Der Weltmeistercoach von 2018 hat seinem Schützling von einem Abgang vom FC Bayern München abgeraten.
"Wird weiter sehr gut sein...": Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps mit speziellem Zukunfts-Rat an Michael Olise
"Er wird weiter sehr gut sein, wenn er beim FC Bayern bleibt", sagte Deschamps der Sport Bild. In den vergangenen Wochen war Real Madrid großes Interesse am 24-Jährigen nachgesagt worden, doch die Bayern-Verantwortlichen schlossen einen Abschied des Flügelspielers kategorisch aus.
Olise kam im Sommer 2024 zu den Bayern und überzeugte in beiden Spielzeiten beim deutschen Rekordmeister. "Trainer Vincent Kompany hat einen sehr großen Anteil daran, dass Michael einen so großen Aufstieg hatte. Er hat unter ihm eine hervorragende Saison gespielt, mit Effizienz, Charakter und Persönlichkeit", meinte der Coach der Equipe Tricolore. "Michael Olise hat eine unglaubliche Entwicklung genommen", fasste er zusammen.
Deschamps: Olise? "Hat sich mit Beharrlichkeit und Unterstützung entwickelt"
Deschamps ließ Olise im September 2024 im Nationalteam debütieren. "Mit uns bei der französischen Nationalmannschaft war es am Anfang etwas schwierig, mühsam", blickte der Trainer zurück. "Aber mit Beharrlichkeit und Unterstützung hat er sich entwickelt", ergänzte er. Im ersten WM-Gruppenspiel der Franzosen gegen Senegal (3:1) stand Olise wie erwartet in der Startelf.
In der vergangenen Saison kam Olise in 52 Pflichtspielen auf 22 Tore und 31 Vorlagen und lieferte damit überragende Werte für den Doublegewinner ab.
Häufig gestellte Fragen
Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.
Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.
Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.
Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter.
Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.
Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.
Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.
Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.
Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.
Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse.
Dazu ist nichts bekannt.
Auch hier völlige Abschottung: Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.
Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen dürfte klar im zweistelligen Millionenbereich liegen.
Er hat bereits mehrere Titel gesammelt – davon zwei mit dem FC Bayern, mit dem sich Michael Olise 2025 zum deutscher Meister sowie zum DFL-Supercup-Sieger gekrönt hat.
Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.
Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.
Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname