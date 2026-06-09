"Wenn ich zwanzig E-Mails kriege ...": Julian Nagelsmann macht Hassnachrichten gegen sich öffentlich

Auch Nico Schlotterbeck hat schlechte Erfahrungen mit vernichtender Kritik.

"Das mediale Echo kann mit einem viel machen. Nach der WM in Katar hatte ich lange damit zu kämpfen, das macht was mit einem Menschen", sagte der Abwehrspieler von Borussia Dortmund. "Das hat mich über Tage, Wochen, Monate verfolgt. Aber ich bin als Mensch gereift."