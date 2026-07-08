Wegen Julian Nagelsmann? Leon Goretzka soll sich bei der WM zum DFB-Problemfall entwickelt haben

Die Rolle des zentralen Mittelfeldspielers habe mannschaftsintern für Fragezeichen gesorgt, heißt es in der Sport Bild. Goretzka habe sich ziemlich zurückgezogen und war offensichtlich enttäuscht von seinem Standing bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika. Der Hintergrund: In einem viel beachteten kicker-Interview im März hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann Goretzka noch ziemlich klar in Aussicht gestellt, bei der WM viel zu spielen und eine ähnlich große Bedeutung zu haben wie in der WM-Qualifikation, in der er in fünf von sechs Spielen in der Startelf stand.

Letztlich kam der Ex-Bayern-Star, der möglicherweise vor einem Wechsel zu einem italienischen Topklub steht, in den ersten beiden Gruppenspielen gegen Curacao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) aber jeweils nur zu einem Kurzeinsatz, zum Vorrundenabschluss gegen Ecuador (1:2) saß Goretzka komplett auf der Bank. Beim bitteren Sechzehntelfinal-Aus gegen Paraguay (4:5 n.E.) war der 31-Jährige dann zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden.