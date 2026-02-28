Wegen Ramadan: BVB-Trainer Niko Kovac erläutert dicke Überraschung beim Topspiel gegen Bayern München

"Bei Serhou und Ramy ist es Fastenzeit. Sie sind seit zwei Wochen am Fasten und wir haben seitdem schon vier Spiele gespielt. Das kostet viel Energie, wenn du den ganzen Tag nichts essen und trinken kannst. Deswegen konnte die Jungs heute nicht bringen", erläuterte der Coach der Schwarzgelben.

Auf Einwurf von Sky-Moderator Sebastian Hellmann, dass eine Nicht-Berücksichtigung von Guirassy für das Topspiel gegen die Bayern schon ein wenig verwunderlich sei, entgegnete Kovac: "Ich gebe dir eine Studie, dann weißt du, was das bedeutet, den ganzen Tag nichts zu essen und nichts zu trinken als Hochleistungssportler."

Man habe "die ganzen Daten", auf welchen man deutlich erkenne, dass, "wenn die Spieler nichts essen und trinken, das Einfluss auf die Performance hat. Ich als Trainer muss dann die Verantwortung übernehmen und auf die Gesundheit meine Spieler achten", so Kovac.