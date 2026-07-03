Einem Bericht der Bild ist zu entnehmen, dass Klopp in seiner Funktion als 'Head of Global Soccer' bei der Red Bull GmbH keine schriftlich fixierte Ausstiegsklausel in seinem Arbeitspapier besitzt.
Wird Red Bull zum Problem? Wechsel von Jürgen Klopp zum DFB offenbar "alles andere als ein Selbstläufer"
Bei der damaligen Vertragsunterschrift habe es demnach lediglich eine mündliche Vereinbarung gegeben. Die Zeitung bezeichnet einen potenziellen Wechsel deshalb auch als "alles andere als einen Selbstläufer".
Weiter heißt es, dass Red Bull wohl eine Ablösesumme im einstelligen Millionenbereich verlangen würde, um Klopp vor seinem Vertragsende am 31. Dezember 2029 freizugeben. Für den DFB wäre dies ein Novum, schließlich bezahlte der Verband noch nie eine Ablöse für einen neuen Bundestrainer.
Dass der frühere Dortmunder und Liverpooler Meistermacher übernehmen werde, sei "so sicher wie das Amen in der Kirche", zitierte der Spiegel wiederum einen "einflussreichen Topmanager eines Spitzenklubs" der Bundesliga.
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Nagelsmann soll offenbar als DFB-Trainer zurücktreten
Klopp gilt als großer Favorit auf die Nachfolge Nagelsmanns, der nach dem blamablen Aus bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko wohl keine Zukunft als Bundestrainer mehr hat.
Nachdem er unmittelbar nach der 3:4-Pleite im Elfmeterschießen im Sechzehntelfinale gegen Paraguay einen Rücktritt noch ausgeschlossen hatte, soll sich der 38-Jährige mittlerweile dazu durchgerungen haben, sein Amt beim DFB zur Verfügung zu stellen - auch weil ihm die Verbands-Granden um Präsident Bernd Neuendorf, Bundesliga-Präsident Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Rudi Völler eine goldene Brücke gebaut hätten, mit der er sein Gesicht wahren könne.
Eine Abfindung in Höhe eines Jahresgehalts sollte Nagelsmann, der noch bis zur EM 2028 gebunden ist, den vorzeitigen Ausstieg schmackhaft machen. Die Rede ist von sieben Millionen Euro. Zu halten war er nicht mehr, es gab scharfe Kritik an Nagelsmanns Außendarstellung in den vergangenen Monaten. Das Wort "selbstverliebt" fiel.
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Stimmung im DFB-Camp wohl schlechter als gedacht
In den vergangenen Tagen waren immer mehr Vorwürfe gegen Nagelsmann ans Tageslicht gekommen. Sky berichtete von einer großen Unzufriedenheit mit der physiotherapeutischen Betreuung im deutschen WM-Camp in Winston-Salem, woraufhin Joshua Kimmich sowie einige andere namentlich nicht genannte Spieler einen renommierten externen Physiotherapeuten einfliegen ließen, um sich von diesem behandeln zu lassen.
Bereits zuvor hatte die Sport Bild in einem Bericht weitere Vorwürfe an den Bundestrainer enthüllt. Geprägt von einer Debatte über den Umgang mit Deniz Undav über schlechte Kommunikation zwischen Trainerteam und Spielern bis hin zu Langeweile der DFB-Stars im WM-Quartier sei die Stimmung alles andere als optimal gewesen.
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Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".