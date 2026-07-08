Das AT&T Stadium zählt zu den zwölf Top-Arenen, die die FIFA für die Weltmeisterschaft 2026 ausgewählt hat – die bislang größte Ausgabe des Turniers, bei der 48 Teams um den wichtigsten Titel im Fußball spielen.

Im Dallas Stadium steht nur noch ein Halbfinale aus: Frankreich oder Marokko gegen Belgien oder Spanien.

Das AT&T Stadium hat schon NBA-All-Star-Spiele, WrestleManias, NFL-Partien und internationale Fußballspiele ausgerichtet und empfängt jetzt die besten Fußballnationen der Welt.

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