"Wie eine Mondlandung": Klopp-Liebling James Milner beendet einzigartige Karriere

Als Milner im vergangenen Februar seinen 654. Einsatz in der Premier League absolviert und damit Gareth Barrys Rekord gebrochen hatte, äußerte sich Klopp ausführlich und emotional über seinen ehemaligen Schützling. Hier sind die besten Zitate:

- "Ich kann es kaum glauben. Teil von etwas für die Ewigkeit zu sein, ist etwas ganz Besonderes. Diese Anzahl an Einsätzen zu erreichen, ist wie eine Mondlandung. Vielleicht passiert so etwas nur einmal?"

- "All die Erfolge, die wir in Liverpool hatten, wären ohne ihn nicht zustande gekommen. So ist das einfach."

- "Man kommt nicht so weit ohne eine unglaubliche Entschlossenheit. Zu Beginn unserer Beziehung als Spieler und Trainer war mir sofort klar, dass ich einen Weg finden musste, ihn auf meine Seite zu bringen, denn er hat in vielerlei Hinsicht großen Einfluss."

- "Was sein Skill-Set betrifft, gehört er zu den fünf besten Spielern, mit denen ich je gearbeitet habe."

- "Er hat das größte Herz. [...] Ich freue mich so sehr für ihn, dass er diesen Meilenstein erreicht hat.“