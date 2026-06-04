Wird der Transfer schon bald fix? Dem FC Bayern München steht offenbar ein Abgang kurz bevor

Auch Peretz möchte dem Klub erhalten bleiben und ihm dabei helfen, in die Premier League aufzusteigen, obwohl ihm auch Angebote von anderen Vereinen vorliegen.

Peretz war erst nach einer zwischenzeitlichen Leihstation beim Hamburger SV im Winter auf Leihbasis nach Southampton gewechselt, um Spielpraxis zu sammeln. An der Isar besitzt der 25-Jährige, der im Sommer 2023 für über fünf Millionen Euro von Maccabi Tel Aviv geholt worden war, hinter Platzhirsch Manuel Neuer und den beiden Stellvertretern Jonas Urbig sowie Sven Ulreich keine sportliche Perspektive.

In Southampton blühte er dagegen auf, avancierte zum Fanliebling und überzeugte sportlich auf ganzer Linie.