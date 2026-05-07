"Wir waren heute einfach keine Killer": Dem FC Bayern passiert gegen PSG das Undenkbare

Debatten über womöglich zu riskante Abwehrstrategien perlten an den Protagonisten beider Mannschaften ab. Mantraartig beteuerten sie stattdessen, von ihrer Ausrichtung grundsätzlich nicht abweichen zu wollen. Lieber die Stärken betonen, als sich mit etwaigen Schwächen zu beschäftigen. Zwischendurch spielte PSG in der Liga 2:2 gegen den FC Lorient und der FC Bayern in der Bundesliga 3:3 gegen den 1. FC Heidenheim, für die Münchner war es der Abschluss einer Woche mit elf Gegentoren in drei Spielen.

Wenn sie im Rückspiel gegen PSG wieder zwei, drei oder vier kassieren? Dann müssen sie eben drei, vier oder fünf schießen - daran wird es ja wohl nicht scheitern. So lautete die Devise des FC Bayern nach der Hinspielpleite. Insofern war das frühe 0:1 durch Ousmane Dembeles auch nur ein mittelgroßer Schock. Halt wieder ein Rückstand, her mit den Toren! Here we go again! Mindestens zwei brauchte der FC Bayern nun und die einzige Frage lautete: Wann fällt das erste?

Aber dann passierte erstmal: nichts. Auch in der siebten Spielminute stand es verwunderlicherweise noch 0:1 und auch in der neunten, auch zur Halbzeit und auch nach 90 Minuten. Erst tief in der Nachspielzeit traf Harry Kane zum Ausgleich. Spät, zu spät. Der FC Bayern ist raus aus der Champions League.