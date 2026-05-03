Wegen Streit mit Frankfurt-Trainer Albert Riera: Ex-Bundesligaprofi findet Jonathan Burkardt "oberpeinlich"

Dass jener seinen Berater zum Sportvorstand Markus Krösche schickte, um sich über Riera zu beschweren, nachdem der Trainer Burkardt über seinen Co-Trainer Jan Fießer Kritik an dessen Fitnesswerten hatte ausrichten lassen, kann Franz überhaupt nicht nachvollziehen.

"Dass Burkardt da seinen Berater informiert und ihn auffordert, das zu klären - das finde ich oberpeinlich", sagte Franz, der von 2009 bis 2011 selbst in Frankfurt spielte, am Sonntag im Sport1-Doppelpass. Der 44-Jährige erklärte mit einer Anekdote aus seiner Anfangszeit als Profi beim VfL Wolfsburg, warum ihn Burkardts Reaktion auf Rieras Vorgehen so stört.

In der Saison 2002/03, als der ehemalige Bayern-Star Stefan Effenberg seine Karriere bei den Wölfen ausklingen ließ, habe Bernd Storck, der damalige Co-Trainer des VfL, Effenberg im Auftrag von Chefcoach Jürgen Röber auf Gewichtsprobleme aufmerksam gemacht.

"Es gab dann ein bisschen Stress, aber dann hat Effe gesagt: 'Das ist mein Kampfgewicht, damit habe ich die Champions League gewonnen (2001 mit Bayern, d. Red.)'. So ist Effe damit umgegangen, das war etwas ganz Anderes", so Franz.