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Lothar MatthäusGetty
Oliver Maywurm

Wie "vor 50 oder 60 Jahren": Lothar Matthäus kann eine Vorgehensweise von WM-Gastgeber USA überhaupt nicht verstehen

Freundschaftsspiele
USA - Deutschland
USA
Deutschland
Weltmeisterschaft

Dass der Platz beim WM-Test der DFB-Elf in Chicago mit dem Gartenschlauch bewässert wurde, ließ Lothar Matthäus staunend zurück.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sich nach der WM-Generalprobe des DFB-Teams am Samstagabend über die Rahmenbedingungen in den USA amüsiert.

  • Stumpfer Rasen bei DFB-Test in Chicago sorgt für Wirbel

    Hintergrund war der sehr stumpfe Rasen im Soldier Field in Chicago, auf dem Deutschland den letzten Test vor der WM 2026 gegen Co-Gastgeber USA mit 2:1 (1:1) gewonnen hatte.

    Wie Matthäus in der Nachberichterstattung bei RTL verriet, hatte sich Siegtorschütze Leroy Sane wenige Minuten zuvor in einem kurzen Gespräch über das stumpfe Geläuf beschwert. "Der Ball ist langsamer, läuft nicht so gut über den Rasen", erklärte Matthäus die Problematik.

    Dass der Platz vor der Partie "mit dem Gartenschlauch" bewässert worden war, konnte der Weltmeister von 1990 gar nicht glauben. "Das haben meine Eltern vor 50 oder 60 Jahren so gemacht. Hier machen sie es heute noch so", spottete Matthäus. "Das Spiel wird dadurch langsamer, die Ballpassagen werden langsamer. Da muss sich die Mannschaft drauf einstellen, bei dieser WM mit unterschiedlichen Untergründen zurechtzukommen."

    • Werbung
  • Kai Havertz Felix Nmecha Germany 2026Getty Images

    Kai Havertz hat noch einen weiteren Kritikpunkt am WM-Gastgeber

    Am Samstagabend (deutscher Zeit) hatte Kai Havertz die DFB-Elf bereits in der zweiten Minute in Führung gebracht, als der Stürmer von Champions-League-Finalist FC Arsenal eine Freistoßflanke von Joshua Kimmich per Kopf über die Linie bugsierte.

    Die Zeremonie im Vorfeld, bei der jeder der 26 Akteure aus dem WM-Kader der USA ausgiebig vorgestellt wurde, hatte Havertz nicht gefallen. "Es war ein bisschen zu lang ehrlicherweise", monierte der 26-Jährige bei RTL. "Ich weiß nicht, ob es bei den WM-Spielen auch so wird. Man muss sich drauf einstellen."

    Nach einer dominanten Anfangsphase von Havertz und Co. erarbeitete sich die USA ab Mitte der ersten Halbzeit mehr Spielanteile und wurde durch den sehenswerten Ausgleichstreffer von Antonee Robinson in der 37. Minute belohnt. Nach dem Seitenwechsel übernahm Deutschland wieder die Kontrolle, nach knapp einer Stunde gelang Sane das Tor zum 2:1-Endstand.

  • Für Deutschland beginnt die WM am 14. Juni

    Die WM beginnt für die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann am 14. Juni in Houston mit dem Auftaktspiel gegen Curacao. Das zweite Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste steigt am 20. Juni im kanadischen Toronto, ehe zum Abschluss der Vorrunde am 25. Juni in New York/New Jersey Ecuador wartet.

    Im Gegensatz zu den beiden Testspielen gegen Finnland (4:0) und die USA (2:1) soll gegen Curacao nicht Oliver Baumann, sondern Manuel Neuer im deutschen Tor stehen. Der Keeper des FC Bayern ist bekanntlich für die anstehende WM-Endrunde in die Nationalmannschaft zurückgekehrt, konnte wegen seiner Wadenverletzung bisher allerdings nicht spielen.

    Sobald man am Montag das WM-Quartier in Winston-Salem bezieht, werde Neuer aber "ins Mannschaftstraining einsteigen, so ist es geplant, und dann gegen Curacao auch spielen", betonte Nagelsmann.

  • USMNT-Germany fightGetty

    Deutschlands Kader für die WM 2026

    Position

    Spieler

    Verein

    Rückennummer

    Tor

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Tor

    Manuel Neuer

    FC Bayern München

    1

    Tor

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Defensive

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Defensive

    Nathaniel Brown

    Eintracht Frankfurt

    18

    Defensive

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Defensive

    Joshua Kimmich

    FC Bayern München

    6

    Defensive

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Defensive

    Aleksandar Pavlovic

    FC Bayern München

    5

    Defensive

    David Raum

    RB Leipzig

    22

    Defensive

    Antonio Rüdiger

    Real Madrid

    2

    Defensive

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Defensive

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Defensive

    Jonathan Tah

    FC Bayern München

    4

    Defensive

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24

    Offensive

    Nadiem Amiri

    Mainz 05

    20

    Offensive

    Maximilian Beier

    Borussia Dortmund

    14

    Offensive

    Leon Goretzka

    FC Bayern München

    8

    Offensive

    Kai Havertz

    FC Arsenal

    7

    Offensive

    Assan Ouedraogo

    RB Leipzig

    25

    Offensive

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Offensive

    Jamal Musiala

    FC Bayern München

    10

    Offensive

    Leroy Sane

    Galatasaray Istanbul

    19

    Offensive

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26

    Offensive

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Offensive

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11

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