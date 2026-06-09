Wegen "heiß gekochter Diskussion": Thomas Müller hinterfragt von Bundestrainer Julian Nagelsmann vor der WM

Neuer hatte bis zuletzt aufgrund einer vor Wochen erlittenen Wadenverletzung pausieren müssen und die letzten zwei WM-Testspiele gegen Finnland (4:0) und die USA (2:1) verpasst. Besonders gegen die USA untermauerte Vertreter Baumann mit starken Paraden seine einstige Rolle als Stammtorhüter bei der WM noch einmal eindrucksvoll.

Hinterher zeigte er sich "sehr zufrieden" mit seiner Leistung und sprach erstmals ausführlich über die Tatsache, dass Nagelsmann wenige Wochen vor Turnierstart doch wieder Neuer aus dem DFB-Ruhestand holte und ihn Baumann vor die Nase setzte.

"Anfangs war das hart, das war nicht ganz cool von meinem Gefühl her", sagte Baumann bei RTL. Die Flinte in der Nationalmannschaft ins Korn zu werfen, sei für ihn jedoch kein Thema gewesen: "Es war von Anfang an klar, dass ich für die Mannschaft da bin. Nicht herzukommen war kein Thema, es ist ja auch für mich eine WM. Ich möchte der Mannschaft helfen, meinen Beitrag leisten. Es gilt jetzt voller Fokus auf mich und auf die Mannschaft."