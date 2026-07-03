Wird Red Bull zum Problem? Wechsel von Jürgen Klopp zum DFB offenbar "alles andere als ein Selbstläufer"

Bei der damaligen Vertragsunterschrift habe es demnach lediglich eine mündliche Vereinbarung gegeben. Die Zeitung bezeichnet einen potenziellen Wechsel deshalb auch als "alles andere als einen Selbstläufer".

Weiter heißt es, dass Red Bull wohl eine Ablösesumme im einstelligen Millionenbereich verlangen würde, um Klopp vor seinem Vertragsende am 31. Dezember 2029 freizugeben. Für den DFB wäre dies ein Novum, schließlich bezahlte der Verband noch nie eine Ablöse für einen neuen Bundestrainer.

Dass der frühere Dortmunder und Liverpooler Meistermacher übernehmen werde, sei "so sicher wie das Amen in der Kirche", zitierte der Spiegel wiederum einen "einflussreichen Topmanager eines Spitzenklubs" der Bundesliga.