Der FC Bayern München steht offenbar unmittelbar vor dem dauerhaften Abschied von Torhüter Daniel Peretz. Das berichtet das Daily Echo aus England. Demnach befindet sich der FC Southampton, an den der Israeli derzeit ausgeliehen ist, in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem deutschen Rekordmeister, um Peretz fest zu verpflichten. Die Verantwortlichen des Klubs von der englischen Südküste hoffen demnach sogar auf einen Vollzug des Deals noch innerhalb dieser Woche.
Wird der Transfer schon bald fix? Dem FC Bayern München steht offenbar ein Abgang kurz bevor
Auch Peretz möchte dem Klub erhalten bleiben und ihm dabei helfen, in die Premier League aufzusteigen, obwohl ihm auch Angebote von anderen Vereinen vorliegen.
Peretz war erst nach einer zwischenzeitlichen Leihstation beim Hamburger SV im Winter auf Leihbasis nach Southampton gewechselt, um Spielpraxis zu sammeln. An der Isar besitzt der 25-Jährige, der im Sommer 2023 für über fünf Millionen Euro von Maccabi Tel Aviv geholt worden war, hinter Platzhirsch Manuel Neuer und den beiden Stellvertretern Jonas Urbig sowie Sven Ulreich keine sportliche Perspektive.
In Southampton blühte er dagegen auf, avancierte zum Fanliebling und überzeugte sportlich auf ganzer Linie.
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Peretz überzeugte für Southampton
Der zwölfmalige Nationalspieler stand für Southampton bislang 26-mal zwischen den Pfosten. Neunmal blieb er dabei ohne Gegentreffer, 24-mal schlug es hinter ihm ein. In München läuft derweil sein Vertrag noch bis 2028.
Peretz' aktueller Klub schrieb in den vergangenen Tagen mächtig Schlagzeilen und beschäftigte Fußball-England schwer. Der Traum des FC Southampton und seines deutschen Trainers Tonda Eckert von der Rückkehr in die Premier League platzte nämlich dramatisch.
Southampton verpasste Aufstieg wegen Spionage
Die Saints wurden wegen der Spionage-Affäre von der English Football League aus dem Aufstiegsfinale gegen Hull City geworfen. Außerdem wurde der Klub für die nächste Zweitliga-Saison mit einem Abzug von vier Punkten bestraft.
Der Hintergrund: Anfang Mai erwischten Mitarbeiter des FC Middlesbrough einen jungen Mann, der heimlich das Training filmte. Es handelte sich um einen Praktikanten vom FC Southampton, der auf Weisung von oben beim Playoff-Gegner im Kampf um den Aufstieg in die Premier League spionierte.
Middlesbrough reichte Beschwerde bei der EFL ein, die daraufhin am 13. Mai ein Verfahren eröffnete, das wiederum am 19. Mai in den Ausschluss Southamptons vom Wettbewerb mündete. Die Berufungsverhandlung einen Tag später endete mit einer Zurückweisung des Einspruchs des Peretz-Klubs.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.