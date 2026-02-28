So verzichten die Dortmunder beim 'Klassiker' gegen den deutschen Rekordmeister auf Stürmer Serhou Guirassy und Verteidiger Ramy Bensebaini in der Startelf. Vor dem Anpfiff offenbarte Kovac am Sky-Mikrofon, dass dies keine sportliche Entscheidung gewesen sei, sondern beide aufgrund ihrer Teilnahme am muslimischen Fastenmonat Ramadan zunächst geschont werden würden.
Wegen Ramadan: BVB-Trainer Niko Kovac erläutert dicke Überraschung beim Topspiel gegen Bayern München
"Bei Serhou und Ramy ist es Fastenzeit. Sie sind seit zwei Wochen am Fasten und wir haben seitdem schon vier Spiele gespielt. Das kostet viel Energie, wenn du den ganzen Tag nichts essen und trinken kannst. Deswegen konnte die Jungs heute nicht bringen", erläuterte der Coach der Schwarzgelben.
Auf Einwurf von Sky-Moderator Sebastian Hellmann, dass eine Nicht-Berücksichtigung von Guirassy für das Topspiel gegen die Bayern schon ein wenig verwunderlich sei, entgegnete Kovac: "Ich gebe dir eine Studie, dann weißt du, was das bedeutet, den ganzen Tag nichts zu essen und nichts zu trinken als Hochleistungssportler."
Man habe "die ganzen Daten", auf welchen man deutlich erkenne, dass, "wenn die Spieler nichts essen und trinken, das Einfluss auf die Performance hat. Ich als Trainer muss dann die Verantwortung übernehmen und auf die Gesundheit meine Spieler achten", so Kovac.
FC Bayern gegen den BVB ohne Manuel Neuer
Innenverteidiger Nico Schlotterbeck kehrt beim BVB hingegen in die Startelf zurück. Der Nationalspieler, der wegen muskulärer Probleme pausieren musste, ist einer von fünf neuen Spielern, die Kovac im Vergleich zum verlorenen Playoff-Rückspiel in der Champions League bei Atalanta Bergamo (1:4) starten lässt. Bei den Bayern steht wie erwartet Jonas Urbig anstelle des verletzten Manuel Neuer im Tor.
Schlotterbeck bildet zusammen mit Waldemar Anton und Emre Can die defensive Dreierkette. Marcel Sabitzer ersetzt im Mittelfeld Jobe Bellingham, Yan Couto spielt für den gesperrten Julian Ryerson. In der Offensive vertraut Kovac auf das Tempo von Karim Adeyemi und Maximilian Beier, im Sturmzentrum beginnt Fabio Silva für den in Bergamo glücklosen Guirassy. Carney Chukwuemeka fehlt aufgrund muskulärer Probleme.
Spitzenreiter München geht das Duell mit dem acht Punkte zurückliegenden Verfolger Dortmund mit Ausnahme der Personalie Neuer in Bestbesetzung an. Harry Kane stürmt, dahinter beginnen Michael Olise, Serge Gnabry und Luis Diaz. Für den von einer schweren Verletzung genesenen Jamal Musiala bleibt zunächst der Platz auf der Bank.
FC Bayern München vs. BVB: Die letzten Duelle
Wettbewerb Heim Gast Ergebnis Bundesliga FC Bayern München Borussia Dortmund 2:1 Bundesliga FC Bayern München Borussia Dortmund 2:2 Bundesliga Borussia Dortmund FC Bayern München 1:1
