Wildes Neun-Tore-Spektakel bei PSG: Bayern verliert episches Champions-League-Duell in Paris

Kompany zitterte und bibberte auf seinem Tribünenplatz im stimmungsvollen Prinzenpark inmitten seiner Spielanalysten. Er sah Abwehrfehler in Serie und völlig losgelöste Offensivreihen. Mit einem Knopf im Ohr hielt er Kontakt zur Bank, wo ihn Assistent Aaron Danks vertrat.

"Vincent ist im Herzen dabei, wir spielen auch für ihn", sagte Kapitän Manuel Neuer vor dem "Kampf der Häuptlinge" (Le Figaro). Die Bayern gingen es mit Jamal Musiala in der Startelf an - 297 Tage nach seiner schweren Verletzung beim bitteren Klub-WM-Aus gegen Paris (0:2). "Nicht nur einer, die ganze Mannschaft muss da sein", sagte Kompany. Und zu seiner Sperre: "Ich habe Vertrauen in die Jungs."

Was auf dem Spiel stand, wurde den PSG-Profis bei der Busankunft von den Fans mit reichlich Pyronebel klar gemacht. Im Stadion spielte eine Blaskapelle inmitten von Bühnenflammen die Star-Wars-Melodie. Die Choreo zeigte ein Schlachtengemälde mit einem um Gnade flehenden roten "Bayern-Soldaten", vor dem Anpfiff ging ein Feuerwerk hoch.