Goal.com
Live
FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

Wird er damit auch dem FC Bayern fehlen? Harry Kane erleidet bei Englands Nationalelf "leichte Verletzung"

Bundesliga
England
Bayern München
H. Kane

Harry Kane fehlt England erneut, diesmal vorsorglich nach Problemen im Training. Wie ernst es ist, bleibt vorerst offen.

Englands Fußballer müssen auch im WM-Test gegen Japan ohne Kapitän Harry Kane auskommen. 

  • Der Stürmerstar von Bayern München fehlt in der Partie am Dienstagabend (20.45 Uhr) in London laut einer Mitteilung der Three Lions vorsorglich nach kleineren Problemen aus dem Training.

    "Harry Kane wird heute Abend vorsichtshalber geschont, da er sich im Training eine leichte Verletzung zugezogen hat; er bleibt jedoch beim Team und wird weiter untersucht", teilte der Verband am Abend auf X mit. Der Angreifer hatte bereits beim 1:1 im vorherigen Länderspiel gegen Uruguay im Team von Thomas Tuchel gefehlt.

    • Werbung
  • FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    "Leichte Verletzung": Tuchel schont Kane erneut

    Ob ein Einsatz in der nächsten Münchner Bundesliga-Partie beim SC Freiburg am kommenden Samstag (15.30 Uhr) gefährdet ist, war zunächst unklar.

    Kane jagt im wohl entschiedenen Meisterschaftsrennen noch den Bundesliga-Torrekord von Robert Lewandowski (41 Tore), dafür müsste der Engländer in den verbleibenden sieben Ligaspielen zehn Treffer erzielen.

Bundesliga
SC Freiburg crest
SC Freiburg
SCF
Bayern München crest
Bayern München
FCB