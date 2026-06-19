Die WM 2026 ist für Portugal katastrophal gestartet. Gegen die Demokratische Republik Kongo kam der Europameister von 2016 nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Besonders Superstar Ronaldo erwischte einen Tag zum Vergessen. Nach dem Spiel bekam jedoch vor allem Teamkollege Joao Neves den Zorn zahlreicher Ronaldo-Fans im Netz zu spüren.
Wegen Aussagen über Cristiano Ronaldo: Portugal-Star wird von Fans heftig attackiert
Ronaldos Anhänger zeigten sich von Neves' eigentlich harmlosen Aussagen nach der Auftaktblamage wenig begeistert. Viele Fans werteten diese als zu geringschätzig gegenüber dem fünfmaligen Weltfußballer. Zahlreiche Nutzer warfen dem Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain, der gegen Kongo die zwischenzeitliche 1:0-Führung erzielt hatte, in den Kommentarspalten seiner jüngsten Instagram-Beiträge respektloses Verhalten gegenüber Ronaldo vor. Einige äußerten sich zudem beleidigend. "Passt den Ball einfach zu Ronaldo. So einfach ist es", schrieb etwa ein User. Ein weiterer sagte: "Bruder, egal, was du machst - er wird immer besser sein als du."
Neves hatte vor dem Auftaktspiel noch betont: "Wir wissen, was Cristiano für unser Team und für die Fußballwelt getan hat. Ich spüre von ihm und von unserer Seite, dass er einer von uns ist. Er ist hier, um uns zu helfen. Er unterscheidet sich nicht von den anderen." Auch nach dem 1:1 fand der 21-Jährige ausschließlich positive Worte für die Stürmerlegende: "Er ist hier, um seinen Teil beizutragen. Er hat gut gespielt. Ich glaube, das ganze Team hat gut gespielt."
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Henry kritisiert Ronaldo wegen einer Szene: "Die Mannschaft braucht ein Tor, nicht du"
Der schwache Auftritt Ronaldos gegen Kongo blieb vielen Beobachtern nicht verborgen. Besonders Thierry Henry, der bei der WM als Experte für Fox im Einsatz ist, nahm den portugiesischen Superstar ins Visier.
Auslöser war eine Szene, in der Ronaldo nach einer Hereingabe von Francisco Conceicao dazwischenging und den Ball übernahm, obwohl Bruno Fernandes in aussichtsreicherer Position lauerte. Den anschließenden Abschluss jagte CR7 am Tor vorbei. "Die Mannschaft braucht ein Tor, nicht du. Weil er ein Tor erzielen will, nimmt er sich diesen Pass. Der Verteidiger hat so beide Gegenspieler im Blick und es ist für ihn deutlich einfacher zu verteidigen. Darum geht es. Sie haben die Reaktion von Bruno Fernandes gesehen", sagte Henry.
Für die Portugiesen geht die Gruppenphase am Dienstag gegen Usbekistan weiter. Die Usbeken verloren ihr Auftaktspiel gegen Kolumbien mit 1:3.
WM 2026: Die Tabelle der Gruppe K
# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Kolumbien 1 1 0 0 3:1 2 3 2 DR Kongo 1 0 1 0 1:1 0 1 2 Portugal 1 0 1 0 1:1 0 1 4 Usbekistan 1 0 0 1 1:3 -2 0
Häufig gestellte Fragen
Mit 40 Jahren hat Cristiano Ronaldo nicht mehr die Schnelligkeit und Spritzigkeit wie zu Beginn seiner Karriere, als er vor allem auf den Flügeln spielte. Inzwischen ist der Portugiese auf dem Feld vor allem in der Sturmspitze als torgefährlicher Angreifer zu finden.
Cristiano Ronaldo wurde am 5. Februar 1985 als jüngstes von vier Kindern in der Gemeinde Santo Antonio in Funchal, der Hauptstadt der portugiesischen Insel Madeira, geboren.
Aktuell trägt Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr FC die Rückennummer 7, und auch bei der portugiesischen Nationalmannschaft läuft der Angreifer mit dieser Trikotnummer auf. Das war jedoch nicht immer so. Zu Beginn seiner Karriere trug er bei Sporting Lissabon die Nummer 28, anschließend lief er bei Manchester United und Real Madrid mit der Rückennummer 7 auf, wobei Ronaldo bei den Madrilenen kurzeitig die Trikotnummer 9 inne hat. In der portugiesischen Nationalmannschaft lief Cristiano Ronaldo zudem bereits mit den Rückennummern 11 und 17 auf.
Cristiano Ronaldo ist 1,87 Meter groß. Trotz seiner Körpergröße war CR7 in seiner besten Zeit für seine Schnelligkeit bekannt.
Cristiano Ronaldo weist derzeit ein Körpergewicht von 83 Kilogramm auf. Der Portugiese ist bekannt für sein Hartes Training und eine strenge Ernährung. Trotz seines Alters von 40 Jahren ist Ronaldo körperlich weiterhin topfit.
Die Schuhgröße von Cristiano Ronaldo beträgt 41,5, was für seine Körpergröße vergleichsweise klein ist.
Cristiano Ronaldo ist Rechtsfuß. Doch auch sein linker Fuß zählt zu seinen Stärken. Bereits über 170 Tore konnte er mit dem linken Fuß erzielen.
In der Jugend hat Cristiano Ronaldo bei insgesamt drei Vereinen gespielt. Als Achtjähriger trat er in den Amateurklub CF Andorinha ein. Anschließend wechselte Ronaldo zu Nacional Funchal und dann aufs portugiesisches Festland zu Sporting Lissabon, wo er letztendlich sein Profidebüt gab.
Cristiano Ronaldo wohnt derzeit in einem Anwesen im exklusiven Wohngebiet Al Muhammadiyah in Riad, der Hauptstadt von Saudi-Arabien, wo der Angreifer seit 2023 bei Al-Nassr FC spielt. Ronaldo hat sich mittlerweile ein beachtliches Immobilienportfolio aufgebaut. Der Weltstar besitzt Häuser und Apartments auf der ganzen Welt, beispielsweise in seinem Heimatort Madeira, in Lissabon, Madrid, Manchester oder auch in New York. Ende 2024 kaufte CR7 zudem eine Villa auf Jumeirah Bay Island in Dubai, die auch als „Milliardärs-Insel“ bekannt ist.
Cristiano Ronaldo hat ein Faible für teure und schnelle Autos. Zu seinem Fuhrpark gehören die exklusivsten Fahrzeuge der Welt. So besitzt CR7 gleich drei Bugattis. Zuletzt ergatterte Ronaldo einen von zehn Bugatti Centodieci, der mehr als zehn Millionen Euro wert ist. Aber auch Autos der Marken Lamborghini, Porsche, Ferrari oder Rolls-Royce stehen in Ronalds Garage. Der Wert seiner Auto-Sammlung liegt bei mehreren Millionen Euro.
Cristiano Ronaldo spricht kein Deutsch. Durch seine Stationen in Europa hat er jedoch einige Sprachen erlernt. Der Portugiese spricht fließend Englisch, Spanisch, Italienisch und natürlich Portugiesisch.
Cristiano Ronaldo ist Vater von fünf Kindern: Cristiano Jr., Mateo, Eva, Alana Martina und Bella. Die beiden Letztgenannten wurden von seiner derzeitigen Partnerin Georgina Rodriguez geboren.
Cristiano Ronaldo ist mit dem argentinisch-spanischen Model und Influencerin Georgina Rodriguez liiert. Die beiden sind seit 2016 ein Paar. Rodriguez ist die leibliche Mutter von Ronaldos Kindern Alana Martina und Bella.
Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes ist Cristiano Ronaldo derzeit der am höchsten bezahlte Sportler der Welt. Bei Al-Nassr FC kassiert CR7 eine Summe von 200 Millionen Euro im Jahr. Sein Vermögen wird auf mehrere hundert Millionen Euro geschätzt.
Cristiano Ronaldo ist nicht nur einer der bekanntesten, sondern auch einer der erfolgreichsten Fußballer der Welt. Insgesamt 36 nationale und internationale Titel konnte er in seiner Karriere bislang gewinnen. Zu seinen größten Erfolgen zählen fünf Champions-League-Titel und der Gewinn der Europameisterschaft 2016.
Nicht nur mit seinen Vereinen konnte sich Cristiano Ronaldo über zahlreiche Titel freuen. Der Angreifer hat in seiner Karriere auch eine Vielzahl individueller Auszeichnungen erhalten. Cristiano Ronaldo gewann mit dem Ballon d’Or, der prestigeträchtigsten Individualauszeichnung im europäischen Fußball, ganze fünf Mal. Seinen letzten Ballon d’Or sicherte sich CR7 2017.
Auch die Wahl zum FIFA-Weltfußballer hat der portugiesische Stürmer bereits mehrfach gewonnen. Insgesamt durfte sich Ronaldo dreimal FIFA-Weltfußballer nennen, zuletzt im Jahr 2017.
Cristiano Ronaldos Spitzname "CR7" ist mittlerweile legendär. Dabei ist sein Beiname eine einfache Zusammensetzung seiner Initialen und seiner Rückennummer. Ronaldo erhielt in seiner Karriere bislang eine Vielzahl weiterer Spitznamen. So war er zu seiner Zeit in Spanien auch als "El Bicho" bekannt, was so viel wie "der Käfer" oder "das Tier" heißt.