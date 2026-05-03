Der frühere Bundesligaprofi Maik Franz findet bezüglich der Negativschlagzeilen um Albert Riera und Eintracht Frankfurt ziemlich kritische Worte für SGE-Stürmer Jonathan Burkardt.
Wegen Streit mit Frankfurt-Trainer Albert Riera: Ex-Bundesligaprofi findet Jonathan Burkardt "oberpeinlich"
Streit bei Eintracht Frankfurt: "Finde ich oberpeinlich"
Dass jener seinen Berater zum Sportvorstand Markus Krösche schickte, um sich über Riera zu beschweren, nachdem der Trainer Burkardt über seinen Co-Trainer Jan Fießer Kritik an dessen Fitnesswerten hatte ausrichten lassen, kann Franz überhaupt nicht nachvollziehen.
"Dass Burkardt da seinen Berater informiert und ihn auffordert, das zu klären - das finde ich oberpeinlich", sagte Franz, der von 2009 bis 2011 selbst in Frankfurt spielte, am Sonntag im Sport1-Doppelpass. Der 44-Jährige erklärte mit einer Anekdote aus seiner Anfangszeit als Profi beim VfL Wolfsburg, warum ihn Burkardts Reaktion auf Rieras Vorgehen so stört.
In der Saison 2002/03, als der ehemalige Bayern-Star Stefan Effenberg seine Karriere bei den Wölfen ausklingen ließ, habe Bernd Storck, der damalige Co-Trainer des VfL, Effenberg im Auftrag von Chefcoach Jürgen Röber auf Gewichtsprobleme aufmerksam gemacht.
"Es gab dann ein bisschen Stress, aber dann hat Effe gesagt: 'Das ist mein Kampfgewicht, damit habe ich die Champions League gewonnen (2001 mit Bayern, d. Red.)'. So ist Effe damit umgegangen, das war etwas ganz Anderes", so Franz.
- Getty Images
Muss Albert Riera bei Eintracht Frankfurt bald schon wieder gehen?
Der Zwist mit Burkardt war derweil eines der Hauptthemen auf Rieras denkwürdiger Pressekonferenz am Freitag. Die Medienberichte über den Streit seien "totaler Bullshit", schimpfte der Eintracht-Trainer. "Was soll ich erklären? Ihr schreibt sowieso, was ihr wollt". Der Vorfall liege bereits zwei Wochen zurück, auf weitere Nachfrage dazu schimpfte Riera nur in Richtung der Journalisten: "Informiert euch besser. Wenn ihr euch nicht 100 Prozent sicher seid, schreibt es nicht."
Nicht nur zu Burkardt, sondern auch zu einigen anderen SGE-Spielern wie Ritsu Doan, Can Uzun oder Mario Götze soll Riera ein schwieriges Verhältnis haben. Bizarre öffentliche Auftritte wie jener am Freitag bringen dem Spanier öffentlich zudem mehr und mehr Kritik ein.
"Am Anfang habe ich gedacht: Cool, ein Trainer, der kein Blatt vor den Mund nimmt und sagt, was er denkt. Aber inzwischen ist es irgendwie einen Tick zu viel, er wirkt sehr dünnhäutig und fast ein Stück weit überfordert", sagte Franz zu seiner Wahrnehmung von Riera. In der Causa Burkardt wolle er ihn aber aus ausgeführten Gründen "in Schutz nehmen".
Ob Riera, der erst Anfang Februar vom zuvor entlassenen Dino Toppmöller übernahm, über das Saisonende hinaus Trainer in Frankfurt bleibt, scheint offen. Sportchef Krösche vermied nach dem neuerlichen Rückschlag am Samstag gegen Hamburg ein klares Bekenntnis zu seinem Coach. Die Eintracht hatte dem HSV zuhause 1:2 unterlegen und muss nun mehr denn je um einen Europapokalplatz zittern.
Das Restprogramm von Eintracht Frankfurt
Datum
Spieltag
Gegner
Freitag, 8. Mai
33
Borussia Dortmund (A)
Samstag, 16. Mai
34
VfB Stuttgart (H)