ARD oder ZDF live übertragen.

  • WM 2026: Entscheidet Direkter Vergleich oder Torverhältnis, wenn zwei oder mehr Mannschaften nach der Gruppenphase punktgleich sind? Der DFB-Kader für die WM

    Position

    Spieler

    Verein

    Rückennummer

    Tor

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Tor

    Manuel Neuer

    FC Bayern München

    1

    Tor

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Defensive

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Defensive

    Nathaniel Brown

    Eintracht Frankfurt

    18

    Defensive

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Defensive

    Joshua Kimmich

    FC Bayern München

    6

    Defensive

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Defensive

    Aleksandar Pavlovic

    FC Bayern München

    5

    Defensive

    David Raum

    RB Leipzig

    22

    Defensive

    Antonio Rüdiger

    Real Madrid

    2

    Defensive

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Defensive

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Defensive

    Jonathan Tah

    FC Bayern München

    4

    Defensive

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24

    Offensive

    Nadiem Amiri

    Mainz 05

    20

    Offensive

    Maximilian Beier

    Borussia Dortmund

    14

    Offensive

    Leon Goretzka

    FC Bayern München

    8

    Offensive

    Kai Havertz

    FC Arsenal

    7

    Offensive

    Lennart Karl

    FC Bayern München

    25

    Offensive

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Offensive

    Jamal Musiala

    FC Bayern München

    10

    Offensive

    Leroy Sane

    Galatasaray Istanbul

    19

    Offensive

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26

    Offensive

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Offensive

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11