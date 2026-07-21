In seiner bis dato überaus erfreulichen Amtszeit hat Vincent Kompany dem FC Bayern nicht nur eine funktionale und begeisternde Spielphilosophie verpasst und drei Titel beschert. Er hat gleichzeitig auch den Übergang vom Nachwuchs in den Profibereich erleichtert und damit einen lang gehegten Wunsch der Klubführung erfüllt.
Wer wird der nächste Lennart Karl? Die größten Talente des FC Bayern München
Posterboy der Entwicklung ist natürlich Lennart Karl. Nach seinem Profidebüt bei der Klub-WM 2025 gelang dem mittlerweile 18-jährigen Rechtsaußen in der vergangenen Saison der große Durchbruch, die WM-Teilnahme verpasste er nur wegen einer Verletzung kurz vor Turnierstart. In Karls Schatten drängten aber auch noch etliche andere Nachwuchsspieler in die Profimannschaft und sammelten erste Minuten.
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Bara Ndiaye spielte bei der WM - wann unterschreibt er beim FC Bayern?
In der vergangenen Saison verhalf Kompany gleich neun Talenten zum Debüt. Einer schaffte seitdem sogar etwas, was Karl verwehrt geblieben ist: eine WM-Teilnahme. Bara Ndiaye (18) spielte kurz vor dem Turnier erstmals für Senegals Nationalmannschaft und wurde beim knappen Aus gegen Belgien in der Verlängerung eingewechselt.
Ndiaye stammt aus der Akademie Gambinos Stars, die zum Netzwerk Red&Gold Football gehört, das der FC Bayern gemeinsam mit dem Los Angeles FC betreibt. Nach mehreren Probetrainings am Campus wechselte Ndiaye vergangenen Winter auf expliziten Wunsch Kompanys per Leihe nach München, sammelte dann vier Profieinsätze und wurde Nationalspieler.
Nach dieser beeindruckenden Entwicklung liegt es nahe, dass ihn der FC Bayern fest verpflichten will. Trotz der engen Verbindungen zwischen den Münchnern und den Gambinos Stars gibt es diesbezüglich aber noch Komplikationen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Transfer bald abgewickelt wird. In der kommenden Saison könnte Ndiaye den vierten Kaderplatz im zentralen Mittelfeld hinter Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof einnehmen.
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Filip Pavic und Erblin Osmani gelten als große Hoffnungsträger
Abgesehen von Ndiaye stehen beim FC Bayern aktuell vor allem zwei Talente im Fokus: Filip Pavic (16) und Erblin Osmani (17).
Innenverteidiger Pavic debütierte kurz nach seinem 16. Geburtstag im Januar für die Profis und avancierte damit zum zweitjüngsten Spieler in der Geschichte des FC Bayern hinter Paul Wanner. Nach einigen Einsätzen für die deutsche U15 und U16 nahm der in Freising geborene Deutsch-Kroate im Sommer mit Kroatien an der U17-EM teil. Der DFB droht hier ein großes Talent zu verlieren. Beim FC Bayern soll Pavic in der kommenden Saison bei der viertklassigen Reserve Spielpraxis sammeln, weitere Kurzeinsätze bei den Profis sind aber gut möglich.
Das gilt auch für den zentralen Mittelfeldspieler Osmani, seines Zeichens gebürtiger Münchner kosovarischer Eltern und der drittjüngste Spieler in der Bayern-Geschichte. Anders als Pavic ist Osmani zunächst noch für die U19 eingeplant. Am Montag hat er einen neuen Kontrakt unterschreiben, der sich an seinem 18. Geburtstag im Mai automatisch in einen Profivertrag verwandelt. Wegen der ähnlichen Spielweise und der gemeinsamen Vergangenheit beim Münchner Stadtteilklub TSV Milbertshofen wird Osmani schon mit Angelo Stiller verglichen.
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Verletzungssorgen bei Wisdom Mike, David Santos Daiber und Cassiano Kiala
Einige andere Debütanten der Vorsaison litten in den vergangenen Monaten unter Verletzungsproblemen und müssen sich erst wieder zurückkämpfen. Linksaußen Wisdom Mike (17) absolvierte wegen einer Hüftblessur seit März kein Spiel mehr. Mittelfeldspieler David Santos Daiber (19) fehlt wegen zwei aufeinanderfolgenden Oberschenkelverletzungen ähnlich lange. Innenverteidiger Cassiano Kiala (17) stand letztmals im Februar bei einem Pflichtspiel auf dem Platz, ehe er sich das Syndesmoseband riss. Mittlerweile sind die drei aber allesamt zumindest wieder im Training.
Linksaußen Maycon Cardozo (17) verpasste das Saisonfinale wegen einer Oberschenkelverletzung, absolvierte in der Saisonvorbereitung der Reserve aber schon wieder Testspiele. Genau wie Felipe Chavez (19). Der Mittelfeldspieler feierte vergangenen Herbst sein Debüt für die Profis des FC Bayern und sogar für die peruanische Nationalmannschaft. Im Winter wechselte er per Leihe zum 1. FC Köln und kam dort zu sieben Kurzeinsätzen. Denkbar, dass Chavez seinen 2027 auslaufenden Vertrag verlängert und dann erneut verliehen wird. Bereits verliehen wurde derweil Linksverteidiger Deniz Ofli (19) - der neunte Debütant - und zwar in die 2. Bundesliga an der Karlsruher SC.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.