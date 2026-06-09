Julian Nagelsmann ist offen für Feedback - aber wenn es beleidigend wird, geht es ihm schlicht zu weit.
"Wenn ich zwanzig E-Mails kriege ...": Julian Nagelsmann macht Hassnachrichten gegen sich öffentlich
"Du wirst niemals allen gerecht werden. Wenn ich zwanzig E-Mails kriege, weil ich einen Kader nominiere, wo drinsteht: Ich wünsche Ihnen baldige Heilung, weil Sie geisteskrank sind, dann finde ich die Kritik ein bisschen schwierig", sagte der Fußball-Bundestrainer in der ARD-Dokumentation "WM-Wahnsinn und Titelträume".
"Geisteskrank": Nagelsmann bekam Hassmails
Auch Nico Schlotterbeck hat schlechte Erfahrungen mit vernichtender Kritik.
"Das mediale Echo kann mit einem viel machen. Nach der WM in Katar hatte ich lange damit zu kämpfen, das macht was mit einem Menschen", sagte der Abwehrspieler von Borussia Dortmund. "Das hat mich über Tage, Wochen, Monate verfolgt. Aber ich bin als Mensch gereift."
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".