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United States v Bolivia - CONMEBOL Copa America USA 2024Getty Images Sport
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WM 2026 Dallas: Der Ticketguide – So buchen Sie Tickets, Spielplan des AT&T Stadiums, Preise und mehr

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Wenn Sie das AT&T Stadium zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besuchen wollen, sind Sie bei uns richtig.

Das AT&T Stadium zählt zu den zwölf Top-Arenen, die die FIFA für die Weltmeisterschaft 2026 ausgewählt hat – die bislang größte Ausgabe des Turniers, bei der 48 Teams um den wichtigsten Titel im Fußball spielen.

Im Dallas Stadium steht nur noch ein Halbfinale aus: Frankreich oder Marokko gegen Belgien oder Spanien.

Das AT&T Stadium hat schon NBA-All-Star-Spiele, WrestleManias, NFL-Partien und internationale Fußballspiele ausgerichtet und empfängt jetzt die besten Fußballnationen der Welt.

Tickets für die Weltmeisterschaft in Dallas buchenTickets buchen

WEITERLESEN: So kaufen Sie Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Vorverkaufstermine, Preise, dynamische Preisgestaltung und mehr

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    Welche Spiele der Weltmeisterschaft 2026 finden im AT&T Stadium statt?

    DatumSpielplanDurchschnittlicher WiederverkaufspreisTickets
    Mi, 17. JuniEngland gegen Kroatien (15:00 Uhr CT)400–1.800 $3:2
    Mo., 22. JuniArgentinien gegen Österreich (12 Uhr CT)450 $ – 2.100 $2:0
    Do., 25. JuniJapan gegen Schweden (18:00 Uhr CT)200 $ – 850 $1:1
    Sa., 27. JuniJordanien gegen Argentinien (21:00 Uhr CT)450 $ – 2.000 $1–3
    Di., 30. JuniRunde der letzten 32: Elfenbeinküste gegen Norwegen (12 Uhr CT)450–1.800 $1–2
    Fr., 3. JuliRunde der letzten 32: Australien gegen Ägypten (13:00 Uhr CT)450 $ – 1.800 $1:1 (Ägypten gewinnt im Elfmeterschießen)
    Mo., 6. JuliAchtelfinale: Portugal gegen Spanien (14:00 Uhr CT)650 $ – 2.500 $0:1
    Di., 14. JuliHalbfinale: Frankreich / Marokko gegen Spanien / Belgien (14:00 Uhr CT)1.200 $ – 4.800 $Tickets buchen

    Das Lumen Field richtet während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 insgesamt neun Partien aus: fünf Gruppenspiele, zwei Partien der Runde der 32, ein Spiel der Runde der 16 und ein Halbfinale.

  • WM-Tickets für Dallas: So kaufst du Karten für das AT&T Stadium

    Mit dem heutigen Tag enden die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der "Early Ticket Draw"-Verlosung und der nach der Verlosung stattfindenden Zufallsauswahl).

    Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeitet haben, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt nun extrem gering.

    Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

    • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor gibt es keine Verlosung mehr. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
    • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
    • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

    Tickets für die WM in Dallas buchenTickets buchen

  • 2025 MLS All-Star Skills Challenge Presented by AT&TGetty Images Sport

    AT&T Stadium Überblick

    Kapazität80.000
    Eröffnungsjahr2009
    Heimteam(s)Dallas Cowboys (NFL)
    Adresse1 AT&T Way, Arlington, TX 76011, USA
    TicketsEintrittskarten

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  • Coronavirus Pandemic Causes Climate Of Anxiety And Changing Routines In AmericaGetty Images News

    Geschichte des AT&T-Stadions

    Das AT&T Stadium entstand 2009 und dient seitdem als Heimstadion des NFL-Teams Dallas Cowboys. Die Verantwortlichen eröffneten es zunächst als "Cowboys Stadium" und gaben ihm 2013 den Namen "AT&T Stadium". Mit 80.000 Plätzen zählt es zu den größten und bekanntesten Stadien der USA.

    Neben der NFL richtete die Arena mehrfach andere große Events aus, darunter zweimal WrestleMania und 2010, nur ein Jahr nach der Eröffnung, den Super Bowl.

    Das Stadion hat sich zudem zu einem wichtigen Austragungsort für Fußballveranstaltungen entwickelt und war Schauplatz bedeutender Turniere wie der Copa América 2024, des CONCACAF Gold Cup und zuletzt der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025, wodurch es seinen Status als Fußballdestination von Weltklasse weiter gefestigt hat.

    Bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 finden im AT&T Stadium neun Spiele statt: fünf Partien der Gruppenphase und vier Begegnungen der K.o.-Runde.

  • New York Giants v Dallas CowboysGetty Images Sport

    Welche Mannschaften spielen im AT&T Stadium?

    Seit seiner Einweihung im Jahr 2009 dient das AT&T Stadium als Heimstadion des NFL-Teams Dallas Cowboys. 
    MannschaftLiga
    Dallas CowboysNFL
  • Coronavirus Pandemic Causes Climate Of Anxiety And Changing Routines In AmericaGetty Images News

    Anreise zum AT&T Stadium

    Anreise zum AT&T Stadium: Diese Optionen haben Fans 

    Leider erreichen Fans das AT&T Stadium nicht direkt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Trinity Metro und Straßenbahnen bieten zwar eine bequeme Anreise, fahren an Veranstaltungstagen jedoch nicht, was den Weg zum Stadion erschwert. Auswärtige Fans nutzen deshalb meist Shuttlebusse oder Mitfahrtaxis. Während der nächsten Fußball-Weltmeisterschaft sollen spezielle Reisebusse den Verkehr entlasten und Staus verringern.

    Anfahrt zum AT&T Stadium mit dem Auto 

    Autofahrer nehmen an der I-30 Ausfahrt 28 Richtung Ballpark Way oder Collins Street. Folgen Sie anschließend den Schildern zum AT&T Way oder zur Randol Mill Road, um die Parkplätze des Stadions zu erreichen.

    Das AT&T Stadium bietet mehr als 12.000 Stellplätze. Die Parkplätze öffnen in der Regel fünf Stunden vor Veranstaltungsbeginn.

  • Führungen durch das AT&T Stadium

    Das AT&T Stadium bietet Besuchern drei verschiedene Führungen an, von denen jede eigene Erlebnisse bereithält. 

    AT&T Stadium: Drei Touren für Fans Führung auf eigene Faust

    SeatGeek, der Ticketpartner des Stadions, bietet die selbstgeführte Tour an. Auswärtige Fans erleben das Spielfeld, die Umkleideräume der Cowboys und der Cheerleader, den Miller Lite Club und den Presseraum, in dem die Interviews nach dem Spiel stattfinden.

    VIP-Führung

    Die VIP-Führung führt Fans unter Leitung eines erfahrenen Guides durch das Stadion. Sie umfasst alle Stationen der Selbstführung und zusätzlich exklusive Bereiche wie die Pressetribüne, private Suiten und mehr.

    Rally-Day-Tour

    Die Rally-Day-Tour richtet sich an alle Fans der Dallas Cowboys. Sie zeigt die Stimmung vor einem Heimspiel. Teilnehmer bekommen Zugang zu Umkleide, Spielfeld und weiteren Bereichen und erleben das Team aus nächster Nähe.

  • Restaurants und Bars nahe dem AT&T Stadium

    Texas Live!, nur wenige Gehminuten vom AT&T Stadium entfernt, ist ein großer Unterhaltungskomplex mit vielen Gastronomiebetrieben für Besucher. Guy Fieri’s Taco Joint, Lockhart Smokehouse, Pudge’s Pizza und PBR Texas sind ideale Orte, um sich vor oder nach einem Spiel zu entspannen.

    Der Urban Union District ist ein weiteres Viertel in der Nähe, das sich lohnt, wenn Sie etwas Zeit haben. Lokale wie "Cartel Taco Bar" und "Tipsy Oak" sind bei Einheimischen beliebt und bieten gute Küche in entspannter Atmosphäre.