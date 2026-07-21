In der vergangenen Saison verhalf Kompany gleich neun Talenten zum Debüt. Einer schaffte seitdem sogar etwas, was Karl verwehrt geblieben ist: eine WM-Teilnahme. Bara Ndiaye (18) spielte kurz vor dem Turnier erstmals für Senegals Nationalmannschaft und wurde beim knappen Aus gegen Belgien in der Verlängerung eingewechselt.

Ndiaye stammt aus der Akademie Gambinos Stars, die zum Netzwerk Red&Gold Football gehört, das der FC Bayern gemeinsam mit dem Los Angeles FC betreibt. Nach mehreren Probetrainings am Campus wechselte Ndiaye vergangenen Winter auf expliziten Wunsch Kompanys per Leihe nach München, sammelte dann vier Profieinsätze und wurde Nationalspieler.

Nach dieser beeindruckenden Entwicklung liegt es nahe, dass ihn der FC Bayern fest verpflichten will. Trotz der engen Verbindungen zwischen den Münchnern und den Gambinos Stars gibt es diesbezüglich aber noch Komplikationen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Transfer bald abgewickelt wird. In der kommenden Saison könnte Ndiaye den vierten Kaderplatz im zentralen Mittelfeld hinter Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof einnehmen.