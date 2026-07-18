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Spain v Argentina - FIFA World Cup 2026 Final Press ConferencesGetty Images Sport
Filip Knopp

WM 2026: Darum sieht der WM-Ball im Finale anders aus

Weltmeisterschaft

Warum sieht der WM-Ball plötzlich anders aus als am Anfang der WM 2026? SPOX geht der Ursache auf Grund.

Nach dem farbenfrohen Design der vergangenen Wochen präsentiert sich der offizielle Spielball der Weltmeisterschaft 2026 nun in einem deutlich schlichteren Look. 

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Seit dem Turnier, das mittlerweile ausschließlich in den USA ausgetragen wird, setzt Adidas auf ein dunkleres Erscheinungsbild mit schwarzen und goldenen Elementen. 

Doch was steckt hinter dem neuen Design? 

  • WM 2026: Darum sieht der WM-Ball im Finale anders aus

    Zum Einsatz kommt der neue Spielball bei der WM erst seit dem Halbfinale. Nach den Duellen zwischen Frankreich und Spanien (0:2) sowie England und Argentinien (1:2) wird dieses runde Leder auch im Spiel um Platz drei zwischen Frankreich und England (Samstag, 23 Uhr) sowie im Finale zwischen Spanien und Argentinien (Sonntag, 21 Uhr) verwendet. 

    Offiziell trägt das Spielgerät den Namen "Trionda Final". Laut FIFA handelt es sich dabei um eine Weiterentwicklung des TRIONDA, der bereits im Oktober 2025 vorgestellt wurde. Vor allem die neue Farbgestaltung sticht ins Auge: Schwarze und goldene Elemente verleihen dem Ball einen edleren und markanteren Look, der die entscheidende Phase der Weltmeisterschaft unterstreichen soll. Die FIFA beschreibt das Design als Hommage an die letzten vier Partien des Turniers. Die goldenen Akzente seien vom WM-Pokal inspiriert und bildeten einen bewussten Kontrast zum schwarzen Hintergrund, wodurch der Ball in den entscheidenden Spielen besonders hervortreten soll. 

    Auch die insgesamt 16 WM-Spielorte finden sich im Design des "Trionda Final" wieder. Dallas, Atlanta, Miami und New York/New Jersey - die Austragungsorte der letzten vier Begegnungen - stehen dabei im Mittelpunkt. Die übrigen Spielorte Boston, Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Angeles, Mexiko-Stadt, Monterrey, Philadelphia, die San Francisco Bay Area, Seattle, Toronto und Vancouver wurden laut FIFA in die charakteristischen dreieckigen Grafikelemente integriert. Damit sollen auch sie für ihren Beitrag zum Gelingen der WM gewürdigt werden.

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  • Switzerland v Algeria: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    WM 2026: Darum sieht der WM-Ball im Finale anders aus - So sieht der vorherige Ball aus

    Der ursprüngliche TRIONDA setzte vor allem auf die Farben Rot, Blau und Grün, kombiniert mit den markanten weißen Flächen, die auch beim Trionda Final erhalten geblieben sind. 

    Die neue Version wirkt durch die schwarzen und goldenen Akzente jedoch deutlich eleganter und zurückhaltender. Gemeinsam haben beide Bälle das großflächig platzierte Adidas-Logo sowie das offizielle Emblem der WM 2026. 

    Während auf dem ursprünglichen Modell lediglich der Schriftzug "TRIONDA" zu lesen ist, trägt die Final-Version folgerichtig den Namenszusatz "TRIONDA FINAL". 

  • The feet of French midfielder Zinedine ZDDP

    WM 2026: Darum sieht der WM-Ball im Finale anders aus - Neuer Ball im Laufe des Turniers keine Neuheit

    Dass die FIFA den offiziellen Spielball im Verlauf einer WM noch einmal optisch anpasst, ist übrigens längst keine Premiere. 

    Bereits bei der WM 2022 in Katar kam ab dem Halbfinale eine überarbeitete Version zum Einsatz. Vier Jahre zuvor in Russland erfolgte der Wechsel sogar schon zum Achtelfinale. Auch bei der WM 2006 in Deutschland setzte die FIFA auf eine spezielle Final-Ausgabe. 

    Zwar wurde der Ball damals erst im Endspiel zwischen Italien und Frankreich in Berlin verwendet, doch auch dort erhielt das Design ein besonderes Update: Beim "Teamgeist" wurden die ursprünglich schwarzen Elemente für das Finale durch goldene ersetzt.

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  • WM 2026: Darum sieht der WM-Ball im Finale anders aus - Der Abschluss der WM 2026

    RundeTagUhrzeitBegegnung
    Spiel um Platz drei18. Juli23:00Frankreich - England
    Finale19. Juli21:00Spanien - Argentinien