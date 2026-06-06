Wie "vor 50 oder 60 Jahren": Lothar Matthäus kann eine Vorgehensweise von WM-Gastgeber USA überhaupt nicht verstehen

Hintergrund war der sehr stumpfe Rasen im Soldier Field in Chicago, auf dem Deutschland den letzten Test vor der WM 2026 gegen Co-Gastgeber USA mit 2:1 (1:1) gewonnen hatte.

Wie Matthäus in der Nachberichterstattung bei RTL verriet, hatte sich Siegtorschütze Leroy Sane wenige Minuten zuvor in einem kurzen Gespräch über das stumpfe Geläuf beschwert. "Der Ball ist langsamer, läuft nicht so gut über den Rasen", erklärte Matthäus die Problematik.

Dass der Platz vor der Partie "mit dem Gartenschlauch" bewässert worden war, konnte der Weltmeister von 1990 gar nicht glauben. "Das haben meine Eltern vor 50 oder 60 Jahren so gemacht. Hier machen sie es heute noch so", spottete Matthäus. "Das Spiel wird dadurch langsamer, die Ballpassagen werden langsamer. Da muss sich die Mannschaft drauf einstellen, bei dieser WM mit unterschiedlichen Untergründen zurechtzukommen."