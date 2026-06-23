Wird ein Ex-Herthaner zum Schlotterbeck-Ersatz? BVB soll sich mit dicker Transfer-Überraschung beschäftigen

Nach einem guten Start ins Turnier, bei dem er gegen Curacao abermals seine Torgefahr bei Standards zur Schau stellte, zog sich Schlotterbeck im zweiten Gruppenspiel eine Innenbandverletzung im Sprunggelenk zu und wird den Rest des Turniers verpassen. Von einer monatelangen Pause war sogar die Rede. Womöglich schreckt das die drei Klubs, die Schlotterbecks Klausel ziehen dürfen, ab, schließlich wird der Innenverteidiger wohl auch die ersten Wochen der neuen Spielzeit verpassen.

Sollte es dennoch zu einem Schlotterbeck-Abgang kommen, so richten sich die Blicke der Schwarzgelben nun angeblich nach Italien zum Sensations-Qualifikanten der Champions League. Bei Como war Kempf in der Innenverteidigung in der abgelaufenen und so erfolgreichen Saison unter Cesc Fabregas gesetzt und würde Schlotterbecks Qualitäten durchaus "matchen".

Kempf ist wie Schlotterbeck Linksfuß und präsentierte sich zudem in der vergangenen Saison überaus torgefährlich. Vier Tore erzielte der 31-Jährige, der in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt, den SC Freiburg, den VfB Stuttgart und Hertha BSC aufgelaufen war. 2024 brach Kempf seine Zelte in Deutschland ab und schloss sich für nur 2,5 Millionen Euro dem Projekt am Comer See an. Dort avancierte er schon in seiner ersten Spielzeit zum absoluten Stammspieler und schaffte mit dem Aufsteiger am Ende souverän den Klassenerhalt, ehe nun in der vergangenen Saison der sensationelle Sprung in die Königsklasse folgte.

Kempfs Vertrag bei Como läuft noch bis 2027, womöglich wäre er also durchaus kostengünstig zu haben.