WM 2026: Darum sieht der WM-Ball im Finale anders aus

Zum Einsatz kommt der neue Spielball bei der WM erst seit dem Halbfinale. Nach den Duellen zwischen Frankreich und Spanien (0:2) sowie England und Argentinien (1:2) wird dieses runde Leder auch im Spiel um Platz drei zwischen Frankreich und England (Samstag, 23 Uhr) sowie im Finale zwischen Spanien und Argentinien (Sonntag, 21 Uhr) verwendet.

Offiziell trägt das Spielgerät den Namen "Trionda Final". Laut FIFA handelt es sich dabei um eine Weiterentwicklung des TRIONDA, der bereits im Oktober 2025 vorgestellt wurde. Vor allem die neue Farbgestaltung sticht ins Auge: Schwarze und goldene Elemente verleihen dem Ball einen edleren und markanteren Look, der die entscheidende Phase der Weltmeisterschaft unterstreichen soll. Die FIFA beschreibt das Design als Hommage an die letzten vier Partien des Turniers. Die goldenen Akzente seien vom WM-Pokal inspiriert und bildeten einen bewussten Kontrast zum schwarzen Hintergrund, wodurch der Ball in den entscheidenden Spielen besonders hervortreten soll.

Auch die insgesamt 16 WM-Spielorte finden sich im Design des "Trionda Final" wieder. Dallas, Atlanta, Miami und New York/New Jersey - die Austragungsorte der letzten vier Begegnungen - stehen dabei im Mittelpunkt. Die übrigen Spielorte Boston, Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Angeles, Mexiko-Stadt, Monterrey, Philadelphia, die San Francisco Bay Area, Seattle, Toronto und Vancouver wurden laut FIFA in die charakteristischen dreieckigen Grafikelemente integriert. Damit sollen auch sie für ihren Beitrag zum Gelingen der WM gewürdigt werden.