Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sich nach der WM-Generalprobe des DFB-Teams am Samstagabend über die Rahmenbedingungen in den USA amüsiert.
Wie "vor 50 oder 60 Jahren": Lothar Matthäus kann eine Vorgehensweise von WM-Gastgeber USA überhaupt nicht verstehen
Stumpfer Rasen bei DFB-Test in Chicago sorgt für Wirbel
Hintergrund war der sehr stumpfe Rasen im Soldier Field in Chicago, auf dem Deutschland den letzten Test vor der WM 2026 gegen Co-Gastgeber USA mit 2:1 (1:1) gewonnen hatte.
Wie Matthäus in der Nachberichterstattung bei RTL verriet, hatte sich Siegtorschütze Leroy Sane wenige Minuten zuvor in einem kurzen Gespräch über das stumpfe Geläuf beschwert. "Der Ball ist langsamer, läuft nicht so gut über den Rasen", erklärte Matthäus die Problematik.
Dass der Platz vor der Partie "mit dem Gartenschlauch" bewässert worden war, konnte der Weltmeister von 1990 gar nicht glauben. "Das haben meine Eltern vor 50 oder 60 Jahren so gemacht. Hier machen sie es heute noch so", spottete Matthäus. "Das Spiel wird dadurch langsamer, die Ballpassagen werden langsamer. Da muss sich die Mannschaft drauf einstellen, bei dieser WM mit unterschiedlichen Untergründen zurechtzukommen."
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Kai Havertz hat noch einen weiteren Kritikpunkt am WM-Gastgeber
Am Samstagabend (deutscher Zeit) hatte Kai Havertz die DFB-Elf bereits in der zweiten Minute in Führung gebracht, als der Stürmer von Champions-League-Finalist FC Arsenal eine Freistoßflanke von Joshua Kimmich per Kopf über die Linie bugsierte.
Die Zeremonie im Vorfeld, bei der jeder der 26 Akteure aus dem WM-Kader der USA ausgiebig vorgestellt wurde, hatte Havertz nicht gefallen. "Es war ein bisschen zu lang ehrlicherweise", monierte der 26-Jährige bei RTL. "Ich weiß nicht, ob es bei den WM-Spielen auch so wird. Man muss sich drauf einstellen."
Nach einer dominanten Anfangsphase von Havertz und Co. erarbeitete sich die USA ab Mitte der ersten Halbzeit mehr Spielanteile und wurde durch den sehenswerten Ausgleichstreffer von Antonee Robinson in der 37. Minute belohnt. Nach dem Seitenwechsel übernahm Deutschland wieder die Kontrolle, nach knapp einer Stunde gelang Sane das Tor zum 2:1-Endstand.
Für Deutschland beginnt die WM am 14. Juni
Die WM beginnt für die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann am 14. Juni in Houston mit dem Auftaktspiel gegen Curacao. Das zweite Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste steigt am 20. Juni im kanadischen Toronto, ehe zum Abschluss der Vorrunde am 25. Juni in New York/New Jersey Ecuador wartet.
Im Gegensatz zu den beiden Testspielen gegen Finnland (4:0) und die USA (2:1) soll gegen Curacao nicht Oliver Baumann, sondern Manuel Neuer im deutschen Tor stehen. Der Keeper des FC Bayern ist bekanntlich für die anstehende WM-Endrunde in die Nationalmannschaft zurückgekehrt, konnte wegen seiner Wadenverletzung bisher allerdings nicht spielen.
Sobald man am Montag das WM-Quartier in Winston-Salem bezieht, werde Neuer aber "ins Mannschaftstraining einsteigen, so ist es geplant, und dann gegen Curacao auch spielen", betonte Nagelsmann.
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Deutschlands Kader für die WM 2026
Position
Spieler
Verein
Rückennummer
Tor
Oliver Baumann
TSG Hoffenheim
12
Tor
Manuel Neuer
FC Bayern München
1
Tor
Alexander Nübel
VfB Stuttgart
21
Defensive
Waldemar Anton
Borussia Dortmund
3
Defensive
Nathaniel Brown
Eintracht Frankfurt
18
Defensive
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
13
Defensive
Joshua Kimmich
FC Bayern München
6
Defensive
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
23
Defensive
Aleksandar Pavlovic
FC Bayern München
5
Defensive
David Raum
RB Leipzig
22
Defensive
Antonio Rüdiger
Real Madrid
2
Defensive
Nico Schlotterbeck
Borussia Dortmund
15
Defensive
Angelo Stiller
VfB Stuttgart
16
Defensive
Jonathan Tah
FC Bayern München
4
Defensive
Malick Thiaw
Newcastle United
24
Offensive
Nadiem Amiri
Mainz 05
20
Offensive
Maximilian Beier
Borussia Dortmund
14
Offensive
Leon Goretzka
FC Bayern München
8
Offensive
Kai Havertz
FC Arsenal
7
Offensive
Assan Ouedraogo
RB Leipzig
25
Offensive
Jamie Leweling
VfB Stuttgart
9
Offensive
Jamal Musiala
FC Bayern München
10
Offensive
Leroy Sane
Galatasaray Istanbul
19
Offensive
Deniz Undav
VfB Stuttgart
26
Offensive
Florian Wirtz
FC Liverpool
17
Offensive
Nick Woltemade
Newcastle United
11