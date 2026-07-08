Wegen Julian Nagelsmann? Leon Goretzka soll sich bei der WM zum DFB-Problemfall entwickelt haben
Die Rolle des zentralen Mittelfeldspielers habe mannschaftsintern für Fragezeichen gesorgt, heißt es in der Sport Bild. Goretzka habe sich ziemlich zurückgezogen und war offensichtlich enttäuscht von seinem Standing bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika. Der Hintergrund: In einem viel beachteten kicker-Interview im März hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann Goretzka noch ziemlich klar in Aussicht gestellt, bei der WM viel zu spielen und eine ähnlich große Bedeutung zu haben wie in der WM-Qualifikation, in der er in fünf von sechs Spielen in der Startelf stand.
Letztlich kam der Ex-Bayern-Star, der möglicherweise vor einem Wechsel zu einem italienischen Topklub steht, in den ersten beiden Gruppenspielen gegen Curacao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) aber jeweils nur zu einem Kurzeinsatz, zum Vorrundenabschluss gegen Ecuador (1:2) saß Goretzka komplett auf der Bank. Beim bitteren Sechzehntelfinal-Aus gegen Paraguay (4:5 n.E.) war der 31-Jährige dann zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden.
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Goretzka wegen einer Szene besonders in den Schlagzeilen
"Das ist ein Spiegelbild von Julian Nagelsmanns Mannschaftsführung", kritisierte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus im Bild-Format "Lothar legt los" die Vorgehensweise des Bundestrainers im Fall Goretzka. Nagelsmann selbst habe "das Fass aufgemacht und zum Überlaufen gebracht", so Matthäus. "Als Leon zur WM gefahren ist, musste er das Gefühl gehabt haben, dass er gesetzt ist auf der Doppelsechs. Im Endeffekt hat er nur die zweite oder dritte Geige gespielt."
Goretzka geriet indes auch wegen einer Szene beim Elfmeterschießen gegen Paraguay in die Schlagzeilen. Darin hatte Kapitän Joshua Kimmich nach weiteren Schützen gefragt und seinen Mittelfeldkollegen angesprochen, der wiegelte allerdings eher ab und schien sich das Übernehmen eines Elfmeters nicht zuzutrauen.
Nagelsmann derweil trat wenige Tage nach Deutschlands dritter verkorkster WM in Folge von seinem Amt zurück. Für die Nachfolge arbeitet der DFB derzeit an der Verpflichtung von Jürgen Klopp.
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