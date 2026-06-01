Der ehemalige englische Nationalspieler spielte zuletzt für Brigthon & Hove Albion, insgesamt absolvierte er für sechs verschiedene Klubs über 24 Jahre 658 Spiele in Englands Eliteklasse, wurde dreimal Meister, zweimal Pokalsieger und gewann mit dem FC Liverpool unter Jürgen Klopp 2019 die Champions League.
"Wie eine Mondlandung": Klopp-Liebling James Milner beendet einzigartige Karriere
"Ich verlasse den Sport mit großem Stolz, Dankbarkeit und Erinnerungen, die mich mein Leben lang begleiten werden. Der Fußball hat mir weit mehr gegeben, als ich mir jemals hätte vorstellen können, und ich werde immer dankbar sein für die Chancen, die er mir geboten hat", schrieb Milner.
Der Mittelfeldspieler hatte seine Profikarriere mit 16 Jahren bei seinem Jugendklub Leeds United begonnen und stieg damals kurz vor seinem 17. Geburtstag zum jüngsten Torschützen der Ligageschichte auf.
Es folgten ein kurzer Ausflug zu Swindon Town, die Stationen Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool und seit 2023 Brighton.
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Bester Coach und "professionellster Fußballer": Milner liebt Klopp und umgekehrt
Vor allem Klopp schätzte Milner, der 61-mal für die Three Lions auflief, als "hartnäckigsten und professionellsten Fußballer", den er je trainiert hat. Milner wiederum bezeichnete Klopp als den besten Coach seiner Laufbahn.
"Ich hatte das große Glück, einige unvergessliche Momente zu erleben, vom Kampf um den Klassenerhalt bis hin zum Gewinn von Titeln, dem Spielen in Europa und der Vertretung meines Landes bei zwei Europameisterschaften und zwei Weltmeisterschaften", schrieb Milner: "Aber mehr als alles andere sind es die Menschen und die Freundschaften, die ich im Laufe meiner Karriere geschlossen habe, die ich für immer in Ehren halten werde."
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Best of: Jürgen Klopp feiert Rekordmann Milner
Als Milner im vergangenen Februar seinen 654. Einsatz in der Premier League absolviert und damit Gareth Barrys Rekord gebrochen hatte, äußerte sich Klopp ausführlich und emotional über seinen ehemaligen Schützling. Hier sind die besten Zitate:
- "Ich kann es kaum glauben. Teil von etwas für die Ewigkeit zu sein, ist etwas ganz Besonderes. Diese Anzahl an Einsätzen zu erreichen, ist wie eine Mondlandung. Vielleicht passiert so etwas nur einmal?"
- "All die Erfolge, die wir in Liverpool hatten, wären ohne ihn nicht zustande gekommen. So ist das einfach."
- "Man kommt nicht so weit ohne eine unglaubliche Entschlossenheit. Zu Beginn unserer Beziehung als Spieler und Trainer war mir sofort klar, dass ich einen Weg finden musste, ihn auf meine Seite zu bringen, denn er hat in vielerlei Hinsicht großen Einfluss."
- "Was sein Skill-Set betrifft, gehört er zu den fünf besten Spielern, mit denen ich je gearbeitet habe."
- "Er hat das größte Herz. [...] Ich freue mich so sehr für ihn, dass er diesen Meilenstein erreicht hat.“
James Milner: Seine Statistiken in der Premier League
- FC Liverpool: 230 Spiele - 19 Tore - 27 Assists
- Manchester City: 147 Spiele - 13 Tore - 24 Assists
- Aston Villa: 100 Spiele - 12 Tore - 22 Assists
- Newcastle United: 94 Spiele - 6 Tore - 10 Assists
- Leeds United: 48 Spiele - 5 Tore - 1 Assist
- Brighton & Hove: 39 Spiele - 1 Tor - 3 Assists
- Gesamt: 658 Spiele - 56 Tore - 87 Assists
Zu den Daten der Premier League kommen weitere 245 Pflichtspiele auf Vereinsebene (Champions League, FA Cup, usw.), 30 Tore und 48 Assists. Für England gelangen Milner in 61 Einsätzen ein Tor und sechs Vorlagen.