"Wird weiter sehr gut sein...": Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps mit speziellem Zukunfts-Rat an Michael Olise

"Er wird weiter sehr gut sein, wenn er beim FC Bayern bleibt", sagte Deschamps der Sport Bild. In den vergangenen Wochen war Real Madrid großes Interesse am 24-Jährigen nachgesagt worden, doch die Bayern-Verantwortlichen schlossen einen Abschied des Flügelspielers kategorisch aus.

Olise kam im Sommer 2024 zu den Bayern und überzeugte in beiden Spielzeiten beim deutschen Rekordmeister. "Trainer Vincent Kompany hat einen sehr großen Anteil daran, dass Michael einen so großen Aufstieg hatte. Er hat unter ihm eine hervorragende Saison gespielt, mit Effizienz, Charakter und Persönlichkeit", meinte der Coach der Equipe Tricolore. "Michael Olise hat eine unglaubliche Entwicklung genommen", fasste er zusammen.