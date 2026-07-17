"Joan Laporta ist ein guter Freund, und er weiß bereits, wo Julian Alvarez in der nächsten Saison spielen wird", sagte Cerezo bei einer Medienrunde. "Lassen Sie mich darauf bestehen: Julian ist unser Spieler und wird in der nächsten Saison unser Spieler sein."
"Wir machen alle Fehler im Leben": Atletico-Präsident spricht Machtwort in der Transferposse um Julian Alvarez
Der FC Barcelona wirbt seit Wochen intensiv und öffentlichkeitswirksam um den 26-jährigen Stürmer aus Argentinien. Angeblich hat Barca ein Angebot über 120 Millionen Euro für Alvarez abgegeben. Atletico habe im Zuge dessen aber auf die Ausstiegsklausel in Höhe von 500 Millionen Euro verwiesen. Alvarez' Vertrag läuft noch bis 2030.
Julian Alvarez hat seinen Wechselwunsch öffentlich hinterlegt
Alvarez nimmt aktuell mit der argentinischen Nationalmannschaft an der WM teil und hat vor Ort in den USA seinen Wechselwunsch öffentlich hinterlegt. "Ich glaube, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen, aber ich kann mich auch nicht verstecken oder so tun, als wäre nichts", sagte Alvarez bei ESPN. "Ich versuche, ein ehrlicher Mensch zu sein. Und ich habe offen und ehrlich mit den Leuten vom Verein gesprochen, mit denen ich sprechen musste. Ich glaube, ein Wechsel ist das Beste für alle, und ich möchte mir meine Träume erfüllen."
Für Atletico-Präsident Cerezo ändert das nichts: "Wir machen alle Fehler im Leben." Alvarez wechselte im Sommer 2024 für 75 Millionen Euro nach Madrid. In der vergangenen Saison verzeichnete er in 49 Pflichtspielen 20 Tore und neun Assists für Atletico. Bei der WM ist Alvarez in Argentiniens Startelf gesetzt. Beim 3:1-Sieg im Viertelfinale gegen die Schweiz traf er in der Verlängerung zum wichtigen 2:1. Das war gleichzeitig sein einziger Scorerpunkt im bisherigen Turnierverlauf. Am Sonntag geht es im Finale gegen Spanien (21 Uhr).
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